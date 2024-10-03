Кучеров яростно полетел бить канадца! А потом забил принципиальному сопернику

Но «Тампе» в предсезонной битве с «Флоридой» это не помогло.

Предсезонка НХЛ уже перевалила за середину, но лига не могла нас оставить без принципиального противостояния «Тампы» и «Флориды». Ещё весной эти команды играли друг с другом в плей-офф, где «пантеры» оказались сильнее в пяти матчах, а затем выиграли Кубок Стэнли.

Первый период богатым на события не вышел, команды взяли время на раскачку и ничем друг друга особо не потревожили.

Самое интересное началось во втором. Джош Давьес жёстко встретил Виктора Хедмана в средней зоне, но в пределах правил, а Никита Кучеров мгновенно скинул перчатки и полетел мстить обидчику, однако судья не дал этого сделать, оперативно вмешавшись.

Вот так россиянин раскрылся в новой для себя роли. В итоге Никита получил две минуты, которые «Флорида» тут же реализовала.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Далее хозяева получили превосходную возможность сравнять счёт, но при игре «4 на 3» шайба не захотела заходить в ворота, хотя возможностей было предостаточно. Однако самый опасный момент упустил Лунделль – финн, находившийся перед пустыми воротами, просто катнул шайбу мимо штанги.

В третьем периоде команды обменивались моментами, но у «молний» в очередной раз сработала связка Пойнта и Кучерова – Брейден выиграл точку, а Никита неотразимо бросил в касание.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Овертайм продлился всего 13 секунд – Сандис Вилманис отправил бесхозную шайбу за спину Василевскому.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

2:1 – «Флорида» вновь выигрывает принципиальный матч, пусть и в предсезонке.