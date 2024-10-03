49 человек мечтают покорить Америку. Все россияне на старте сезона НХЛ

Уже завтра, 4 октября, вынесенным матчем в Праге стартует новый сезон Национальной хоккейной лиги. В матче открытия регулярного чемпионата НХЛ-2024/2025 сыграют «Нью-Джерси Дэвилз» и «Баффало Сэйбрз». Днём спустя две американские команды проведут ещё один матч для чешских болельщиков, а на следующей неделе конвейер регулярки запустится для всех остальных клубов НХЛ. Перед началом нового сезона в табличном виде по дивизионам представляем список россиян, которые должны начать чемпионат в основных составах своих команд.
Восточная конференция. Атлантический дивизион
|Клуб
|Вратари
|Защитники
|Нападающие
|«Бостон»
|Никита Задоров
|«Баффало»
|«Детройт»
|Владимир Тарасенко
|«Флорида»
|Сергей Бобровский
|Дмитрий Куликов
|«Монреаль»
|«Оттава»
|Артём Зуб
|«Тампа-Бэй»
|Андрей Василевский
|Никита Кучеров
|«Торонто»
Ряды российских представителей в Атлантическом дивизионе чуть поредели в минувшее межсезонье. Голкипер Илья Самсонов перебрался из «Торонто» в «Вегас», а его бывший одноклубник защитник Илья Любушкин в новом сезоне НХЛ будет выступать за «Даллас».
В течение регулярного чемпионата свой шанс дебютировать за «Мэйпл Лифс» наверняка получит выигравший с «Металлургом» в прошлом сезоне Кубок Гагарина молодой нападающий Никита Гребёнкин, но начинать сезон российскому форварду с большой степенью вероятности предстоит в АХЛ.
Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» Михаил Сергачёв был обменян в «Юту», поэтому российское представительство непосредственно в «Лайтнинг» сократилось до двух человек. При этом Владимир Тарасенко летом также поменял клубную принадлежность, но, в отличие от Самсонова, Любушкина и Сергачёва, остался в том же дивизионе, сменив «Флориду» на «Детройт».
Российским новичком в дивизионе стал защитник Никита Задоров, который вернулся в Атлантику спустя девять лет. В 2013 году он начал карьеру в НХЛ в форме «Баффало». В 2015-м Задоров отправился в «Колорадо», после чего выступал в североамериканской лиге за «Чикаго», «Калгари» и «Ванкувер». Теперь же Никита примерит свитер «Бостона».
Восточная конференция. Столичный дивизион
|Клуб
|Вратари
|Защитники
|Нападающие
|«Каролина»
|Пётр Кочетков
|Дмитрий Орлов
|Андрей Свечников
|«Коламбус»
|Даниил Тарасов
|Иван Проворов
|Кирилл Марченко, Егор Чинахов, Дмитрий Воронков
|«Нью-Джерси»
|«Айлендерс»
|Илья Сорокин, Семён Варламов
|Александр Романов
|Максим Цыплаков*
|«Рейнджерс»
|Игорь Шестёркин
|Артемий Панарин
|«Филадельфия»
|Иван Федотов
|Егор Замула
|Матвей Мичков
|«Питтсбург»
|Евгений Малкин
|«Вашингтон»
|Александр Овечкин, Иван Мирошниченко
Столичный дивизион традиционно является самым российским в НХЛ. Таковым он остаётся и после того, как Евгений Кузнецов покинул «Каролину» и вернулся в Россию, где стал игроком СКА. В этом году дебютантами лиги становятся новичок «Айлендерс» Максим Цыплаков и форвард «Филадельфии» Матвей Мичков. В остальном же все россияне остались на своих местах.
Матвей Мичков
Фото: Matt Slocum/AP Photo/ТАСС
Единственное, необходимо отметить, что старт сезона может пропустить главная звезда «Рейнджерс» Артемий Панарин. 32-летний форвард дважды не смог завершить предсезонные матчи из-за травмы, что вызывает огромное беспокойство у многочисленного сообщества болельщиков «синерубашечников» по обе стороны океана.
Западная конференция. Тихоокеанский дивизион
|Клуб
|Вратари
|Защитники
|Нападающие
|«Анахайм»
|Павел Минтюков
|«Ванкувер»
|«Вегас»
|Илья Самсонов
|Иван Барбашёв, Павел Дорофеев
|«Калгари»
|Даниил Мироманов
|Андрей Кузьменко
|«Лос-Анджелес»
|Владислав Гавриков
|«Сан-Хосе»
|Клим Костин
|«Сиэтл»
|«Эдмонтон»
|Василий Подколзин
В свою очередь в Тихоокеанском дивизионе наших соотечественников куда меньше. Наиболее пророссийским клубом здесь стал «Вегас», состав которого летом пополнил голкипер Самсонов. Никуда не делись и нападающие Иван Барбашёв с закрепившимся в основе Павлом Дорофеевым.
Ярослав Аскаров перешёл в «Сан-Хосе», но дуэт голкиперов «акул» на данный момент образуют два бывших «дьявола» — Маккензи Блэквуд и Витек Ванечек. Сам же Ярослав вместе с Шакиром Мухамадуллиным пропустил старт тренировочного лагеря «Шаркс» из-за травмы.
Нападающий Василий Подколзин сменил «Ванкувер» на «Эдмонтон» и находится сейчас в расположении «нефтяников». Место в основном составе финалиста Кубка Стэнли – 2024 ему не гарантировано, но ожидается, что Василий начнёт сезон в четвёртой тройке «Ойлерз», поэтому мы и включаем его в таблицу.
Западная конференция. Центральный дивизион
|Клуб
|Вратари
|Защитники
|Нападающие
|«Виннипег»
|Владислав Наместников
|«Даллас»
|Илья Любушкин
|Евгений Дадонов
|«Колорадо»
|Александр Георгиев
|Валерий Ничушкин*, Николай Коваленко
|«Миннесота»
|Кирилл Капризов, Яков Тренин, Марат Хуснутдинов
|«Нэшвилл»
|«Сент-Луис»
|Павел Бучневич, Алексей Торопченко
|«Чикаго»
|Илья Михеев
|«Юта»
|Михаил Сергачёв
Валерий Ничушкин пропустит как минимум первый месяц чемпионата из-за наложенной на него шестимесячной дисквалификации в НХЛ. Срок бана российского нападающего истечёт 14 ноября, после чего в «Колорадо» будут думать, как им поступать с Валерием.
Если говорить о новичках Центрального дивизиона, то Илья Михеев стал одноклубником Коннора Бедарда в «Чикаго», Михаил Сергачёв будет представлять Россию в «Юте», а Илья Любушкин – в «Далласе». Николай Коваленко начнёт свой первый полноценный сезон в «Колорадо», а у других россиян всё стабильно.