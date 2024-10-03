49 человек мечтают покорить Америку. Все россияне на старте сезона НХЛ

Уже завтра, 4 октября, вынесенным матчем в Праге стартует новый сезон Национальной хоккейной лиги. В матче открытия регулярного чемпионата НХЛ-2024/2025 сыграют «Нью-Джерси Дэвилз» и «Баффало Сэйбрз». Днём спустя две американские команды проведут ещё один матч для чешских болельщиков, а на следующей неделе конвейер регулярки запустится для всех остальных клубов НХЛ. Перед началом нового сезона в табличном виде по дивизионам представляем список россиян, которые должны начать чемпионат в основных составах своих команд.

Восточная конференция. Атлантический дивизион

Ряды российских представителей в Атлантическом дивизионе чуть поредели в минувшее межсезонье. Голкипер Илья Самсонов перебрался из «Торонто» в «Вегас», а его бывший одноклубник защитник Илья Любушкин в новом сезоне НХЛ будет выступать за «Даллас».

В течение регулярного чемпионата свой шанс дебютировать за «Мэйпл Лифс» наверняка получит выигравший с «Металлургом» в прошлом сезоне Кубок Гагарина молодой нападающий Никита Гребёнкин, но начинать сезон российскому форварду с большой степенью вероятности предстоит в АХЛ.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» Михаил Сергачёв был обменян в «Юту», поэтому российское представительство непосредственно в «Лайтнинг» сократилось до двух человек. При этом Владимир Тарасенко летом также поменял клубную принадлежность, но, в отличие от Самсонова, Любушкина и Сергачёва, остался в том же дивизионе, сменив «Флориду» на «Детройт».

Российским новичком в дивизионе стал защитник Никита Задоров, который вернулся в Атлантику спустя девять лет. В 2013 году он начал карьеру в НХЛ в форме «Баффало». В 2015-м Задоров отправился в «Колорадо», после чего выступал в североамериканской лиге за «Чикаго», «Калгари» и «Ванкувер». Теперь же Никита примерит свитер «Бостона».

Восточная конференция. Столичный дивизион

Столичный дивизион традиционно является самым российским в НХЛ. Таковым он остаётся и после того, как Евгений Кузнецов покинул «Каролину» и вернулся в Россию, где стал игроком СКА. В этом году дебютантами лиги становятся новичок «Айлендерс» Максим Цыплаков и форвард «Филадельфии» Матвей Мичков. В остальном же все россияне остались на своих местах.

Матвей Мичков Фото: Matt Slocum/AP Photo/ТАСС

Единственное, необходимо отметить, что старт сезона может пропустить главная звезда «Рейнджерс» Артемий Панарин. 32-летний форвард дважды не смог завершить предсезонные матчи из-за травмы, что вызывает огромное беспокойство у многочисленного сообщества болельщиков «синерубашечников» по обе стороны океана.

Западная конференция. Тихоокеанский дивизион

Клуб Вратари Защитники Нападающие «Анахайм» Павел Минтюков «Ванкувер» «Вегас» Илья Самсонов Иван Барбашёв, Павел Дорофеев «Калгари» Даниил Мироманов Андрей Кузьменко «Лос-Анджелес» Владислав Гавриков «Сан-Хосе» Клим Костин «Сиэтл» «Эдмонтон» Василий Подколзин

В свою очередь в Тихоокеанском дивизионе наших соотечественников куда меньше. Наиболее пророссийским клубом здесь стал «Вегас», состав которого летом пополнил голкипер Самсонов. Никуда не делись и нападающие Иван Барбашёв с закрепившимся в основе Павлом Дорофеевым.

Ярослав Аскаров перешёл в «Сан-Хосе», но дуэт голкиперов «акул» на данный момент образуют два бывших «дьявола» — Маккензи Блэквуд и Витек Ванечек. Сам же Ярослав вместе с Шакиром Мухамадуллиным пропустил старт тренировочного лагеря «Шаркс» из-за травмы.

Нападающий Василий Подколзин сменил «Ванкувер» на «Эдмонтон» и находится сейчас в расположении «нефтяников». Место в основном составе финалиста Кубка Стэнли – 2024 ему не гарантировано, но ожидается, что Василий начнёт сезон в четвёртой тройке «Ойлерз», поэтому мы и включаем его в таблицу.

Западная конференция. Центральный дивизион

Клуб Вратари Защитники Нападающие «Виннипег» Владислав Наместников «Даллас» Илья Любушкин Евгений Дадонов «Колорадо» Александр Георгиев Валерий Ничушкин*, Николай Коваленко «Миннесота» Кирилл Капризов, Яков Тренин, Марат Хуснутдинов «Нэшвилл» «Сент-Луис» Павел Бучневич, Алексей Торопченко «Чикаго» Илья Михеев «Юта» Михаил Сергачёв

Валерий Ничушкин пропустит как минимум первый месяц чемпионата из-за наложенной на него шестимесячной дисквалификации в НХЛ. Срок бана российского нападающего истечёт 14 ноября, после чего в «Колорадо» будут думать, как им поступать с Валерием.

Если говорить о новичках Центрального дивизиона, то Илья Михеев стал одноклубником Коннора Бедарда в «Чикаго», Михаил Сергачёв будет представлять Россию в «Юте», а Илья Любушкин – в «Далласе». Николай Коваленко начнёт свой первый полноценный сезон в «Колорадо», а у других россиян всё стабильно.