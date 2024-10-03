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Все российские хоккеисты НХЛ в сезоне-2024/2025, кто и где играет, количество, полный список, все фамилии

49 человек мечтают покорить Америку. Все россияне на старте сезона НХЛ
Сергей Емельянов
Все российские хоккеисты НХЛ в сезоне-2024/2025
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Полный список наших игроков, которые начнут регулярный чемпионат в основных составах своих клубов.

Уже завтра, 4 октября, вынесенным матчем в Праге стартует новый сезон Национальной хоккейной лиги. В матче открытия регулярного чемпионата НХЛ-2024/2025 сыграют «Нью-Джерси Дэвилз» и «Баффало Сэйбрз». Днём спустя две американские команды проведут ещё один матч для чешских болельщиков, а на следующей неделе конвейер регулярки запустится для всех остальных клубов НХЛ. Перед началом нового сезона в табличном виде по дивизионам представляем список россиян, которые должны начать чемпионат в основных составах своих команд.

Восточная конференция. Атлантический дивизион

КлубВратариЗащитникиНападающие
«Бостон»Никита Задоров
«Баффало»
«Детройт»Владимир Тарасенко
«Флорида»Сергей БобровскийДмитрий Куликов
«Монреаль»
«Оттава»Артём Зуб
«Тампа-Бэй»Андрей ВасилевскийНикита Кучеров
«Торонто»

Ряды российских представителей в Атлантическом дивизионе чуть поредели в минувшее межсезонье. Голкипер Илья Самсонов перебрался из «Торонто» в «Вегас», а его бывший одноклубник защитник Илья Любушкин в новом сезоне НХЛ будет выступать за «Даллас».

В течение регулярного чемпионата свой шанс дебютировать за «Мэйпл Лифс» наверняка получит выигравший с «Металлургом» в прошлом сезоне Кубок Гагарина молодой нападающий Никита Гребёнкин, но начинать сезон российскому форварду с большой степенью вероятности предстоит в АХЛ.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» Михаил Сергачёв был обменян в «Юту», поэтому российское представительство непосредственно в «Лайтнинг» сократилось до двух человек. При этом Владимир Тарасенко летом также поменял клубную принадлежность, но, в отличие от Самсонова, Любушкина и Сергачёва, остался в том же дивизионе, сменив «Флориду» на «Детройт».

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Российским новичком в дивизионе стал защитник Никита Задоров, который вернулся в Атлантику спустя девять лет. В 2013 году он начал карьеру в НХЛ в форме «Баффало». В 2015-м Задоров отправился в «Колорадо», после чего выступал в североамериканской лиге за «Чикаго», «Калгари» и «Ванкувер». Теперь же Никита примерит свитер «Бостона».

Восточная конференция. Столичный дивизион

КлубВратариЗащитникиНападающие
«Каролина»Пётр КочетковДмитрий ОрловАндрей Свечников
«Коламбус»Даниил ТарасовИван ПроворовКирилл Марченко, Егор Чинахов, Дмитрий Воронков
«Нью-Джерси»
«Айлендерс»Илья Сорокин, Семён ВарламовАлександр РомановМаксим Цыплаков*
«Рейнджерс»Игорь ШестёркинАртемий Панарин
«Филадельфия»Иван ФедотовЕгор ЗамулаМатвей Мичков
«Питтсбург»Евгений Малкин
«Вашингтон»Александр Овечкин, Иван Мирошниченко

Столичный дивизион традиционно является самым российским в НХЛ. Таковым он остаётся и после того, как Евгений Кузнецов покинул «Каролину» и вернулся в Россию, где стал игроком СКА. В этом году дебютантами лиги становятся новичок «Айлендерс» Максим Цыплаков и форвард «Филадельфии» Матвей Мичков. В остальном же все россияне остались на своих местах.

Матвей Мичков

Матвей Мичков

Фото: Matt Slocum/AP Photo/ТАСС

Единственное, необходимо отметить, что старт сезона может пропустить главная звезда «Рейнджерс» Артемий Панарин. 32-летний форвард дважды не смог завершить предсезонные матчи из-за травмы, что вызывает огромное беспокойство у многочисленного сообщества болельщиков «синерубашечников» по обе стороны океана.

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Западная конференция. Тихоокеанский дивизион

КлубВратариЗащитникиНападающие
«Анахайм»Павел Минтюков
«Ванкувер»
«Вегас»Илья СамсоновИван Барбашёв, Павел Дорофеев
«Калгари»Даниил МиромановАндрей Кузьменко
«Лос-Анджелес»Владислав Гавриков
«Сан-Хосе»Клим Костин
«Сиэтл»
«Эдмонтон»Василий Подколзин

В свою очередь в Тихоокеанском дивизионе наших соотечественников куда меньше. Наиболее пророссийским клубом здесь стал «Вегас», состав которого летом пополнил голкипер Самсонов. Никуда не делись и нападающие Иван Барбашёв с закрепившимся в основе Павлом Дорофеевым.

Ярослав Аскаров перешёл в «Сан-Хосе», но дуэт голкиперов «акул» на данный момент образуют два бывших «дьявола» — Маккензи Блэквуд и Витек Ванечек. Сам же Ярослав вместе с Шакиром Мухамадуллиным пропустил старт тренировочного лагеря «Шаркс» из-за травмы.

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Нападающий Василий Подколзин сменил «Ванкувер» на «Эдмонтон» и находится сейчас в расположении «нефтяников». Место в основном составе финалиста Кубка Стэнли – 2024 ему не гарантировано, но ожидается, что Василий начнёт сезон в четвёртой тройке «Ойлерз», поэтому мы и включаем его в таблицу.

Западная конференция. Центральный дивизион

КлубВратариЗащитникиНападающие
«Виннипег»Владислав Наместников
«Даллас»Илья ЛюбушкинЕвгений Дадонов
«Колорадо»Александр ГеоргиевВалерий Ничушкин*, Николай Коваленко
«Миннесота»Кирилл Капризов, Яков Тренин, Марат Хуснутдинов
«Нэшвилл»
«Сент-Луис»Павел Бучневич, Алексей Торопченко
«Чикаго»Илья Михеев
«Юта»Михаил Сергачёв

Валерий Ничушкин пропустит как минимум первый месяц чемпионата из-за наложенной на него шестимесячной дисквалификации в НХЛ. Срок бана российского нападающего истечёт 14 ноября, после чего в «Колорадо» будут думать, как им поступать с Валерием.

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Если говорить о новичках Центрального дивизиона, то Илья Михеев стал одноклубником Коннора Бедарда в «Чикаго», Михаил Сергачёв будет представлять Россию в «Юте», а Илья Любушкин – в «Далласе». Николай Коваленко начнёт свой первый полноценный сезон в «Колорадо», а у других россиян всё стабильно.

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