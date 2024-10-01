Готовы пошуметь. Четыре команды НХЛ, от которых ждём прорыва в новом сезоне

Новый сезон НХЛ стартует уже через несколько дней, и в нём будет великое множество интриг. Сможет ли «Флорида» защитить титул? Был ли поход «Эдмонтона» одноразовой вспышкой? Поможет ли Гюнцель стать Кучерову лучшим бомбардиром второй год подряд? Побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки уже в этом году? И ещё многое другое.

Но сегодня речь пойдёт о командах, которые могут пошуметь в следующем сезоне, превзойдя результат прошлого и сделав прорыв (или шаг вперёд).

«Детройт Ред Уингз»

Результат в прошлом сезоне: не вышли в плей-офф

Приобретения: Кэм Тальбо (в), Джек Кэмпбелл (в), Вильям Лагессон (з), Эрик Густафссон (з), Шелдон Дрис (н), Джо Снивли (н), Тайлер Мотт (н), Владимир Тарасенко (н).

В прошлом сезоне «Детройту» не хватило каких-то крох, чтобы выйти в плей-офф. Стоит напомнить, что тогда этот путь преградил даже не «Вашингтон», а «Филадельфия», которая при ничейном счёте сняла вратаря и позволила «столичным» забросить в пустые ворота, благодаря чему на растерзание «Рейнджерс» отправилась именно банда Овечкина.

Если смотреть на работу менеджмента в межсезонье в разрезе приобретений, не складывается ощущений, что эта команда готова сделать шаг вперёд. Но тут суть заключается в другом – важно было переподписать Рэймонда и Зайдера, переговоры с которыми несколько затянулись. Айзерману это удалось, причём генменеджер «Детройта» вновь показал свой профессионализм, не переплатив никому из них.

Основа продвижения вперёд «Ред Уингз» заключается в том, что шагнуть в восьмёрку сильнейших на Востоке должны помочь свои ресурсы – команда точно для этого созрела. К тому же «Детройт» усилился Владимиром Тарасенко, который недавно выиграл свой второй кубок, чемпионского духа в раздевалке «красных крыльев» станет больше.

Но важно будет и усилиться в дедлайн, потому что до восьмёрки команда, скорее всего, дошагает и так, а вот перед плей-офф нужно будет укреплять боттом-6 – сейчас он хлипковатый.

«Нью-Джерси Дэвилз»

Результат в прошлом сезоне: не вышли в плей-офф

Приобретения: Якоб Маркстрём (в), Джонатан Ковачевич (з), Бретт Песке (з), Бренден Диллон (з), Томаш Татар (н), Пол Коттер (н), Адам Бекман (н), Стефан Ноэсен (н), Кевин Лабанк (н).

В позапрошлом году «дьяволы» выбросили из плей-офф перенасыщенный звёздами «Рейнджерс», чем подтвердили статус молодой прогрессирующей команды. Но прошлый год не удался – ранняя травма Джека Хьюза, усталость от консервативного и требовательного Линди Раффа, отсутствие бойцов (Макдермида, гонявшегося несколько матчей за Ремпе, чтобы просто настучать по голове, в счёт не берём).

Как мы можем наблюдать, на это акцент и был сделан – Рафф ушёл ещё в марте, а менеджмент «Нью-Джерси» начал укреплять оборону и нижние звенья прожжёнными бойцами. Также в команду вернулся Томаш Татар, а на просмотровый контракт был приглашён Кевин Лабанк, который, возможно, получает последний шанс на уровне НХЛ.

Главное приобретение, конечно же, Маркстрём, который если покажет уровень, сопоставимый с тем, что он показал в сезоне-2021/2022, то станет важнейшей конструкцией в строении Шелдона Кифа.

Но двигателем прогресса непременно должна стать главная звёздочка в составе «дьяволов» — Джек Хьюз. Уже в прошлом сезоне было видно, что это игрок, который способен войти в топ-5 бомбардиров лиги. Если в этом году невзгоды минуют американца, то от него стоит ждать 100+ очков.

Джек Хьюз Фото: Noah K. Murray/AP/ТАСС

«Торонто Мэйпл Лифс»

Результат в прошлом сезоне: вылетели в первом раунде

Приобретения: Энтони Столарз (в), Крис Танев (з), Оливер Экман-Ларссон (з), Дакота Мермис (з), Яни Хаканпяя (з), Никита Гребёнкин (н), Стивен Лоренц (н), Макс Пасиоретти (н).

Понимаю скептическое отношение к перспективам «Торонто» абсолютно каждого, но прошу улыбку с лица снять. Прошлый сезон закончился для «Мэйпл Лифс» по классическому сценарию – первый раунд, «Бостон», седьмая игра, драма. Таких остросюжетных фильмов мы уже насмотрелись вдоволь, чтобы как-то удивляться.

Но в это межсезонье «листья» приятно удивили. Вместо Самсонова, который беспощадно катал на эмоциональных качелях болельщиков «Лифс», был взят Столарз, подменявший Бобровского во «Флориде». Оборона укрепилась тремя очень хорошими игроками разной формации – Таневом, Экман-Ларссоном и Хаканпяя. Если Морган Райлли продолжит заниматься ерундой, есть теперь кому сыграть в большинстве вместо него.

В нападение были подписаны игроки на минимальных контрактах, которые дадут необходимой энергии – Лоренц, выигравший летом Кубок Стэнли, Гребёнкин, поднявший весной над головой Кубок Гагарина.

К тому же команду возглавил Берюбе, который равнодушных в «Торонто» не потерпит, в этом можно не сомневаться. Да и от заевшего синдрома неудачника, может быть, наконец избавит. И, как бы ни прибивали Марнера после последнего плей-офф, «Торонто» сделал правильно, что не стал резать по живому. Самостоятельно расстаться с таким универсальным игроком, способным набирать под 100 очков за сезон – глупость.

Хоккеисты «Торонто» и Крэйг Берюбе Фото: Evan Buhler/AP/ТАСС

Это последний сезон, когда большая четвёрка «Торонто» отыграет вместе, этим надо пользоваться. А с учётом всех факторов, которые были перечислены выше, «Мэйпл Лифс» предстают одним из фаворитов Востока – у них банально самый укомплектованный состав в конференции.

«Нэшвилл Предаторз»

Результат в прошлом сезоне: вылетели в первом раунде

Приобретения: Скотт Уэджвуд (в), Мэтт Мюррей (в), Брэди Шей (з), Ник Бланкенбург (з), Джонатан Маршессо (н), Стивен Стэмкос (н), Винни Хиностроза (н), Джейк Луккини (н).

От «Нэшвилла» в прошлом году особо ничего не ждали – команда выкупила несколько контрактов возрастных хоккеистов, подписав незначительную группу игроков. Но у «хищников» попёрло – подопечные Брюнетта уверенно вышли в плей-офф, где в скучнейшей серии уступили «Ванкуверу».

Генеральный менеджер команды Барри Тротц решил форсировать развитие, подписав уже в начале июля Стэмкоса, Маршессо и Шея. Кто-то высказывает предположение, что Стивену и Брэди немного переплатили, но и «Нэшвилл» не «Флорида», чтобы разбрасываться скидками.

Есть ли потери? Можно сказать, что нет. Российский болельщик непременно спросит про Аскарова, но на него в «Предаторз» и не рассчитывали.

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При условии, что несколько игроков из системы сделают прогресс, в «Нэшвилле» выстраивается крепкая команда с хорошим тренером, который способен и команду, и каждого по отдельности вывести на новый уровень. При благоприятном стечении обстоятельств команда может навязать борьбу «Эдмонтону», «Далласу» и «Ванкуверу».