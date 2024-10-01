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Результаты матчей КХЛ за 1 октября 2024 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание матчей на 2 октября

Историческое достижение Радулова, камбэк ЦСКА в московском дерби. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 1 октября
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«Салават» пропустил пять шайб от «Куньлуня» за период, «Трактор» по буллитам обыграл «Спартак».

Представляем обзор матчей чемпионата КХЛ за 1 октября 2024 года.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2024, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 1
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Гернат) – 63:31 (3x3)    

Даниил Исаев и Евгений Аликин устроили вратарское шоу в Екатеринбурге, ни разу не пропустив в основное время. Первые два периода инициатива переходила от одной команды к другой, моментов было достаточно, а «Автомобилист» плюс ко всему ещё и впустую потратил целых пять попыток в большинстве. В третьем периоде игра закрылась и пошла, что называется, до гола.

Он случился только в овертайме – Александр Радулов стал пятым игроком в истории КХЛ после Мозякина, Доуса, Зарипова и Шипачёва, которому покорилась отметка в 250 шайб! Ну а лучший вратарь сентября Исаев продолжает сушить «сухари» — уже третий в этом сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2024, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 5
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Алалыкин (Сучков, Ефремов) – 23:23 (5x4)     2:0 Ливо (Хафизуллин, Хмелевски) – 36:28 (5x5)     2:1 Граовац (Фу, Локхарт) – 47:23 (5x5)     2:2 Граовац (Ип, Кленденинг) – 50:50 (5x5)     2:3 Локхарт – 53:41 (5x4)     2:4 О'Реган (Юрчо, Якупов) – 54:05 (5x4)     2:5 Элинюк (Локхарт) – 59:47 (en)    

«Куньлунь» продолжает наращивать обороты. Под предводительством Михаила Кравца «драконы», столкнувшись с трудностями, больше не разваливаются, как было в прежние времена, а упираются рогом и преодолевают их. Это можно сказать и о реакции на четырёхматчевую серию поражений, за которой последовали две ярчайшие победы, и о сегодняшнем матче с «Салаватом Юлаевым».

Уфимцы спокойно вели 2:0 после двух периодов – отметим потрясающую форму Джоша Ливо, который забросил вторую шайбу в матче и продлил свою результатитвную серию до 15 игр, но в третьем «Куньлунь» разродился пятью безответными голами. С характером у этой команды полный порядок.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2024, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
7 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Шестаков (Петухов) – 06:30 (5x5)     1:1 Бориков (Усов, Пышкайло) – 23:54 (5x5)     2:1 Пинчук (Энас, Гросс) – 30:38 (5x5)     3:1 Пинчук (Улле, Энас) – 37:36 (5x4)     4:1 Тирни – 38:04 (5x4)     5:1 Усов (Тирни, Брук) – 47:32 (4x5)     6:1 Брук (Волков, Энас) – 56:20 (5x5)     6:2 Завгородний – 56:54 (5x5)     7:2 Энас (Гросс, Улле) – 58:59 (5x5)    

«Адмирал» после практически идеальной домашней серии начал выезд с поражения в Минске. В первом периоде единственным отличившимся стал Аркадий Шестаков, но во втором «Динамо» прорвало. Они забросили четыре шайбы, две из которых – в большинстве после двойного малого штрафа Гутика – Пинчук оформил дубль, ещё по голу записали на свой счёт Егор Бориков и Крис Тирни. В третьем периоде Илья Усов произвёл контрольный выстрел, отличившись в меньшинстве. В концовке игры случилось ещё три шайбы, две из них – в исполнении минчан, которые одержали итоговую победу со счётом 7:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Грэм (Чебыкин, Тянулин) – 35:11 (5x5)    

«Северсталь» давила на протяжении всей игры, но всё её старания разбивались о 19-летнего Егора Заваргина, который сегодня выступил в роли кирпичной стены и оформил свой первый «сухой» матч в КХЛ, отразив все 36 бросков по своим воротам.

В атаке же главным героем встречи стал Джесси Грэм, забросивший единственную шайбу в середине второго периода. Этого хватило «леопардам» для того, чтобы одержать первую победу за последние шесть матчей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
Б
Трактор
Челябинск
1:0 Морозов (Порядин, Савиков) – 12:23 (4x4)     1:1 Светлаков (Кэмпфер, Шабанов) – 19:13 (5x5)     1:2 Шабанов (Блажиевский, Кадейкин) – 26:09 (5x5)     2:2 Мальцев (Пашин) – 31:36 (5x5)     2:3 Шабанов – 65:00    

«Спартак» и «Трактор» показали зрелищный атакующий хоккей – если бы не Фукале и Николаев, а также перекладины, голов в этом матче могло быть намного больше. В первом периоде Иван Морозов добил шайбу после броска Порядина и открыл счёт, но незадолго до перерыва Андрей Светлаков восстановил равенство на табло. Во втором периоде уже «Трактор» усилиями Максима Шабанова вышел вперёд, но вскоре Михаил Мальцев сравнял счёт.

В третьем периоде никто не старался дотерпеть до овертайма, опасных моментов тоже было предостаточно, но голов с игры зрители больше не увидели. Всё решилось в буллитной серии, где точку поставил всё тот же Шабанов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
Б
ЦСКА
Москва
1:0 Пакетт (Кудашов, Гусев) – 06:26 (5x5)     2:0 Менелл (Кудрявцев, Римашевский) – 10:18 (5x5)     2:1 Саморуков – 13:09 (5x5)     2:2 Охотюк (Нестеров, Окулов) – 19:31 (5x5)     3:2 Швец-Роговой (Михеев, Джиошвили) – 30:35 (5x5)     3:3 Абрамов (Исхаков, Нестеров) – 46:33 (5x5)     3:4 Окулов – 65:00    

Пожалуй, центральный матч дня – это всё-таки московское дерби. В котором у «Динамо» дела поначалу складывались лучше некуда. Седрик Пакетт открыл счёт уже на седьмой минуте, вскоре забросил и Бреннан Менелл. Но вновь не лучшим образом сыграл голкипер бело-голубых Хантер Миска. Сначала он пропустил в «домик» от Дмитрия Саморукова, а за полминуты до перерыва Никита Охотюк мастерски подправил шайбу после броска Никиты Нестерова. Тут уже есть вопросы и к защитникам, которые оставили соперника одного на пятачке.

В середине второго периода «Динамо» вновь вышло вперёд, но в заключительной трети Виталий Абрамов перевёл игру в овертайм. Дело дошло до буллитов, где решающий бросок нанёс Константин Окулов. ЦСКА впервые в этом сезоне выиграл за пределами основного времени, ранее было три поражения. «Динамо» же прервало трёхматчевую серию побед.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ

Игры 2 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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