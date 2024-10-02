У Панарина вторая травма за неделю, «Ак Барс» не остановить. Итоги дня в хоккее

Представляем обзор матчей чемпионата КХЛ за 2 октября 2024 года и дайджест главных новостей за день.

«Миннесота» надеется сохранить Кирилла Капризова, продлив с ним контракт

Владелец «Миннесоты Уайлд» Крейг Леопольд рассказал о желании продлить контракт с российским нападающим Кириллом Капризовым.

«Следующее 1 июля будет как Рождество. У нас будут деньги, у нас будут ресурсы, чтобы сделать то, что нам нужно. Мы с нетерпением ждём этого.

Продление контракта с Капризовым — цель №1 для нас. Чего он хочет? Он хочет победить. Поэтому мы должны доказать не только ему, но и другим, что мы тоже хотим победить. И мы привыкли побеждать. Собираемся вернуться к победным временам. Мы получим команду, которая постоянно играет в плей-офф, но всё начинается с Кирилла. Он будет в центре того, что мы собираемся сделать. Планируем продлить с ним контракт.

Я вам скажу, что никто не предложит больше денег, чем мы. Так что всё, что нам нужно сделать, это доказать ему, что мы хотим победить», — приводит слова Леопольда The Athletic.

Панарин второй раз за неделю не смог доиграть матч из-за травмы

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вновь не смог доиграть матч из-за повреждения.

Как сообщает Sportsnet, Панарин покинул встречу с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:4) в первом периоде из-за травмы нижней части тела. После игры тренер «синерубашечников» Питер Лавиолетт сообщил журналистам, что Артемий проходит обследование.

Напомним, это уже второй матч предсезонки, который Панарин не смог закончить. В ночь на 25 сентября россиянин из-за повреждения не сумел доиграть встречу с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4). 32-летний Панарин стал лидером «Нью-Йорк Рейнджерс» по количеству голов (49) и результативных передач (71) в прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Северсталь» объявила о назначении нового президента клуба

Новым президентом «Северстали» стал Александр Колобов. Об этом сообщает пресс-служба череповецкой команды.

Александр Колобов — заместитель генерального директора по развитию бизнес-системы ООО «Севергрупп», член наблюдательного совета ХК «Северсталь», член совета директоров КХЛ.

«Северсталь» в нынешнем сезоне провела 12 матчей, в которых набрала 12 очков. Подопечные Андрея Козырева располагаются на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.

«Барыс» подписал трёх игроков

«Барыс» заключил контракты до конца текущего сезона с тремя игроками – Никитой Сетдиковым, Станиславом Бочаровым и Ильёй Хохловым.

29-летний Никита Сетдиков сезон-2023/2024 проводил в нижнекамском клубе и «Сибири». В 62 встречах форвард забросил 12 шайб и отдал 21 результативную передачу. Ранее в Континентальной хоккейной лиге Сетдиков выступал за «Автомобилист» и рижское «Динамо».

Бочаров в прошлом сезоне выступал за «Амур», после чего не стал продлевать контракт с клубом и вышел на рынок свободных агентов. В сезоне-2023/2024 Станислав сыграл 73 встречи, в которых записал на свой счёт 40 (14+26) результативных баллов.

В минувшем сезоне Хохлов выступал за «Нефтехимик». В 44 играх регулярного чемпионата он записал в свой актив пять голов и шесть результативных передач при среднем времени на льду 19.17. При этом Илья провёл 22 силовых приёма и заблокировал 73 броска соперников.

«Амур», открыв счёт в первом периоде усилиями Евгения Грачёва, удерживал это преимущество до третьего периода, да и сам мог ещё забивать. В заключительной трети хозяева прибавили, и это дало свои плоды. Семён Терехов сравнял счёт, а за две с небольшим минуты до сирены Дмитрий Яшкин реализовал большинство.

Но довести дело до победы в основное время команда Анвара Гатиятулина не сумела – за две секунды до конца Алекс Гальченюк перевёл встречу в овертайм, заработав для своей команды одно очко. Ну а «Ак Барс» по-прежнему не остановить, по итогам буллитной серии они оформили седьмую победу подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

«Нефтехимик» проиграл шесть последних матчей, хотя в трёх их них ему удавалось набирать очки. В сегодняшней встрече с «Ладой» команды также не уложились в основное время. Нижнекамцы вели после 40 минут игры, забив по голу за период, но в третьей двадцатиминутке Никита Попугаев и Максим Березин обеспечили «Ладе» камбэк, а зрителям – дополнительное время хоккея.

В овертайме никто не забил, а на буллитах сильнее оказался «Нефтехимик», решающий бросок нанёс Егор Корбит. Команда Олега Леонтьева прервала свою серию поражений и поднялась на четвёртое место на Востоке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

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