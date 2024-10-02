Показал товар лицом? Капризов разнёс «Чикаго», набрав четыре очка

Недавние слухи отправляли Кирилла в стан «Блэкхоукс» — сегодня он играл против будущей команды?

До начала регулярного сезона НХЛ остаются считанные дни. В предсезонных матчах всё чаще на первый план выходят звёздные игроки — один из них сегодня провёл встречу аж с четырьмя очками.

Приятно, что речь идёт о Кирилле Капризове — третий бомбардир прошлой регулярки среди россиян (форвард «Миннесоты» набрал 96 очков, пропустив вперёд только Артемия Панарина и Никиту Кучерова) появился на льду во второй раз по ходу предсезонки. Первая игра с «Виннипегом» также сложилась для него удачно — там в активе Капризова был дубль, который помог «дикарям» одержать победу со счётом 8:5.

Сегодня в качестве соперников «Уайлд» был «Чикаго». Последние слухи сватали Кирилла именно туда — как будто бы для успокоения разволновавшихся болельщиков «Миннесоты» российский нападающий сыграл крайне результативно, передав своеобразный привет команде, в которой, по слухам, он и сам не прочь оказаться в будущем.

Капризов впервые вышел на авансцену через пять минут после начала второго периода. К тому моменту «дикари» успели сравнять счёт и захватить минимальное преимущество — Кирилл вместе с традиционным партнёром по звену Матсом Цуккарелло помог капитану команды Джареду Сперджену увеличить это преимущество до двух шайб.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В середине двадцатиминутки Капризов совершил ещё одну результативную передачу. После вбрасывания в зоне атаки шайба оказалась у россиянина, который через пару секунд после получения набросил её на ворота — добившийся успеха на «точке» Марко Росси уже успел доехать на пятак и подставить клюшку, чтобы изменить направление полёта броска.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А ещё через несколько минут Кирилл отличился уже сам. Зрители в «Эксель Энерджи-центре» увидели привычную и уже полюбившуюся комбинацию в исполнении лидеров «Миннесоты» — Цуккарелло слева исполнил точный поперечный пас, а Капризов в касание отправил шайбу в ворота, реализовав численное преимущество «дикарей».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Пока Марк-Андре Флёри разыгрывал публику и одноклубников в качестве уборщика снега, его напарник Филип Густавссон работал на последнем рубеже «Уайлд» и делал это с переменным успехом — за секунду до второго перерыва Коннор Бедард также реализовал большинство и забросил свою первую шайбу в рамках этой предсезонки.

Однако последнее слово в матче оказалось за хозяевами. Капризов помог оформить дубль капитану команды. Не обошлось и без доли везения. Бросок Сперджена в касание от синей по пути пытался перехватить защитник «Блэкхоукс» Коннор Мёрфи, но именно его касание дезориентировало голкипера «Чикаго» Дрю Коммессо, который сегодня пропустил семь шайб после 42 бросков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

7:2 — «Миннесота» разгромила «ястребов» на своей площадке и продолжила чередовать победы с поражениями в рамках предсезонной подготовки. И именно победы — то, что, по мнению владельца «Уайлд» Крейга Леопольда, убедит Капризова остаться в клубе: «Он хочет побеждать. Поэтому нам нужно доказать не только ему, но и другим неограниченно свободным агентам, что мы тоже хотим побеждать. И мы привыкли к победам. Это Штат Хоккея, и мы собираемся вернуться на победный путь».