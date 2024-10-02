Трагедия с Годро, ставка на Мичкова. Тотальный разбор межсезонья НХЛ, Восток

Продолжаем обзор работы клубов НХЛ в это межсезонье. После вчерашнего рассказа про Западную конференцию пришла очередь Восточной. Её клубы были менее заняты, чем коллеги с Запада, а самым обсуждаемым событием лета, увы, стала трагедия.

«Айлендерс»

Пришли: н. Цыплаков, н. Дюклер, н. Фуди

Ушли: з. Ахо, з. Бортуццо, н. Клаттербак, н. Мартин

«Айлс» летом были очень консервативны — впрочем, как и всегда, Лу Ламорелло по межсезонной неспешности можно сравнить только с коллегой из «Виннипега». При этом в прошлом году «островитяне» словно бы отобрали у «Миннесоты» место самой посредственной команды лиги: у них была 19-я оборона, 22-я атака, 17-е соотношение ожидаемых голов и аж 16 очков за поражения в овертайме. «Айлендерс» до плей-офф всё же доковыляли и очень ожидаемо сразу оттуда вылетели.

Главным событием лета казалось окончательное расставание с тройкой Клаттербак — Сизикас — Мартин, которые в таком составе выступали очень давно, однако уже осенью Мартин прибыл в тренировочный лагерь на просмотровый контракт. Улучшения вышли в основном косметическими: Максим Цыплаков вполне может начать сезон в основе «Айлендерс», Энтони Дюклер — претендент на попадание в топ-6. Делает ли это «Айлендерс» командой, сильно отличающейся от прошлогодней версии? Нет.

Так что главное событие лета для команды — загадочные проблемы Ильи Сорокина. Именно от их решения зависит судьба состава, потолком которого выглядит выход в плей-офф. Отношение к работе Ламорелло у американских болельщиков простое: «Айлс» заняли последнее место в свежем опросе The Athletic по уровню доверия менеджменту.

Оценка работы: 3/5

«Баффало»

Пришли: г. т. Рафф, в. Раймер, з. Гилберт, н. Лафферти, н. Цукер, н. Маклауд, н. Обе-Кюбель, н. Маленстин

Ушли: г. т. Гранато, в. Комри, н. Джост, н. Робинсон, н. Гиргенсонс, н. Скиннер, н. Олофссон

Два года назад «клинки» рванули вперёд тогда, когда этого от них ещё не ожидали, и до плей-офф не хватило чуть-чуть. В Баффало обрадовались, в прошлом году ограничились лишь косметическими изменениями — и этого тоже не хватило, причём ситуация стала даже хуже. С учётом того, что оборона уже сформирована из топовых пиков драфта, а атака тоже ломится от первораундников, решено было заново собрать все нижние звенья, придать им больше злости и энергии.

Удивительный факт о новичке «Баффало»: Джейсон Цукер — единственный полевой игрок «Баффало» старше 30 лет. Возможно, «клинки» пожалеют, что не нашли на рынке «чемпионскую ДНК» и прочие нематериальные функции, однако по ролям позиции они закрыли чётко. Ярче всего выделяется трансфер Сэма Лафферти, одного из самых быстрых чекеров лиги, который всегда руководствуется программой «с места в отбор». За новичков пришлось чуть переплачивать, и речь не о деньгах. Вряд ли Бек Маленстин в вакууме стоит пика второго раунда даже с учётом того, что он был основным форвардом «Вашингтона» в меньшинстве — но вся лига знает, что этих пиков у «Баффало» тонны.

Линди Рафф вернулся в клуб, где стал знаменитым Фото: Sven Hoppe/DPA/ТАСС

Наконец, спустя 10 лет в Баффало вернулся Линди Рафф — и клуб этим словно исправляет ставшее ошибкой увольнение 2013-го. Есть ощущение, что это в первую очередь было решение самого Линди и именно тут он закончит славную карьеру. Да и были ли у самого «Баффало» варианты лучше?

Оценка работы: 4+/5

«Бостон»

Пришли: в. Корписало, з. Задоров, н. Линдхольм, н. Джонс, н. Кастелиц, н. Леттьери

Ушли: в. Улльмарк, з. Форборт, н. Дебраск, н. Хейнен, з. Грызлик, н. Лауко, н. Боквист, з. Шаттенкирк, н. ван Римсдайк

План «Бостона» на межсезонье был прост и предсказуем: обменять одного из двух вратарей, желательно постарше; на свободные и высвободившиеся после обмена деньги усилить состав и особенно центральную ось; побеждать в сезоне. Проблемы возникли уже на первом пункте. Уже то, что Линус Улльмарк уехал в конкурента по дивизиону, не очень хорошо. А ведь «Бостон» получил взамен только пик первого раунда (невысокий), игрока четвёртого звена и в нагрузку провалившего прошлый сезон Йоонаса Корписало.

Само по себе это не было поводом для беспокойства: Корписало брали для роли второго вратаря, и в 30 играх за спиной крепкой бостонской защиты он свой уровень показал бы. Однако оказалось, что первый вратарь не торопится с контрактом. Такое поведение Джереми Свеймана можно было предугадать ещё по прошлому году, когда стороны дошли до арбитража. В этом году мыльная опера дотянулась до такого неприличного состояния, что президент «Бостона» фактически открыто сказал, что вратарю дают $ 64 млн. Для человека, который к почти 26 годам ещё не провёл ни одного сезона в статусе первого номера, деньги отличные.

Джереми Свейман всё ещё сидит без контракта Фото: Lynne Sladky/AP/ТАСС

На фоне потенциального превращения пары вратарей Улльмарк — Свейман в Корписало — Бусси другие трансферы уже как-то потерялись. И Элиас Линдхольм, и Никита Задоров абсолютно отвечают той философии, которая в «Брюинз» существует давно, на просмотре «мишки» могут подписать Тайлера Джонсона. Однако если они не решат свою вратарскую коллизию, про эти ходы никто не вспомнит.

Оценка работы: пока что 3/5

«Вашингтон»

Пришли: в. Томпсон, з. Чикран, з. Рой, н. Дюбуа, н. Манджапане, н. Рэддиш, н. Дюхейм

Ушли: в. Кемпер, з. Дженсен, н. Маленстин, н. Обе-Кюбель, н. Пасиоретти

Успешное межсезонье «Вашингтона» уже обсудили в десятках статей под десятками ракурсов. Стоит отметить, что в «эру Овечкина» сложно припомнить второе такое же насыщенное лето, как межсезонье-2024. Ровно 10 лет назад «столичные» вложились в парочку Мэтт Нисканен — Брукс Орпик из «Питтсбурга», и эти трансферы помогли выиграть кубок через четыре года. Есть ли четыре года у этой версии команды — вопрос.

Повторим главное: «столичные» не стали разбазаривать свои главные активы (обмен Форсберг — Эрат навсегда будет икаться и прошлым, и будущим менеджерам команды). Иван Мирошниченко, Райан Леонард и будущие пики первого раунда остались в системе, клуб расстался лишь с 33-летним Дженсеном и тремя пиками третьего раунда. Кроме того, если «сократить» в вычислениях пик второго раунда, то форвард четвёртого звена Маленстин фактически был обменян на Эндрю Манджапане. Все пки первого и второго раунда ближайших трёх лет остаются в клубе.

Если «Вашингтон» ещё и удержит большинство своих НСА в команде, то можно будет точно сказать, что мостик в постовечкинскую эпоху перекинут. Пока же поаплодируем за правильное обновление и омоложение.

Оценка работы: 5+/5

«Детройт»

Пришли: в. Тальбо, в. Кэмпбелл, з. Густафссон, з. Лагессон, н. Тарасенко, н. Мотт

Ушли: в. Раймер, з. Уолман, з. Гостисбер, н. Перрон, н. Спронг, н. Фаббри

В свежем опросе болельщиков The Athletic болельщики других клубов поставили фронт-офис «Детройта» лишь на 25-е место. Фанаты «крыльев» ещё верят в Стива Айзермана, но это межсезонье стало первым, когда к легенде клуба накопились действительно серьёзные вопросы. Команда, которая в прошлом году не вышла в плей-офф и чудовищно играла в обороне, не стала лучше за лето.

В первую очередь не стала лучше защита. Никто не понял, почему с доплатой в «Сан-Хосе» обменяли именно Джейка Уолмана, а не получающего $ 3,4 млн в год Джастина Холла, который старше Уолмана на четыре года и чуть ли не половину сезона просидел в глухом запасе. Никто из многочисленных молодых защитников «Детройта», которых в системе небольшой перебор, не был обменян на игрока в расцвете сил. Вся надежда на этот сезон — то, что Симон Эдвинссон сможет в своём первом полноценном сезоне в НХЛ сразу заиграть как, как Мориц Зайдер. А если не заиграет? Компанию двум молодым защитникам в топ-4 составляют 33-летний Шьяро и 36-летний Петри.

Владимир Тарасенко — главный новичок «Детройта» летом Фото: Wilfredo Lee/AP/ТАСС

При этом в систему пока не заходят другие игроки, выбранные в топ-10: по логике, они должны развиваться, пока в основе играют подписанные на рынке ветераны, но ко многим из них у болельщиков серьёзные претензии (в первую очередь к Эндрю Коппу). Регулярные, но небольшие переплаты в несколько сотен тысяч долларов как будто лишили команду возможности сохранить прошлогоднюю глубину атаки. Стратегия по выстраиванию копии чемпионского «Сент-Луиса» явно забуксовала на полпути.

Оценка работы: 3-/5

«Каролина»

Пришли: гм. Тулски, з. Уокер, з. Гостисбер, н. Джост, н. Робинсон, н. Каррье, н. Рослович

Ушли: гм. Уодделл, в. Раанта, з. Деанджело, з. Шей, з. Песке, н. Ноэсен, н. Гюнцель, н. Терявяйнен, н. Кузнецов

В Роли случилось ровно то, что и ожидалось: потолок поддавил, и сохранить всех старых НСА, некоторые из которых играли на контрактах ниже рынка, было уже невозможно. Прошлый год, возможно, был лучшей версией современной «Каролины», которая родилась где-то в 2018-м — и сейчас команда потеряла Теуво Терявяйнена и Бретта Песке, которые долгое время были не главными лицами организации, но уж точно «одними из».

Потери были неизбежны, но селекция «ураганов» летом очень напрягает. Прямо сейчас вингерами третьего звена проецируются Джордан Мартинук и Уилл Каррье, что фактически означает то, что третье звено станет вторым четвёртым. Во втором звене ожидается Еспери Котканиеми, который за время игры в «ураганах» превратился скорее в живой памятник обидам владельца клуба, решившего страшно отомстить «Монреалю» и навредившего себе.

С другой стороны, такая селекция как раз логична при оставлении на посту Рода Бриндамора, ведь весной ходили слухи, что он может уйти в «Сиэтл». Для работы с ослабевшим костяком Бриндамор и его стиль подходят как нельзя лучше: это будет что-то типа Дмитрия Квартальнова в «Сибири» десятилетней давности. Другое дело, что о каких-то претензиях на чемпионство нужно объективно забыть.

Плюс отметим маленький момент для гиков коллективного соглашения: новый генменеджер Эрик Тулски нашёл дырочку в коллективном соглашении и смог перенести выплату подписных бонусов на первый день после истечения контракта Сета Джарвиса, благодаря чему его кэпхит упал почти на $ 500 тыс. За креативность ставим плюсик.

Оценка за работу: 3+/5

«Коламбус»

Пришли: гм. Уодделл, г. т. Эвасон, з. Д. Джонсон, з. Харрис, н. Монахан, н. ван Римсдайк

Ушли: г. т. Венсан, з. Боквист, з. Бин, н. А. Нюландер, н. Лайне, н. Тексье, н. Гонс

Самым крупным подписанием «Коламбуса» летом был Шон Монахан. Бывший центр «Калгари» надеялся перезапустить свою карьеру вместе со старым партнёром по звену Джонни Годро, с которым Монахан дружил. В свою очередь, в «Коламбусе» наверняка надеялись, что Монахан поможет и самому Годро, который в штате Огайо в основном хандрил, а создание суперсвязки плеймейкера и снайпера Годро — Лайне с самого начала не задалось. Однако 29 августа жизнь Джонни несправедливо рано оборвалась.

С хоккейной точки зрения вообще сложно представить, что сейчас делать «Коламбусу». Годро был человеком, который должен был показать, что звёзды могут выбирать Огайо добровольно, главной звездой команды и самым именитым форвардом команды, вся стратегия долгосрочного развития крутилась вокруг него. На рынке «мундиры» подписали Джеймса ван Римсдайка, но это скорее замена по позиции, а не по уровню, а сейчас ищут ещё одного опытного форварда, чтобы подняться над полом зарплат.

Уже во второй раз за три года игрок «Коламбуса» нелепо гибнет на пике своей карьеры. Смерть Матиса Кивлениекса больше всего ударила по Элвису Мерзликину, который пару сезонов выглядел абсолютно потерянным, но это повлияло и на команду в целом. Как повлияет гибель Годро на «Коламбус» сейчас, сложно даже представить.

Оценка работы: без оценки

«Монреаль»

Пришли: н. Барре-Буле, н. Лайне

Ушли: з. Ковачевич, з. Харрис, н. Юлёнен, н. Стивенс, н. Пирсон, н. Уайт

Единственным серьёзным летним шагом «Канадиенс» стало подписание Патрика Лайне. С одной стороны, финн в последнее время столкнулся с травмами, проходил программу помощи НХЛ, непонятно, излечился ли он от игровой зависимости. С другой стороны, даже на фоне многочисленных проблем Лайне в сезонах-2021/2022 и 2022/2023 суммарно набрал чуть меньше очка за игру. Таким образом, «Монреаль» получал рисковый актив, но с огромным потенциалом, на бумаге Лайне уже создавал интереснейшую тройку с молодыми Алексом Ньюхуком и Кирби Даком. Однако уже на предсезонке ненужная агрессия форварда фарма «Торонто» оставила Лайне вне игры на три месяца. Каким финн теперь вернётся в игру — тотальная загадка.

Патрик Лайне Фото: Ryan Remiorz/AP/ТАСС

В остальном же, если не считать тихого лета, «Монреаль» ведёт довольно интересную и планомерную перестройку. В защите прямо сейчас не видится разве что однозначного лидера (Давид Райнбахер, пятый номер драфта, тоже получил тяжёлую травму на предсезонке). Многих наверняка удивит 20-летний Лэйн Хатсон, который может легко стать одним из лучших атакующих защитников НХЛ в первый же сезон. Тройка Кофилд — Сузуки — Слафковски имеет шансы ворваться в топы лиги уже сейчас, но для плей-офф, наверное, этого ещё не хватит.

Оценка работы: 4/5

«Нью-Джерси»

Пришли: г. т. Киф, в. Маркстрём, з. Ковачевич, з. Песке, з. Диллон, н. Татар, н. Коттер, н. Бекман, н. Ноэсен

Ушли: г. т. Грин, в. Кяхкёнен, в. Шмид, з. Баль, з. Марино, з. Смит, н. Хольц, н. Носек, н. Тирни, н. Маклауд

Два последних финала НХЛ наглядно показали, что с кулаками должно быть не только добро, но и мастерство. «Вегас», «Флорида» и частично «Колорадо» уже фактически создали новый тренд — больших, агрессивных и прессингующих команд. С мастерством у «дьяволов» был полный порядок, а вот жёсткости команде явно не хватало, как и надёжности в воротах. Летом «Нью-Джерси» исправили обе этих дыры в составе.

В прошлом сезоне менеджмент начал что-то делать лишь на дедлайне, когда время уже было упущено и тренер сменился. Сейчас «Нью-Джерси» всё-таки дожал «Калгари» на обмен Маркстрёма и получает очень опытный дуэт с Джейком Алленом. После ухода Мартина Бродо на вратарской позиции «дьяволов» были сплошные несчастья, травмы резко тормозили сразу несколько вратарских надежд клуба, так что сейчас особое внимание – на медштаб.

Ну и ещё раз пробежимся по статистике новичков клуба в поле: Джонатан Ковачевич — 83 блок-шота, 75 силовых; Пол Коттер — 233 силовых; Бренден Диллон — 111 блок-шотов, 241 силовой; Стефан Ноэсен — 118 силовых. А теперь они все будут в одной команде и станут органично дополнять Хьюза, Хишира и Ко.

Оценка работы: 5+/5

«Оттава»

Пришли: г. т. Грин, в. Улльмарк, з. Дженсен, н. Перрон, н. Грегор, н. Амадио, н. Годетт, н. Казинс

Ушли: г. т. Мартен, в. Корписало, з. Чикран, з. Бреннстрём, н. Келли, н. Кастелиц, н. Соколов, н. Джозеф, н. Шартье, н. Кубалик, н. Катчук, н. Смейкал

Все последние годы работа «Оттавы» оставляет странное впечатление: то это два шага вперёд и один назад, то один вперёд и два назад. Вроде бы решена одна проблема — тут же появляется другая. К этому стоит добавить и фантастическое невезение «Оттавы», которое в прошлом году показало себя во весь рост: тут и не имеющая аналогов дисквалификация третьего центра команды Шейна Пинто за ставки, и травма второго центра Джоша Норриса, которая выбивает его на весь год, и будущая потеря пика первого раунда.

Эта же картина есть и сейчас. Решена одна давняя проблема — получен стартовый голкипер в лице Линуса Улльмарка, причём по хорошей цене. При этом менеджмент команды решает доверить «сенаторов» Трэвису Грину, который топтался на месте с «Ванкувером», очевидно провалился в «Нью-Джерси» не только как и. о., но и как помощник. Чтобы понять это, можно сравнить «Нью-Джерси» позапрошлого года, где ведущим ассистентом был Эндрю Брюнетт, и прошлого года, где его в этой роли заменил Грин. Одно лишь это назначение в команду, которая несколько лет мучилась с Ди Джей Смитом, вызывает тонну вопросов.

Параллельно «сенаторы» в очередной раз перевернули все нижние звенья — но размен Тарасенко и Мэтью Жозефа на Дэвида Перрона и Ника Казинса в третьем звене не выглядит улучшением. Перрон явно сдал в последний год в «Детройте», но, может быть, его берут в первую очередь за ветеранские качества. От работы «Оттавы» в целом снова создаётся ощущение очень большого разрыва между лидерами команды и всеми остальными.

Оценка работы: 3/5

«Питтсбург»

Пришли: з. Ахо, з. Грызлик, н. Лизотт, н. Бовиллье, н. Хейз, н. Макгроарти, н. Гласс

Ушли: з. Джозеф, н. Харкинс, н. Р. Смит, н. Хиностроза, н. Картер

На фоне масштабного улучшения «Вашингтона» находящийся в схожей ситуации «Питтсбург» занимался мелким гешефтом: сначала увеличил средний возраст команды, приняв контракт Кевина Хейза с пиком, потом уменьшил этот возраст, взяв контракт Коди Гласса с парочкой пиков сверху. Сторонних наблюдателей эти телодвижения не убедили: свежий рейтинг силы от The Score отправляет «пингвинов» аж на 24-е место: выше и «Баффало», и «Оттава».

Сидни Кросби никуда рваться не стал и взял те же $ 8,7 млн в карьере, что и ранее в карьере — но если 15 лет назад это были солиднейшие деньги, то сейчас их могут платить молодым авансом. На рынке ветеран мог получить больше, и намного, но выбрал лояльность и потенциальную игру с Энтони Бовиллье в одном звене. Сейчас именно Бовиллье тренируется на левом фланге первого звена «пингвинов» — и, при всём уважении, у Кросби давно не было таких скромных партнёров по звену.

Сидни Кросби Фото: Seth Wenig/AP/ТАСС

Впрочем, пару плюсиков Дубасу поставить можно. Он правильно распорядился ситуацией в «Виннипеге»: игравший в NCAA Рутгер Макгроарти не собирался после колледжа подписываться в «Виннипеге», и 20-летнего вингера, очень здорово показавшего себя на МЧМ, обменяли в «Питтсбург». Здорово на предсезонке выглядит Гласс, которому не нашлось места в радикально обновившемся «Нэшвилле», и он может стать драйвером третьего звена. Однако всё это не может радикально сдвинуть клуб с нынешнего места.

Оценка работы: 3+/5

«Рейнджерс»

Пришли: н. Кэррик, н. Р. Смит, н. Гру

Ушли: з. Густафссон, н. Гудроу, н. Веннберг, н. Рослович, н. Уилер, н. Питлик

Главный трансферный сюжет лета «Рейнджерс» так и не воплотился в жизнь. Команда планировала отправить Джейкоба Трубу в родную Мичиганщину, однако против этого якобы резко выступила жена, и Труба оперативно внёс «Детройт» в список клубов, куда его менять нельзя. В результате «крылья» не смогли укрепить свою топ-4, а «Рейнджерс» не смогли скинуть тяжёлый контракт.

На работу «Рейнджерс» этим летом однозначно влияет этакая «Проблема-2025»: через год контракты одновременно заканчиваются у Какко, Лафреньера, Джонса, Миллера и Шестёркина. Если на первых четырёх игроков клуб права сохраняет, то Игорь может выйти на рынок — и ситуацию усложняет тот факт, что никаких переговоров пока даже не начиналось. Из-за этого топ-6 усилили Райлли Смитом, контракт которого тоже истекает через год.

В целом эта та же команда, что год назад вышла в финал Востока — только она должна получить полный сезон от Филипа Хитила. Кроме того, болельщики вправе ждать дальнейшего прогресса от Лафреньера и возвращения Какко на уровень позапрошлого года.

Оценка работы: 4-/5

«Тампа-Бэй»

Пришли: з. Макдона, з. Мозер, н. Гики, н. Юлёнен, н. Гюнцель, н. Гиргенсонс, н. Аткинсон

Ушли: з. Сергачёв, з. де Хаан, з. Дамба, з. Флёри, н. Стэмкос, н. Мотт, н. Барре-Буле, н. Дюклер, н. Жанно

«Молниям» после двух крайне невыразительных сезонов надо было резать по живому. Наши болельщики наверняка не одобрят расставание с Сергачёвым, американские и канадские до сих пор в шоке от того, что Стэмкос теперь будет носить жёлтое джерси, но выбора здесь не было. Бесконечная лояльность капитана не могла быть вечной, и предложение маленького, но очень длинного контракта он логично отверг. Замена Стэмкоса на Гюнцеля выглядит безжалостно логичной с точки зрения математики: в ситуации «Тампы» 29 лучше, чем 34.

Сергачёв фактически был единственным активом «Тампы», который можно было обменять и получить что-то качественное в ответ. Понятно, что тройка Кучеров — Хедман — Василевский неприкасаема, а обмен любого форварда топ-6 бил по уже аховой глубине атаки. Оставался лишь Михаил — и цена, полученная за него, более чем достойна: защитник второй пары Мозер и проспект из топа драфта. Да, Конор Гики местами весьма прямолинеен, но всё равно игрока выше уровнем в пуле «молний» не было давно.

Райан Макдона Фото: Phelan M. Ebenhack/AP/ТАСС

Трансфер Макдоны смущает. Без Мактрака оборона «Тампы» жёстко просела в качестве за последние пару лет, но вот такие ностальгические возвращения в современной НХЛ редко оборачивались чем-то успешным: доказано в основном «Чикаго» эры Стэна Боумэна. Однако в целом атака «Тампы» по глубине выглядит лучшей за три последних сезона.

Оценка работы: 4+/5

«Торонто»

Пришли: г. т. Берюбе, в. Столарз, з. Экман-Ларссон, з. Танев, з. Хаканпяя, н. Гребёнкин

Ушли: г. т. Киф, в. Самсонов, в. Джонс, з. Джиордано, з. Клингберг, з. Любушкин, з. Эдмундсон, з. Броди, н. Бертуцци, н. Грегор

Главное событие лета в «Торонто» так и не случилось: Большое Четверио не распалось. Несмотря на то что инсайдеры летом зуб давали, что Марнер покинет клуб, несмотря на слухи об интересе «Нэшвилла», на рынке так ничего и не сдвинулось. Это значит, что с большой вероятностью нынешний сезон станет последней гастролью звёздного квартета: сложно представить, что Джон Таварес останется в «Торонто» после этого года.

С точки зрения командного баланса сохранение этой хромой на одну ногу структуры смотрится худшим решением — но, видимо, менеджеры решили ещё один год ехать по накатанной и вложиться в очередное резкое обновление обороны. Американские журналисты писали про контракт Криса Танева: «Таких игроков вы меняете на дедлайне, а не выписываете шестилетние контракты», и это очень неуважительно по отношению к одному из лучших домоседов лиги. Однако в целом защита стала лучше — главное теперь, чтобы никто из новичков не получил травм.

Командную философию теперь должен менять Крэйг Берюбе: человек, который превратил команду с последнего места в чемпионов, берёт на себя ещё более трудную ответственность. С точки зрения игровой философии именно назначение жёсткого тренера было необходимо команде. Уж если легендарный Вождь не сможет правильно закрутить ментальные шестерёнки Марнера, то никто не сможет.

Оценка работы: 4/5

«Филадельфия»

Пришли: н. Мичков

Ушли: з. М. Стаал, н. Аткинсон, н. Гурьянов

Список приобретений «лётчиков» получился максимально коротким, однако он заставил оранжевую половину Пенсильвании прыгать до потолка. В Америке очень беспокоились из-за того, что Мичков сидит на контракте до 2026-го, но Матвей явно выпал из фавора Романа Ротенберга, и СКА отпустил его в Америку ко взаимному удовольствию сторон. Если кто-то боялся того, что Мичков поедет в АХЛ, то совершенно напрасно: «лётчики» ради этого просто не стали бы развивать такую бурную активность.

В остальном политика «Флайерз» не меняется: Джон Торторелла строит правильную культуру, которая должна остаться в организации и после его ухода, «Филадельфия» не уходит в явный слив сезона, но будет иметь шесть пиков в двух первых раундах драфта этого года. Правда, ситуацию вокруг команды омрачила пара скандальчиков: Алексей Колосов очень долго не хотел ехать в тренировочный лагерь, а контракт Райана Джохансена, приехавшего на прошлом дедлайне в нагрузку, расторгли по загадочной причине. Эти факторы вряд ли должны влиять на долгосрочное будущее команды.

Оценка работы: 4-/5

«Флорида»

Пришли: з. А. Боквист, з. Шмидт, з. Мегна, н. Энтвистл, н. Й. Боквист, н. Грир, н. Носек

Ушли: в. Столарз. з. Экман-Ларссон, з. Монтур, з. Махура, н. Стенлунд, н. Ломберг, н. Тарасенко, н. Окпосо, н. Казинс, н. Лоренц

Ещё год назад было понятно, что это межсезонье будет сложным для «Флориды», у которой на рынок одновременно выходила дюжина хоккеистов. Однако чемпионство облегчает работу на рынке: ради флоридского солнышка и налогового рая многие и так готовы поступиться в деньгах, а уж возможность сыграть за сильную команду становится ещё одним поводом подвинуться. Правда, из более-менее известных игроков этим соблазнился только Нейт Шмидт, чей контракт выкупил «Виннипег».

Главный вопрос «пантер» этим летом звучал так: Райнхарт или Монтур? Место под потолком было лишь на один большой контракт, выбрали Райнхарта, и это решение кажется правильным. Сэм, наверное, больше до своих 57 шайб в прошлом сезоне не дотянется, однако его игровой стиль является идеальным для большой и злой команды Пола Мориса. Топ-9 атаки и топ-4 защиты в качестве потерять не должны, в НХЛ должен наконец-то зайти первораундник Мэки Самоскевич.

Сэм Райнхарт остался «пантерой» Фото: Lynne Sladky/AP/ТАСС

Четвёртое звено пересобирали по принципу «дёшево и сердито», на дедлайне «пантеры» снова могут найти вариант для глубины. Однако летом снова заканчивается масса контрактов: Экблад, Беннетт, Вераге. В общем: «суровые годы уходят, борьбы за состав «Флориды́» — за ними другие приходят, они будут тоже трудны».

Оценка работы: 4/5