«Завезли неликвид». Иностранный клуб КХЛ превратился в мальчиков для битья

Генеральный менеджер «Барыса» Олег Болякин мощно выступил перед болельщиками, и к нему теперь всего один вопрос.

Накануне нижегородское «Торпедо» одержало самую крупную победу в истории клуба в КХЛ, на выезде учинив форменный разгром астанинскому «Барысу». Матч завершился со счётом 10:1 в пользу команды Игоря Ларионова, а единственным позитивным моментом для казахстанских болельщиков стала финальная сирена, возвестившая об окончании этого избиения.

Примечательно, для самого «Барыса» это поражение не стало единолично самым крупным за время выступлений в КХЛ. В ноябре 2016 года клуб из Казахстана в Санкт-Петербурге угодил под каток СКА, проиграв 0:9. Так что 30 сентября казахстанская команда второй раз в КХЛ проиграла в девять шайб. Поэтому формально как такового абсолютного антирекорда не произошло, только вряд ли это может хоть как-то утешить болельщиков «Барыса».

Антон Бурдасов Фото: Антон Вымотов, photo.khl.ru

В том самом сезоне-2016/2017, когда и произошёл памятный разгром в Питере, казахстанский клуб выглядел максимально достойно. Под руководством Эдуарда Занковца он тогда пробился в розыгрыш Кубка Гагарина, прошёл первую стадию и дальше вылетел только от будущего финалиста плей-офф магнитогорского «Металлурга». В этой связи поражение от СКА можно было назвать досадной случайностью.

Сейчас же «Барыс» превратился в мальчиков для битья и главного поставщика очков в КХЛ. Вчерашняя оплеуха от «Торпедо» подытожила без преувеличения худший месяц в 16-летней истории клуба в лиге. В сентябре казахстанский клуб провёл 11 матчей, в которых потерпел 10 поражений. Но даже не это само по себе крайне печальное обстоятельство является главным показателем слабости команды.

В конце концов, история КХЛ знала и куда более длительные серии поражений. Куда хуже другое: за 11 (!) проведённых встреч игроки «Барыса» ни разу так и не смогли забросить больше одной шайбы в основное время. В восьми матчах хоккеисты сподобились на один гол, дважды оставили чужие ворота в неприкосновенности, а ещё раз был сыгран овертайм в Екатеринбурге, где гол Майкла Маклауда помог казахстанскому коллективу добыть единственную в этом сезоне победу.

Майкл Маклауд Фото: Антон Вымотов, photo.khl.ru

К слову, 26-летний Маклауд является едва ли не единственным полевым хоккеистом команды, к игре которого нет огромных претензий. Канадский форвард приехал в КХЛ лишь в силу известных обстоятельств, в которые угодил на своей родине. По своему уровню Майкл является игроком НХЛ. И сейчас он едва ли не в одиночку пытается спасать «Барыс» от позора.

Неудивительно, что именно в Астане уже произошла единственная на данный момент отставка главного тренера. Своего поста лишился Дэвид Немировски, на место которого пришёл Вячеслав Буцаев. Но причины грандиозного кризиса клуба лежат куда глубже, чем просто непопадание в главного тренера.

После гостевого поражения от «Витязя», когда командой ещё руководил Немировски, генеральный менеджер «Барыса» Олег Болякин мощно выступил перед болельщиками, изложив свой взгляд на происходящее. Это произошло ещё 21 сентября, и в тот момент в Сеть утекли лишь выдержки из его выступления, тогда как вчера в интернете всплыла 15-минутная версия его речи.

В самом выходе к людям и попытке донести до болельщиков свои мысли нет ничего предосудительного. Но конкретно в этом случае уж лучше бы Болякин продолжал молчать. Наверняка 59-летний функционер и не подозревал, что ведётся сьёмка беседы, однако в XXI веке с такими моментами нужно быть предельно аккуратным. В итоге же всё выступление Болякина стало достоянием общественности. И от его слов волосы встают дыбом.

Олег Болякин Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

Эта речь стала абсолютной самодискредитацией специалиста, после которой по-хорошему можно писать заявление по собственному. Занимающий пост генерального менеджера клуба на голубом глазу доложил болельщикам, что он был отстранён от селекции и всем заправлял бывший главный тренер Немировски, который в сотрудничестве с двумя агентами и завозил в команду новичков.

«Я переживаю не меньше вашего за команду. Но мне сказали: «Рот заткни и не лезь». Заехали хоккеисты, которые неликвидны. Я был против Дамира Жафярова, Антона Бурдасова, Виктора Антипина, Уэйда Эллисона. Я видел их статистику и КПД. Натан Больё приехал, кататься не умел», — цитирует Болякина издание «Шайба.kz».

То есть, если верить Болякину, он не давал своего согласия на подписание указанных им новичков. Тогда возникает один резонный вопрос – зачем находиться на посту генерального менеджера, если тебе не дают возможности заниматься своей прямой профессиональной деятельностью? Более того, легко найти пресс-релизы, в которых Болякин комментировал подписание хоккеистов.

Например, вот так он характеризовал Си Джей Смита: «Смит – весьма квалифицированный крайний нападающий, который может как сам решить момент, так и вывести на голевой бросок партнёра. Он был довольно результативен в АХЛ, где становился чемпионом. Вне всяких сомнений, Си Джей должен занять место в топ-6 «Барыса» и стать одним из лидеров команды в предстоящем сезоне».

29-летний Смит сыграл в нынешнем сезоне КХЛ девять матчей, в которых не набрал ни одного очка, заработал показатель полезности «-7», а затем загремел в список травмированных. Может быть, и к подписанию этого хоккеиста Болякин также не имел никакого отношения? И всего вышесказанного он не говорил? А его заставляли соглашаться под дулом пистолета?

Эмоциональное выступление генерального менеджера выглядит сейчас не более чем попыткой уйти от ответственности за полный провал на старте регулярного чемпионата и переложить всю вину за неудачу на уже уволенного главного тренера. В сложившейся ситуации точно не позавидуешь Буцаеву, который, очевидно, и не подозревал, во что ввязывается, когда принимал предложение «Барыса».

После вчерашнего поражения российский тренер обрушился с жесточайшей критикой в адрес игроков и намекнул, что в очень скором времени последуют кардинальные перемены. По информации СМИ, в самом ближайшем будущем «Барыс» поместит в список отказов как минимум четырёх хоккеистов, а одним из новичков клуба станет российский нападающий Станислав Бочаров.

Но всё это только косметические изменения, которые не помогут спасти сезон и улучшить будущее команды. Это как пытаться нанести штукатурку на стену, которая уже давно сыплется. Казахстанскому клубу нужна перестройка с самого основания — заменой игроков и главных тренеров там ничего не изменить.