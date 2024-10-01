Что там с трансферами? Тотальный разбор межсезонья НХЛ, Запад

Пока в НХЛ идут предсезонные матчи, но очень скоро начнётся очередной регулярный чемпионат. За спиной останется межсезонье, которое в этом году было насыщено обменами и подарило пару очень громких переходов свободных агенто. Разберёмся, как клубы провели лето — и сегодня начнём с Западной конференции.

«Анахайм»

Пришли: з. Дюмулин, н. Фаббри, н. Харкинс

Ушли: з. Лагессон, з. Линдстрём, н. Джонс, н. Сильверберг, н. Гру, н. Майерс

Платёжка «уток» на втором месте с конца в НХЛ — и это отличный признак того, что перестройка команды ещё не дошла до финальной стадии. «Анахайм» пока не может бороться за плей-офф и вряд ли будет декларировать это стремление. Однако кубковых игр в Южной Калифорнии не видели уже шесть лет, поэтому «утки» должны сделать шаг вперёд после двух сезонов, где они не дотягивались даже до 60 очков в регулярке.

Вперёд шагать должна в первую очередь многочисленная молодёжь «Анахайма». Хочется посмотреть на полный сезон большого шведского центра Лео Карлссона, увидеть прогресс крайне техничного Мэйсона Мактавиша и оценить лучшего бомбардира МЧМ Каттера Готье, который устроил грандиознейший скандал в «Филадельфии». В защите нас интригует в первую очередь Павел Минтюков — но у «уток» в целом собран потенциально лучший пул молодых защитников в НХЛ.

Павел Минтюков Фото: Jae C. Hong/AP/ТАСС

Поэтому трансферная кампания получилась относительно скромной: опытный Дюмулин должен прикрывать тылы атакующих защитников новой волны. Фаббри был получен довеском от «Детройта», и он может прекрасно играть, когда здоров — проблема в том, что здоров в последнее время он бывает нечасто. Так что самым громким трансфером «Анахайма» стала смена их логотипа и возвращение к легендарному бренду из 1990-х.

Оценка работы: 4-/5

«Ванкувер»

Пришли: в. Ланкинен, з. Деарне, з. Форборт, н. Дебраск, н. Хейнен, н. Спронг, н. Шервуд

Ушли: в. Десмит, з. Коул, з. Задоров, н. Линдхольм, н. Михеев, н. Лафферти, н. Подколзин

Очень многое в прошлом сезоне «Ванкувера» говорило о том, что это может стать историей на один год: феноменальный процент реализации бросков, довольно слабый показатель ожидаемых голов, очень большой разрыв в продуктивности между топ-6 и нижними звеньями. Менеджмент команды, которая остановилась так близко от финала Запада, неплохо отработал по глубине.

«Кэнакс» сохранили две первые пары обороны, а Дерек Форборт и силовик Венсан Деарне должны на бумаге составить третью. Бывший защитник «Эдмонтона», который в прошлом году оформил 122 блока и 135 хитов, должен стать даже более крупной (201/102), но более дешёвой заменой Никиты Задорова. При этом в атаке команда начнёт сезон без двух ролевиков, которые были важной частью системы Рика Токкета: если Сэм Лафферти ушёл в «Баффало», то Дакота Джошуа перенёс операцию после рака яичка, и непонятно, в каком состоянии он вернётся. Оба этих форварда выполняли колоссальный объём черновой работы, который теперь будет взвален на плечи других игроков.

Однако в целом «Кэнакс» очень классно укрепили глубину. Обращает на себя переход Даниэля Спронга, который дважды, играя на минималке, проводил сезоны на 40+ очков, но при этом был отпущен и из «Сиэтла», и из «Детройта». Никаких чисто хоккейных причин для таких решений нет, что наводит на подозрения, но «Ванкувер» это вроде бы не смущает.

Оценка работы: 4+/5

«Вегас»

Пришли: в. Самсонов, в. Шмид, н. Хольц, н. Олофссон

Ушли: в. Томпсон, з. Мартинес, н. Манта, н. Стивенсон, н. Каррье, н. Коттер, н. Маршессо, н. Амадио

На бумаге соотношение потерь и приобретений «Вегаса» в это межсезонье — чуть ли не худшее в лиге. Однако «рыцари», в отличие от остальных клубов, начали свою трансферную кампанию ещё на дедлайне, когда выменяли Томаша Гертла и Ноа Хэнифина. Два этих громких имени и стали причиной того, что летом клубу пришлось расстаться с такой толпой народа.

Среди ушедших — два члена самого первого состава команды. И если Уилл Каррье ушёл молча, то с Маршессо получилось совсем некрасиво. Джонатан — буквально лучший форвард в истории команды, MVP победного плей-офф, но и он не избежал того, что ему в спину фактически сказали «а мы старикам платить не хотим». Это лишний раз подчёркивает потребительское отношение «Вегаса» к игрокам, но Город грехов свою популярность никогда не потеряет по понятным причинам.

Илья Самсонов Фото: Frank Gunn/AP/ТАСС

Даже после всех летних потерь у «Вегаса» мощнейшая во всех смыслах защита и глубочайшая линейка центров. Теперь «рыцари», как и в 2017-м, должны реанимировать игроков, имевших проблемы на прошлом месте работы. Илья Самсонов получает чуть ли не последний шанс в НХЛ, Виктор Олофссон должен доказать, что умеет не только бросать, Александр Хольц — показать, что его не просто так выбрали в топ-10 драфта. Мотивация должна зашкаливать.

Оценка за работу: 3+/5

«Виннипег»

Пришли: гт. Арниэль, в. Комри, в. Кяхкенен, з. Флёри, н. Шоу, н. Андерсон-Долан, н. Ягер

Ушли: гт. Боунесс, в. Броссуа, з. Шмидт, з. Диллон, н. Тоффоли, н. Монахан, н. Макгроарти

Новый главный тренер «Виннипега» получил фееричную характеристику от Майка Коммодора, который работал под его руководством ещё в «Коламбусе»: «Огромная ошибка со стороны «Джетс». Скотт Арниэль — неудачник. Он был неудачником всю свою карьеру. Получил шанс много лет назад, его высокомерие всё разрушило. Он провёл последние 14 лет носом в заднице». Коммодор, который известен благодаря открытой ненависти к Майку Бэбкоку, пинал Арниэля давно. «Он зашёл в команду, наполненный презрением ко всем остальным. Арниэль мыслил так: «Ну я теперь тренер — поквитаюсь за неудачи в моей карьере», — писал Коммодор ещё в 2013-м.

Скотт Арниэль Фото: JOHN WOODS/AP/ТАСС

Это и был самый интересный момент межсезонья в «Джетс». Прошлый насыщенный год — с обменом Дюбуа, продлением Хеллебайка и Шайфли — был как раз нетипичным для неторопливого генменеджера «Джетс» Кевина Чевелдэйоффа. История с молодым талантом из NCAA Рутгером Макгроарти, которого обменяли в Пенсильванию, в очередной раз показала, что люди в Виннипег ехать не хотят. Поэтому никаких резких движений, на рынке НСА — только ролевики, Николай Элерс так никуда и не перешёл. Чевелдэйоффа можно понять: состав у «Джетс» и так неплохой, лучше ждать прогресса от молодых игроков, а если всё пойдёт успешно, закрывать нужные позиции уже на дедлайне.

Оценка за работу: 3/5

«Даллас»

Пришли: в. Десмит, з. Дамба, з. Любушкин, з. Смит, н. Блэквелл

Ушли: в. Веджвуд, з. Сутер, з. Танев, з. Хаканпяя, н. Смит, н. Факса, н. Делландреа, н. Павелски

Посреди серии с «Эдмонтоном» «Даллас» словно бы кончился в один момент — и, судя по всему, ответом на это стало омоложение команды. Расстроенный Джо Павелски ушёл из хоккея сам, даже несмотря на классную регулярку, с остальными расстался уже сам клуб. Отметим, что в историю в очередной раз вошёл Райан Сутер: его контракт выкупил второй клуб, и ветеран в этом году получает деньги сразу от трёх команд.

Новых имён в атаке почти нет — но места ушедших должны занять юниоры, полноценным игроком основы должен стать бомбивший в плей-офф Логан Станковен. Ожидается, что ещё одним молодым дарованием в топ-9 станет лучший бомбардир АХЛ 22-летний Маврик Бурк. Кроме того, «Даллас» укрепил глубину защиты: в плей-офф «звёзды» зачастую играли де-факто в пять защитников, давая шестому ограниченное игровое время. Теперь у «Далласа» чёткий баланс атакующих защитников и силовиков.

Стоит отметить и хорошие продления контрактов: клуб сохранил Мэтта Дюшена на деньги ниже рыночных, не переплатил Эсе Линделлю, подписал показавшего шикарный прогресс защитника Томаса Харли на редкий для нынешних времён «мостик». «Сейчас мы являемся более глубокой командой, чем год назад», — заявил прессе генменеджер Джим Нилл. Трудно не согласиться.

Оценка за работу: 5/5

«Калгари»

Пришли: з. Баль, з. Бин, н. Манта, н. Ломберг

Ушли: в. Маркстрём, з. Гилберт, з. Охотюк, з. Чюлингтон, н. Манджапане, н. Грир, н. Дюбе

Год назад было не совсем понятно, чего в «Калгари» хотят. Прошлый сезон, который даже по меркам вечно посредственных «огоньков» стал чудовищно посредственным, определил чёткое направление: клуб будет перестраиваться. Данная перестройка будет иметь свои особенности в виде совокупных $ 17,5 млн контрактов Джонатана Юбердо и Назема Кадри, но теперь это праздник, который будет вместе с менеджментом «Калгари» ещё очень долго. Ветераны бодрятся и говорят, что теперь в составе много классной молодёжи, однако все всё понимают.

Летом «огоньки» отдали Якоба Маркстрёма и Эндрю Манджапане — и многие справедливо считают, что компенсация за них могла быть и получше (совокупно первый, второй раунды и молодой домосед Кевин Баль). На фоне прошлогодних ужасов «Сан-Хосе» и «Чикаго» состав «Калгари» сложно назвать плохим — однако откровенных «танковых дивизий» в этом сезоне НХЛ быть не должно, а всем остальным конкурентам «Калгари» сильно уступает.

Андрей Кузьменко (слева) Фото: Jeff McIntosh/AP/ТАСС

Цели на сезон у «Калгари» понятны: развитие своей молодёжи, где пока нет имён первого класса; набивание статистики тем игрокам, которых можно продать на дедлайне (чуть ли не в первую очередь это касается Андрея Кузьменко); проведение ритуалов вуду для выпадения правильной комбинации шариков на лотерее драфта.

Оценка за работу: 3/5

«Колорадо»

Пришли: з. де Хаан, з. Макдональд, з. Чюлингтон, з. Бреннстрём, н. Келли, н. Иннала, н. Филлипс

Ушли: в. Просветов, в. Францоуз, з. Уокер, з. Джонсон, з. К. Джонс, н. Тренин, н. Дюхейм, н. Паризе, н. Кольяно, н. Олофссон

Две фамилии прямо сейчас для «лавин» важнее тех семерых, что клуб пополнили. В данный момент во втором звене «Колорадо» тренируются Йоэль Кивиранта и 19-летний первораундник прошлого года Калум Ритчи. На этом месте должны быть совсем другие люди, статус которых непонятен. Валерий Ничушкин вроде бы вернётся в лигу в ноябре, но как его встретит коллектив и менеджмент? Состояние здоровья Габриэля Ландескога после двух пропущенных сезонов теперь выглядит тайной. А ведь старт регулярки из-за операции пропустит ещё и Арттури Лехконен!

Если абстрагироваться от травм и неурядиц Ничушкина с хоккейным законом, то «Колорадо» провело тихую работу. Гарцевать на трансферном рынке не получится: надо держать в уме новый контракт Микко Рантанена, который надо подписывать через год и который может улететь куда-то к драйзайтлевским вершинам. «Лавины» чуть омолаживают защиту, дают второй шанс не раскрывшемуся герою МЧМ Эрику Бреннстрёму и пропустившему много времени из-за психологических проблем Оливеру Чюлингтону.

Оценка работы: 4-/5

«Лос-Анджелес»

Пришли: в. Кемпер, з. Эдмундсон, з. К. Джонс, з. Берроуз, н. Жанно, н. Фёгеле

Ушли: в. Тальбо, з. Рой, н. Дюбуа, н. Арвидссон, н. Лизотт, н. Грундстрём

Шнобелевская премия по стратегическому планированию уходит Робу Блэйку в штат Калифорния. Год назад «короли» отдали за Пьер-Люка Дюбуа, который уже был известен проблемным характером, двух интересных молодых игроков, нормального вингера и драфт-пик. Теперь же весь этот комплект, как оказалось, отдали за 34-летнего Дарси Кемпера, который проиграл конкуренцию в воротах «Вашингтона». Даже если Кемпер встанет на голову и выиграет «Везину», это абсолютно чудовищное разбазаривание ресурсов.

Пьер-Люк Дюбуа стал разочарованием в Калифорнии Фото: Jeffrey T. Barnes/AP/ТАСС

Команды в перестройке, по логике, должны становиться лучше. «Кингз» в регулярке стабильно топчутся на месте, а в плей-офф-2024 оказали в разы менее серьёзное сопротивление «Эдмонтону», чем это было в 2022-м (да и в 2023-м тоже). А ведь параллельно «Лос-Анджелес» потратил немало денег и активов на новичков. Теперь болельщики «Кингз» мрачно наблюдают за тем, как Брок Фэйбер в «Миннесоте» превращается в защитника уровня олимпийской сборной США, а полученный взамен Кевин Фиала набивает красивую, но бесполезную личную статистику.

Теперь команда теряет одного из своих лучших домоседов Мэтта Роя, а взамен выписывает шестилетний контракт с запретом на обмен защитнику третьей пары Джоэлю Эдмундсону почти на $ 4 млн в год. В двух этих шагах — вся мудрость летней политики «королей», которая была словно направлена на то, чтобы закрепить нынешний потолок возможностей команды. Тяжёлая травма Даути в предсезонке эту ситуацию совсем уж усугубляет.

Оценка работы: 2/5

«Миннесота»

Пришли: н. Тренин, н. Бойд, н. Д. Шор, н. Лауко, н. Р. Джонсон

Ушли: з. Голигоски, н. Бекман, н. Шоу, н. Леттьери

«Миннесота» провела межсезонье в стиле «камень в лесу». Причина этого отчасти понятна — гигантский кометный хвост от выкупа контрактов Сутера и Паризе пока будет отравлять платёжку «дикарей». Вряд ли вы заметили подвох в этих двух предложениях, а это прямая цитата из прошлогоднего обзора межсезонья. И если пару лет назад Билл Герин мог указывать на «тяжкое наследие царского режима», то теперь он своими руками усугубил ситуацию с потолком, когда решил выдать новые контракты и 33-летнему Фолиньо, и 37-летнему Цукарелло, и выписать $ 4,35 млн в год чистому домоседу Миддлтону.

Впрочем, в этом сезоне у «дикарей» благодаря росту потолка появилось чуть-чуть больше свободных денег, буквально на подписание одного значимого контракта. Среди всех новичков объективные шансы подняться выше четвёртого звена имеет только Яков Тренин, который в «Колорадо» уже показал свою вариативность и в целом подходит «Миннесоте» по игре со своим силовым стилем. Во всём остальном «Миннесота» выглядит чудовищно средней — и только дальнейший прогресс молодёжи может что-то поменять.

Тем временем болельщики «Миннесоты» уже обвалили сайты аптек после слуха о том, что Капризов якобы хочет в «Чикаго». Впрочем, это оказался классический случай испорченного телефона, и интерес показывает именно клуб, а не игрок. Но вы подумайте, что будет привлекательнее для Кирилла спустя два года: большой рынок, возможность игры с Бедардом и высокие командные амбиции — или болотце с контрактами, которые станут неменяемыми. Подумали? Вот-вот.

Оценка работы: 3-/5.

«Нэшвилл»

Пришли: в. Веджвуд, з. Шей, н. Стэмкос, н. Маршессо, н. Хиностроза

Ушли: в. Ланкинен, в. Аскаров, з. Бэрри, з. Макдона, н. Цукер, н. Шервуд, н. Бовилье, н. Гласс, н. Фуди, н. Андерсон-Долан

Смешно читать свои же весенние прогнозы. После вылета от «Ванкувера» казалось, что «Нэшвилл» будет работать неспешно, не уходя в слив сезона, но при этом в первую очередь развиваться за счёт внутренних резервов. Эти ожидания вскоре были разбиты в пух и прах. Возможно, в «Нэшвилле» вспомнили, что в Теннесси нет налога штата — когда-то это должно было стать преимуществом на рынке.

Кто такие Стэмкос, Маршессо и Шей, уже и так понятно — а какую команду из них можно собрать? Топ-6 «хищников» уже сейчас выглядит как минимум третьим на Западе — кроме новичков, там играют уже ставший легендой клуба Филип Форсберг, не сдавший в прошлом году Райан О’Райлли, полезный Густав Нюквист и незаметно для многих превратившийся в интересного центра Томми Новак. Средний возраст первых двух звеньев будет немаленьким — но зато снизу их будут подпирать как раз молодые таланты «Предаторз», которые попутно могут научиться многому у живых легенд.

Джонатан Маршессо Фото: George Walker IV/AP/ТАСС

Правда, Ярослав Аскаров всё-таки не согласился с такой ролью. В конце июня, сразу после долгосрочного продления Юусе Сароса, стало понятно, что в ближайшие несколько лет Ярослав выше бэкапа не поднимется — ну а подписание Скотта Веджвуда означало, что даже этой роли в будущем сезоне русский вратарь не получит. Обмен стал закономерным, и «Нэшвилл» получил за голкипера неплохие активы на будущее.

Оценка работы: 5/5

«Сан-Хосе»

Пришли: гт. Варсофски, в. Аскаров, з. Уолман, з. Сеси, н. Селебрини, н. Смит, н. Тоффоли, н. Делландреа, н. Гранлунд, н. Грундстрём, н. Веннберг, н. Гудроу

Ушли: гт. Куинн, з. Берроуз, з. Макдональд, з. Эддисон, з. Кныжов, з. Эмберсон. н. Карпентер, н. Задина, н. Лабанк, н. Хоффман, н. Барабанов

Межсезонье «акул» началось с шулерского трюка: Майк Грир помог старому университетскому другу Крису Друри и забрал с драфта отказов Баркли Гудроу, который обычным путём вряд ли бы куда-то перешёл из «Рейнджерс» из-за запрета на обмен. Любой другой менеджер потребовал бы что-то сверху, однако босс «Шаркс» в очередной раз сыграл в благотворительность. Впрочем, потом «акулы» начали реальную работу.

В плюс отметим обмен Джейка Уолмана из «Детройта». Да, у Джейка был неудачный сезон, но год назад он был номинантом на прогресс года и выглядел отличным партнёром для Морица Зайдера. Защитник нестарый, на нормальном контракте, а сверху «акулы» ещё и пик получили! Деньги, нужные для попадания в пол зарплат, были потрачены на играющих ответственно ветеранов Веннберга и Тоффоли. За пики средних раундов были выменяны приостановившиеся в развитии Грундстрём и Делландреа — теперь у «акул» мощная конкуренция в атаке.

Однако главный интерес будут представлять молодые игроки. Маклин Селебрини уже проецируется первым центром команды. Уилл Смит, который доминировал на уровне NCAA, не выйдет в связке с Томми Ли Джонсом, но должен получить не менее классных партнёров в топ-6. Наконец, Аскаров через год должен становиться первым номером. За год «Шаркс» не перевернули всё, однако это межсезонье провели чётко.

Оценка работы: 5-/5

«Сент-Луис»

Пришли: з. Броберг, з. Сутер, з. П-О. Джозеф, н. М. Джозеф, н. Тексье, н. Факса, н. Холлоуэй

Ушли: з. Сканделла, н. Годетт, н. Хейз, н. Врана, н. Бле

Первые шаги «блюзменов» в межсезонье вызвали недоумение. «Сент-Луис» ведёт что-то типа ограниченной «перестройки на ходу» без слива сезонов — однако даже в таком формате команды не подписывают 39-летних защитников и не выменивают 30-летних центров. Кроме того, чтобы избавиться от полученного годом ранее контракта Кевина Хейза, «Блюз» пришлось отдать сверху пик второго раунда. Выглядело это всё, мягко говоря, неубедительно.

Как оказалось, главные шаги «блюзмены» оставили на самый мёртвый период межсезонья в августе, когда подловили «Эдмонтон» на слишком долгих переговорах с ограниченно свободными агентами и сделали выгодные с точки зрения цены оффершиты. $ 4,5 млн в год Филипу Бробергу, который пока мало что показал на уровне НХЛ, могут выглядеть переплатой — но контракт всего на два года. Контракт Дилана Холлоуэя в два раза меньше и вообще никакого риска не несёт — а на бумаге «Блюз» получают двух относительно недавних первораундников с кучей потенциала.

Пул молодых игроков «Сент-Луиса» не имеет суперзвёзд, однако хоккеисты типа Дворски и Снаггеруда уже фигурируют в топах лучших проспектов НХЛ. Это значит, что «Блюз» через несколько лет могут построить глубокую, но ровную команду — примерно такую же, которая становилась чемпионом пять лет назад.

Оценка работы: 4/5

«Сиэтл»

Пришли: гт. Байлсма, з. Монтур, з. Махура, н. Стивенсон, н. Стивенс, н. Майерс

Ушли: гт. Хэкстол, з. Шульц, з. Дюмулин, н. Татар, н. Д. Шор, н. Белльмар, н. Ямамото

Дэн Байлсма после чемпионства с «Питтсбургом» в 2009-м пережил фантастически быстрый карьерный спад: от работы с Кросби и Малкиным он за 10 лет дошёл до тренерства в АХЛ. Это поражает с учётом того, что многие главные не выпадают из обоймы, если один раз встали на скамейку. Однако успешная работа в «Коачелле» и недовольство неназванных лидеров Дэйвом Хэкстолом дали Байлсме второй шанс. Может быть, Дэн по примеру Брюса Кэссиди или Майка Салливана успешно вернётся в лигу после долгой паузы?

Дэн Байлсма Фото: Jason Redmond/AP/ТАСС

«Кракен» после очень серого прошлого сезона выписали два очень больших контракта на рынке НСА — месте, которое традиционно считалось очень рисковым для подписания звёзд. При этом выбора-то у клуба особо и не было: Брэндон Монтур — один из лучших праворуких защитников, выходивших на рынок за последние годы, который всего сезон назад провёл лучшую регулярку в карьере; Чендлер Стивенсон очень сильно вырос за время игры в «Вегасе» и превратился в сильного двустороннего центра. Оба ещё и несут с собой «чемпионскую ДНК», такую ценную для всех клубов. Но вопрос в другом: как плохо состарятся эти контракты года через три?

Основной вопрос — прогресс молодёжи. Мэтти Бенирс должен оправиться от «синдрома второго года», а четвёртый номер драфта-2021 Шейн Райт, который с таким трудом адаптировался к НХЛ, уже оправдать авансы.

Оценка работы: 4-/5

«Чикаго»

Пришли: в. Броссуа, з. Левшунов, з. Мартинес, з. Броди, н. Бертуцци, н. Назар, н. Михеев, н. Марун, н. Терявяйнен, н. К. Смит

Ушли: з. Зайцев, з. Тинорди, з. Мегна, н. Энтвистл, н. Р. Джонсон, н. Блэквелл, н. Рэддиш, н. Т. Джонсон

Мало получить огромные средства под потолком — но их надо потратить с умом, при этом так, чтобы платёжка на момент окончания детских контрактов Бедарда и компании не была снова убита. Пожалуй, с этой задачей в «Чикаго» справились. Средняя длина контрактов возрастных новичков команды — лишь два года.

Ещё в прошлом году «ястребы» планировали найти Бедарду достойную группу поддержки, однако Тейлор Холл выбыл с травмой после десятка матчей, а Кори Перри стал фигурантом глупейших слухов. В результата за неделю команда фактически подписала два новых звена! Самый интересный трансфер — возвращение Теуво Терявяйнена в «родную» команду, которую он покинул после потолковых манёвров «ястребов», но теперь должен помогать новому лидеру команды на фланге. Была укреплена глубина состава, которую теперь не должны подкосить травмы, как в прошлом году, а молодых Артёма Левшунова и Кевина Корчински в защите должны наставлять опытнейшие ветераны с кучей опыта.

Теуво Тервявяйнен — снова «ястреб» Фото: Erin Hooley/AP/ТАСС

Взлетит ли это всё в первый же сезон вверх — непонятно. Однако в «Чикаго» хорошо помнят, что свой первый Кубок Стэнли они выиграли ещё на детских контрактах Кейна и Тейвза. Клубу не удалось выиграть драфт-лотерею и заполучить Тэйвза №2 в лице Селебрини, однако о плей-офф «ястребы», в отличие от того же «Сан-Хосе», думать уже могут.

Оценка работы: 5/5

«Эдмонтон»

Пришли: гм. Боумэн, з. Д. Браун, з. Эмберсон, н. Арвидссон, н. Скиннер, н. Подколзин

Ушли: гм. Холланд, в. Кэмпбелл, з. Деарне, з. Броберг, з. Сеси, н. Маклауд, н. Кэррик, н. Фёгеле, н. Холлоуэй, н. Ганье, н. Эрне

В июле межсезонье «Ойлерз» выглядело настолько шоколадно, что в это даже не верилось. Ветераны, которые помогли команде выйти в финал (Перри, Хенрик, Браун), подписали продления на адекватные суммы. На рынке удалось без переплат подписать двух очень хороших вингеров — в том числе одного, который в плей-офф вообще не играл и наверняка крайне мотивирован туда наконец-то пробиться (речь про Скиннера).

Однако пришёл коварный август, и замешкавшийся с продлением ОСА «Эдмонтон» получил щелчок от наглых конкурентов. Когда «Ойлерз» расстались с Коди Сеси ради облегчения потолка, то многие подумали, что клуб всё-таки сохраняет Броберга — однако в штат Миссури уехали и Холлоуэй, и швед. После этого оборона «Эдмонтона» выглядит бледновато по глубине — но они могут восполнить её на дедлайне этого сезона.

Однако главным решением лета стало продление контракта с Драйзайтлем, который получил $ 14 млн в год. Заслуживал ли он их? Конечно. Однако летом 2026-го свой второй взрослый контракт получит Макдэвид, и очень легко представить, что он перевалит за $ 16-17 млн. Это будет означать, что треть места под потолком будут занимать два хоккеиста — и следующие два года пока выглядят лучшим временем для того, чтобы ещё успеть выиграть титул.

Оценка работы: 4/5

«Юта»

Пришли: з. Сергачёв, з. Марино, з. Коул, з. Бортуццо. н. Стенлунд, н. Соколов

Ушли: з. Браун, з. Мозер, н. Гики, з. Дермотт

В последние сезоны существования «Койотов» стало ясно, что локация — главный тормоз их развития. Любой владелец столкнулся бы с тем, что принимает убыточный клуб, где сложно тратить большие деньги на игроков. Переезд должен был снимать эту проблему, кроме того, меняющие город клубы должны сразу показывать новым зрителям свои амбиции громкими ходами. «Юте», пожалуй, это удалось.

Большинство клубов, которые перестраиваются через драфт, делают это с заметным перекосом в сторону атаки (сложно выбрать даже крутого защитника, когда можно Макдэвида). Этого не избежала и «Аризона», которая в прошлом году выбрала Дмитрия Симашева сильно раньше ожидаемого, так как в пуле проспектов было почти пусто. Сейчас это исправлено трансферами сразу четырёх оборонцев. Про обмен Михаила Сергачёва мы писали летом, и можно повториться: это был лучший доступный вариант по вполне вменяемой цене.

Игроки «Юты» Фото: Charlie Neibergall/AP/ТАСС

«Аризона» в прошлом году могла заходить в плей-офф, но попала в крутое пике как раз на фоне новостей о возможном переезде. Сейчас этот состав добавил в опыте, молодые должны прогрессировать, а новый владелец вряд ли будет экономить на салфетках, как это делал прошлый.

Оценка работы: 4+/5.