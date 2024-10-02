«Вашингтон» провёл ударное лето. Но не всё так прекрасно, как кажется?

Наверняка все понимают, что в России на данный момент самой популярной командой по ту сторону океана является «Вашингтон». Кто-то этому рад, кого-то это раздражает, но равнодушных – единицы. Чем тебе не показатель, правда?

Именно поэтому иногда кажется, что этой командой занято чрезмерно много информационного пространства, но от этого никуда не деться. Это данность.

Многие коллеги, эксперты, болельщики отмечают прекрасную работу менеджмента «Вашингтона» летом, говоря, насколько команда стала сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Давайте попробуем в этом разобраться.

Прошлый сезон

Для начала немного освежим память и вспомним, как прошёл прошлый сезон для «Кэпиталз». Перед началом сезона тренером команды стал Спенсер Карбери, который до этого трудился в фарме «Вашингтона» и в тренерском штабе Шелдона Кифа в «Торонто».

Уже в начале сезона Никлас Бекстрём принял решение приостановить карьеру, чем значительно оголил центральную линию, хоть и швед играл уже далеко не на том уровне, что раньше. Но этим не ограничилось: лазарет команды начал регулярно пополняться. Более ярко проблемы начали проявляться во время голевой засухи Овечкина, которая добралась до рекордных отметок.

Александр Овечкин Фото: Nick Wass/AP/ТАСС

Вот в таких обстоятельствах пришлось работать прогрессивному молодому тренеру, что вынуждало его вводить в состав всё больше игроков, с которыми он работал ещё в «Херши». Казалось бы, ситуация безнадёжная, но после Матча звёзд «Вашингтон» активно пошагал в гору: обворожительный усач Линдгрен начал спасать, усадив на лавку Кемпера, Овечкин снова стал много забивать, а вся остальная команда — пластаться ради результата.

Но радость и эйфорию Ови и компании от выхода в плей-офф быстро перебили циничные «Рейнджерс», которые не дали взять ни одной игры.

Изменения в межсезонье

Вообще, в последние годы «Вашингтон» будто метало от стороны в сторону: в клубе не понимали, что важнее – рекорд Гретцки или перестройка. Но этим летом «столичные» скучать не давали.

Команда усилилась по всем фронтам. На последний рубеж был взят Томпсон, защиту укрепили Чикраном, который ещё недавно был горячим лотом на рынке, и Роем, нападение призваны усилить Дюбуа, Манджапане, Рэддиш и Дьюхейм.

Перспективы

А вот здесь задержимся и начнём с разбора трансферов, потому что неуёмное восхищение трансферной кампанией «столичных» выглядит слегка странным.

Главный переход произошёл ещё в июне – Пьер-Люк Дюбуа прибыл в американскую столицу. А теперь главный вопрос: зачем? Речь, естественно, про «Вашингтон», а не про игрока. По какой-то странной причине многие до сих пор считают Дюбуа топовым хоккеистом, который непременно должен стать лидером. В таланте канадца сомневаться никто не будет, но играет ли он на те деньги, которые прописаны у него в контракте? Ответ – нет.

До перехода в «Лос-Анджелес» ходили разговоры, что Пьер-Люк устраивает капризы по причине того, что не хочет играть в таких городах, как Коламбус и Виннипег. Но в Лос-Анджелесе, который уж точно деревней не назовёшь, всё пошло ещё хуже – форвард, которого брали под топ-6, начал выходить в четвёртом звене.

Откуда тогда уверенность в том, что своенравный и переоценённый канадец не начнёт кукситься в «Вашингтоне»? И дело ведь в том, что начиная с 1 июля в контракте Дюбуа на сумму $ 8,5 млн действует запрет на обмен, следовательно, вероятность мощного удара по платёжке как никогда высока.

Манджапане можно считать хорошим приобретением – контракт, который заканчивается через год, не ударит по платёжке, Эндрю довольно оснащённый игрок (в меру) и взамен отдали лишь второй раунд.

Остальных нападающих, перешедших в команду, подведём под общий знаменатель. Дьюхейм и Рэддиш могут явиться помощниками, однако при условии, что они будут играть в третьем-четвёртом звене, потому что в первых двух делать им, по правде говоря, нечего.

Стоит напомнить, что главная проблема «Вашингтона» заключалась в том, что команда очень мало забивала – меньше всех на Востоке. То есть планы сводились к тому, чтобы увеличить атакующий потенциал. В итоге мы видим двух ролевиков, дорогого кота в мешке, который может и укусить, и 28-летнего нападающего с 40 очками за сезон. Это точно решение проблемы?

Остальные подписания получились более осмысленными: с Томпсоном бригада вратарей команды станет в разы крепче, а Чикран и Рой вряд ли станут балластом.

Как начать говорить о «Вашингтоне» и не упомянуть Овечкина? Правильно, никак. От состояния главного человека в истории франшизы зависит очень много, это мы увидели и в прошлом сезоне. Но крепкой уверенности в том, что Овечкин попрёт со старта, всё-таки нет. Тут дело и в возрасте, и в мелких болячках, которые Ови начал получать, хотя почти всю карьеру они обходили его стороной. Настолько ли разумно, когда так много зависит от 38-летнего форварда? Вопрос оставим кабинету управленцев «Кэпиталз».

Третий вопрос, на самом деле, больше натянутый, но и об этом нужно упомянуть. В конце прошлого сезона многие небезосновательно восхищались Карбери, потому что вывести команду с таким составом в плей-офф надо постараться. Но что будет со стилем команды? Есть сомнения, что игру под девизом «остаться в живых» хотят видеть руководители и болельщики, тем более в НХЛ.

Спенсер Карбери Фото: Gene J. Puskar/AP/ТАСС

Карбери, конечно, не тренер, пропагандирующий унылый и выжидательный хоккей, но волею причин к этому пришлось прибегнуть в прошлом году. Скорее всего, «Вашингтон» не будет так талантливо усыплять зрителей в нынешнем сезоне, но не растеряет ли команда все свои преимущества, когда Спенсер будет кропотливо менять настройки?

Ответим словами классика: «Ждём, ждём. То, что мы ждём, то, что ожидаем, мы будем ждать».