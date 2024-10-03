Что это было?! Чемпион КХЛ уничтожил ЦСКА 7:0 в Москве

Управленческие перемены в «Металлурге» стали главной темой недели. «Магнитка» официально объявила, что Сергей Гомоляко решил «взять паузу от хоккейной деятельности», однако уже бывший спортивный директор команды этому удивился. «Если честно, то не понял формулировки «решил взять паузу и отдохнуть» в официальном пресс-релизе, никакой усталости у меня не было и нет», — сказал Гомоляко «Чемпионату».

Муссировалось, что Гомоляко сменит Сергей Мозякин, однако им стал другой суперветеран «Магнитки» Евгений Бирюков. Проведший 1000 матчей в КХЛ и выходивший на лёд ещё весной защитник был утверждён в новой роли лишь сегодня и пока не успел провести никаких трансферов. «Металлург» успел взять у «Северстали» Дмитрия Моисеева, но здесь, как и в случае с пятью предыдущими трансферами из Череповца, влияние Андрея Разина очевидно.

Первый матч с новым спортдиректором «Металлург» проводил в Москве, но почти все лица в составе были прекрасно знакомы. Выделялось разве что четвёртое звено, где новичок Моисеев составил компанию молодым Козлову и Сапожникову. А противостоял чемпионам ЦСКА с прекрасно знакомым Ильёй Воробьёвым, который своё единственное (пока) чемпионство тоже выиграл в Магнитогорске.

С первых минут «Металлург» стал показывать хорошие скорости, которые всегда были сильной стороной команд Разина, и особенно в чемпионский год. Уже в дебюте матча Козлов открыл счёт в большинстве, но судьи отменили этот гол при загадочных обстоятельствах: ЦСКА взял тренерский запрос, арбитр сначала объявил, что офсайда нет, но уже через секунду заявил, что всё-таки офсайд есть. Однако вторая попытка игры «5 на 4» стала результативной, и свой первый гол в сезоне забил Никита Михайлис. Лидер сборной Казахстана, как и год назад, сложно вкатывается в сезон, но пробил Ивана Просветова броском в ближний угол.

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В концовке периода воспитанник «Магнитки» Владислав Каменев удалился, а Константин Окулов ещё и схватил штраф за оскорбление судей, что оставило ЦСКА втроём на полные две минуты. Хозяева почти продержались всё это время, однако уже на последних секундах большинства Валерий Орехов успел поймать Просветова на противоходе. Кажется, этот гол и сломал ЦСКА.

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Скоро шайбы в армейские ворота стали залетать со скоростью света. Пассивная игра ЦСКА у своих ворот наложилась на яростный прессинг «Магнитки» (особенно отметим Люка Джонсона) — и вот Михайлис делает дубль. Замена Просветова на Дмитрия Гамзина армейцев не встряхнула никак: уже в следующей смене куражный «Металлург» снова полетел давить в чужую зону, Каменев не успел вывести шайбу с пятака, и Козлов забил уже абсолютно легальный гол.

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Во втором периоде большинство «Металлурга» выстрелило ещё дважды. Сначала проводивший лучший матч в сезоне Михайлис секунд 10 искал наилучший вариант для паса и выдал филигранную передачу на Дмитрия Силантьева, которому надо было только замкнуть в пустой гол. Уже в концовке дублем отметился и Орехов: его броску с синей линии помог идеальный заслон вратаря от Джонсона. Между этими голами вклинилась контратака, которую реализовал Павел Акользин. ЦСКА же не мог создать почти ничего.

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В самом начале третьего периода всё тот же Каменев попытался как-то завести команду, устроив драку вместе с Джонсоном сразу со стартового вбрасывания, но дедовское средство никак не помогло. ЦСКА долгое время даже не мог набивать бросковую статистику: Илью Набокова сегодня не особо беспокоили, но игроки «Металлурга» делали всё для «сухаря» своего голкипера и блокировали броски даже при счёте 7:0. Андрей Разин в концовке даже использовал тайм-аут перед меньшинством своей команды, прямо попросив сыграть «на ноль» — и эту просьбу гости успешно выполнили.

«Металлург», как и ожидалось в начале сезона, набирает кондиции после возвращения многих травмированных игроков в строй: а ведь стоит ждать ещё Зернова, Канцерова и, может быть, поиска центра-легионера (необязательно Эрика О’Делла, слухи о котором ходили). Ну а 0:7 для ЦСКА — результат болезненный, но на таком этапе постройки команды вполне вероятный: и многочисленным новичкам надо привыкнуть к новой команде, да и самому тренеру — к ЦСКА.