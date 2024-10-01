Историческое достижение Радулова, камбэк ЦСКА в московском дерби. Итоги дня в КХЛ

«Салават» пропустил пять шайб от «Куньлуня» за период, «Трактор» по буллитам обыграл «Спартак».

Представляем обзор матчей чемпионата КХЛ за 1 октября 2024 года.

Даниил Исаев и Евгений Аликин устроили вратарское шоу в Екатеринбурге, ни разу не пропустив в основное время. Первые два периода инициатива переходила от одной команды к другой, моментов было достаточно, а «Автомобилист» плюс ко всему ещё и впустую потратил целых пять попыток в большинстве. В третьем периоде игра закрылась и пошла, что называется, до гола.

Он случился только в овертайме – Александр Радулов стал пятым игроком в истории КХЛ после Мозякина, Доуса, Зарипова и Шипачёва, которому покорилась отметка в 250 шайб! Ну а лучший вратарь сентября Исаев продолжает сушить «сухари» — уже третий в этом сезоне.

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«Куньлунь» продолжает наращивать обороты. Под предводительством Михаила Кравца «драконы», столкнувшись с трудностями, больше не разваливаются, как было в прежние времена, а упираются рогом и преодолевают их. Это можно сказать и о реакции на четырёхматчевую серию поражений, за которой последовали две ярчайшие победы, и о сегодняшнем матче с «Салаватом Юлаевым».

Уфимцы спокойно вели 2:0 после двух периодов – отметим потрясающую форму Джоша Ливо, который забросил вторую шайбу в матче и продлил свою результатитвную серию до 15 игр, но в третьем «Куньлунь» разродился пятью безответными голами. С характером у этой команды полный порядок.

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«Адмирал» после практически идеальной домашней серии начал выезд с поражения в Минске. В первом периоде единственным отличившимся стал Аркадий Шестаков, но во втором «Динамо» прорвало. Они забросили четыре шайбы, две из которых – в большинстве после двойного малого штрафа Гутика – Пинчук оформил дубль, ещё по голу записали на свой счёт Егор Бориков и Крис Тирни. В третьем периоде Илья Усов произвёл контрольный выстрел, отличившись в меньшинстве. В концовке игры случилось ещё три шайбы, две из них – в исполнении минчан, которые одержали итоговую победу со счётом 7:2.

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«Северсталь» давила на протяжении всей игры, но всё её старания разбивались о 19-летнего Егора Заваргина, который сегодня выступил в роли кирпичной стены и оформил свой первый «сухой» матч в КХЛ, отразив все 36 бросков по своим воротам.

В атаке же главным героем встречи стал Джесси Грэм, забросивший единственную шайбу в середине второго периода. Этого хватило «леопардам» для того, чтобы одержать первую победу за последние шесть матчей.

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«Спартак» и «Трактор» показали зрелищный атакующий хоккей – если бы не Фукале и Николаев, а также перекладины, голов в этом матче могло быть намного больше. В первом периоде Иван Морозов добил шайбу после броска Порядина и открыл счёт, но незадолго до перерыва Андрей Светлаков восстановил равенство на табло. Во втором периоде уже «Трактор» усилиями Максима Шабанова вышел вперёд, но вскоре Михаил Мальцев сравнял счёт.

В третьем периоде никто не старался дотерпеть до овертайма, опасных моментов тоже было предостаточно, но голов с игры зрители больше не увидели. Всё решилось в буллитной серии, где точку поставил всё тот же Шабанов.

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Пожалуй, центральный матч дня – это всё-таки московское дерби. В котором у «Динамо» дела поначалу складывались лучше некуда. Седрик Пакетт открыл счёт уже на седьмой минуте, вскоре забросил и Бреннан Менелл. Но вновь не лучшим образом сыграл голкипер бело-голубых Хантер Миска. Сначала он пропустил в «домик» от Дмитрия Саморукова, а за полминуты до перерыва Никита Охотюк мастерски подправил шайбу после броска Никиты Нестерова. Тут уже есть вопросы и к защитникам, которые оставили соперника одного на пятачке.

В середине второго периода «Динамо» вновь вышло вперёд, но в заключительной трети Виталий Абрамов перевёл игру в овертайм. Дело дошло до буллитов, где решающий бросок нанёс Константин Окулов. ЦСКА впервые в этом сезоне выиграл за пределами основного времени, ранее было три поражения. «Динамо» же прервало трёхматчевую серию побед.

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