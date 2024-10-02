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Результаты матчей КХЛ за 2 октября 2024 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание матчей на 3 октября

У Панарина вторая травма за неделю, «Ак Барс» не остановить. Итоги дня в хоккее
Егор Торишный
У Панарина вторая травма за неделю
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В «Миннесоте» надеются сохранить Капризова, «Нефтехимик» прервал серию поражений.

Представляем обзор матчей чемпионата КХЛ за 2 октября 2024 года и дайджест главных новостей за день.

«Миннесота» надеется сохранить Кирилла Капризова, продлив с ним контракт

Владелец «Миннесоты Уайлд» Крейг Леопольд рассказал о желании продлить контракт с российским нападающим Кириллом Капризовым.

«Следующее 1 июля будет как Рождество. У нас будут деньги, у нас будут ресурсы, чтобы сделать то, что нам нужно. Мы с нетерпением ждём этого.

Продление контракта с Капризовым — цель №1 для нас. Чего он хочет? Он хочет победить. Поэтому мы должны доказать не только ему, но и другим, что мы тоже хотим победить. И мы привыкли побеждать. Собираемся вернуться к победным временам. Мы получим команду, которая постоянно играет в плей-офф, но всё начинается с Кирилла. Он будет в центре того, что мы собираемся сделать. Планируем продлить с ним контракт.

Я вам скажу, что никто не предложит больше денег, чем мы. Так что всё, что нам нужно сделать, это доказать ему, что мы хотим победить», — приводит слова Леопольда The Athletic.

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Панарин второй раз за неделю не смог доиграть матч из-за травмы

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вновь не смог доиграть матч из-за повреждения.

Как сообщает Sportsnet, Панарин покинул встречу с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:4) в первом периоде из-за травмы нижней части тела. После игры тренер «синерубашечников» Питер Лавиолетт сообщил журналистам, что Артемий проходит обследование.

Напомним, это уже второй матч предсезонки, который Панарин не смог закончить. В ночь на 25 сентября россиянин из-за повреждения не сумел доиграть встречу с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4). 32-летний Панарин стал лидером «Нью-Йорк Рейнджерс» по количеству голов (49) и результативных передач (71) в прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги.

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«Северсталь» объявила о назначении нового президента клуба

Новым президентом «Северстали» стал Александр Колобов. Об этом сообщает пресс-служба череповецкой команды.

Александр Колобов — заместитель генерального директора по развитию бизнес-системы ООО «Севергрупп», член наблюдательного совета ХК «Северсталь», член совета директоров КХЛ.

«Северсталь» в нынешнем сезоне провела 12 матчей, в которых набрала 12 очков. Подопечные Андрея Козырева располагаются на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.

«Барыс» подписал трёх игроков

«Барыс» заключил контракты до конца текущего сезона с тремя игроками – Никитой Сетдиковым, Станиславом Бочаровым и Ильёй Хохловым.

29-летний Никита Сетдиков сезон-2023/2024 проводил в нижнекамском клубе и «Сибири». В 62 встречах форвард забросил 12 шайб и отдал 21 результативную передачу. Ранее в Континентальной хоккейной лиге Сетдиков выступал за «Автомобилист» и рижское «Динамо».

Бочаров в прошлом сезоне выступал за «Амур», после чего не стал продлевать контракт с клубом и вышел на рынок свободных агентов. В сезоне-2023/2024 Станислав сыграл 73 встречи, в которых записал на свой счёт 40 (14+26) результативных баллов.

В минувшем сезоне Хохлов выступал за «Нефтехимик». В 44 играх регулярного чемпионата он записал в свой актив пять голов и шесть результативных передач при среднем времени на льду 19.17. При этом Илья провёл 22 силовых приёма и заблокировал 73 броска соперников.

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Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Б
Амур
Хабаровск
0:1 Грачёв – 14:03 (5x5)     1:1 Терехов (Семёнов, Лямкин) – 46:02 (5x5)     2:1 Яшкин (Лямкин, Барабанов) – 57:49 (5x4)     2:2 Гальченюк (Мищенко) – 59:58 (6x4)     3:2 Яшкин – 65:00    

«Амур», открыв счёт в первом периоде усилиями Евгения Грачёва, удерживал это преимущество до третьего периода, да и сам мог ещё забивать. В заключительной трети хозяева прибавили, и это дало свои плоды. Семён Терехов сравнял счёт, а за две с небольшим минуты до сирены Дмитрий Яшкин реализовал большинство.

Но довести дело до победы в основное время команда Анвара Гатиятулина не сумела – за две секунды до конца Алекс Гальченюк перевёл встречу в овертайм, заработав для своей команды одно очко. Ну а «Ак Барс» по-прежнему не остановить, по итогам буллитной серии они оформили седьмую победу подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 2
Б
Лада
Тольятти
1:0 Лещенко (Белозёров) – 12:48 (5x5)     2:0 Митякин (Лещенко, Клок) – 26:37 (4x3)     2:1 Попугаев (Михайлов, Баранцев) – 41:55 (5x5)     2:2 Березин (Ожгихин, Червоненко) – 56:49 (5x5)     3:2 Корбит – 65:00    

«Нефтехимик» проиграл шесть последних матчей, хотя в трёх их них ему удавалось набирать очки. В сегодняшней встрече с «Ладой» команды также не уложились в основное время. Нижнекамцы вели после 40 минут игры, забив по голу за период, но в третьей двадцатиминутке Никита Попугаев и Максим Березин обеспечили «Ладе» камбэк, а зрителям – дополнительное время хоккея.

В овертайме никто не забил, а на буллитах сильнее оказался «Нефтехимик», решающий бросок нанёс Егор Корбит. Команда Олега Леонтьева прервала свою серию поражений и поднялась на четвёртое место на Востоке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ

Игры 3 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2024, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2024, четверг. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2024, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Трактор
Челябинск
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
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Сочи
Не начался
Адмирал
Владивосток
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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