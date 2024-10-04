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Результаты матчей КХЛ за 3 октября 2024 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание матчей на 4 октября

Мощный камбэк «Локомотива» и три разгрома. Итоги яркого дня КХЛ
Егор Торишный
Итоги яркого дня КХЛ
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«Барыс» снова проиграл, а «Трактор» вновь преградил дорогу «Динамо».

Представляем обзор матчей чемпионата КХЛ за 3 октября 2024 года.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2024, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Бут (Никулин, Гернат) – 05:58 (5x4)     1:1 Гуляев (Злодеев, Холодилин) – 13:04 (5x5)     2:1 Буше (Спунер, Вей) – 31:18 (5x5)     3:1 Буше (Шарипзянов, Спунер) – 38:00 (5x4)     3:2 Иванов (Никулин, Сурин) – 43:05 (5x5)     3:3 Кирьянов – 43:41 (5x5)     3:4 Шалунов (Полунин, Кирьянов) – 57:12 (5x5)     3:5 Фрейз (А. Радулов, Берёзкин) – 59:53 (en)    

Ярославцы начали матч активнее, что сразу вылилось в заброшенную шайбу в исполнении Даниила Бута. Однако омичи через семь минут счёт сравняли – щелчок Гуляева достиг цели. Первый период закончился с равным счётом, а во втором принялся царствовать Рид Буше – сначала американец воспользовался огрехом в обороне «Локомотива», а затем поразил ворота в большинстве с фирменной точки.

Но удержать преимущество в две шайбы «Авангарду» не удалось. Ярославцы побежали со старта третьего периода вперёд и трижды заставили капитулировать Хомченко, ещё одна шайба залетела в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2024, четверг. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
7 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Готье (Чехович) – 02:57 (5x4)     2:0 Барак (Бучельников, Чехович) – 03:11 (5x5)     3:0 Воробьёв (Валенцов, Головков) – 08:28 (5x5)     4:0 Савчик (Рыков) – 29:04 (5x5)     5:0 Воробьёв (Дарьин) – 30:09 (5x5)     6:0 Готье (Рой, Бучельников) – 34:40 (5x4)     6:1 Якупов (Юрчо) – 46:45 (5x4)     7:1 Дарьин (Рыков, Савчик) – 54:31 (5x5)     7:2 Локхарт (Элинюк, Маккошен) – 57:37 (5x5)    

Уже в первом периоде у «Куньлуня» начались большие проблемы – после восьми минут команда пропустила трижды, а Джереми Смит досрочно закончил матч. Отличились Готье, Барак и Воробьёв. Во втором периоде дела гостей не наладились. Наоборот, ухудшились. «Витязь» в зоне «Куньлуня» хозяйствовал практически без остановки и чуть ли не каждые две-три минуты создавал убойные моменты. Но забил вновь трижды.

Третий период стал формальностью, но и тут болельщики увидели три шайбы. Правда, уже не все в исполнении хозяев – две забросил «Куньлунь».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2024, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
0 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Глотов (Грицюк, Никишин) – 00:26 (5x5)     0:2 Грицюк (Зыков, Галенюк) – 29:06 (5x5)     0:3 Глотов – 58:45 (en)    

Армейцы не стали откладывать дело в долгий ящик, открыв счёт уже на первой минуте – связка Грицюка и Глотова сработала превосходно. «Динамо» не поникло и начало создавать моменты у ворот Плешкова, но голкипер СКА был безупречен. Вторую шайбу в матче вновь забросили гости – быстрый выход из зоны закончился шайбой Грицюка.

В третьем периоде минчане три раза получали большинство, но ни разу так и не смогли забросить. Точку поставил Глотов, отправивший шайбу в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
5 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Чебыкин (Тянулин) – 22:05 (5x5)     2:0 Тянулин (Попов) – 26:56 (5x5)     3:0 Сероух (Авершин, Хафизов) – 40:32 (5x5)     4:0 Гараев (Мачулин, Корягин) – 44:39 (5x5)     5:0 Попов (Чебыкин, Тянулин) – 49:17 (5x4)    

Первый период полностью остался за хозяевами, но Демченко был на высоте, не позволил «Сочи» обрести преимущество. Однако, как только начался второй период, ошибки дальневосточников стали реализовываться. Чебыкин и Тянулин оформили комфортное преимущество.

В третьем периоде «Адмирал» должен был доставать внутренние резервы из себя, чтобы попробовать спасти матч, но план порушился уже на 33-й секунде. После сочинцы забили ещё дважды и одержали первую разгромную победу в этом сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 2
Барыс
Астана
1:0 Ружичка (Вишневский, Пашин) – 07:29 (5x5)     2:0 Чезганов (Принс, Миронов) – 25:06 (5x5)     3:0 Миронов (Морозов) – 31:12 (5x5)     3:1 Апальков (Бурдасов) – 38:00 (5x5)     3:2 Бурдасов (Апальков, Батчер) – 50:16 (5x5)     4:2 Морозов (Порядин, Миронов) – 57:51 (en)    

Фаворит в этой встрече был слишком явный, если учитывать все нынешние проблемы «Барыса». И первая половина встречи оправдывала все предматчевые прогнозы – «Спартак» уверенно повёл 3:0, а Егор Чезганов забросил первую шайбу в лиге.

Но, видимо, москвичи сами себя убаюкали таким преимуществом, чем чуть было «Барыс» не воспользовался – Апальков и Бурдасов забросили по шайбе, и победа красно-белых подвисла в воздухе. Но фиаско не произошло – Морозов забросил в пустые и поставил точку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Дронов (Шабанов, Юртайкин) – 30:58 (5x4)     1:1 Кудрявцев (Ожиганов, Адамчук) – 38:24 (5x5)     1:2 Дронов (Ткачёв) – 39:48 (5x5)     1:3 Котляревский (Шаров, Телегин) – 52:06 (5x5)     1:4 Кравцов (Шабанов) – 59:13 (en)    

Первый период челябинцы начали активнее, создали несколько моментов, но вскоре динамовцы выравняли игру. Нули на табло держались вплоть до окончания 31-й минуты, но Григорий Дронов нарушил равновесие, метко бросив с кистей в большинстве. «Динамо» старалось найти свой момент, и в конце периода Павел Кудрявцев это сделал. Но Дронов вновь выступил противником равенства, оформив дубль за 12 секунд до конца периода.

Подопечные Кудашова в третьем периоде поддавили соперника, но получили ещё две шайбы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 7
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Михайлис (Орехов) – 16:55 (5x4)     0:2 Орехов (Михайлис, Джонсон) – 21:18 (5x4)     0:3 Михайлис – 23:06 (5x5)     0:4 Козлов (Пресс) – 23:25 (5x5)     0:5 Силантьев (Михайлис, Орехов) – 26:23 (5x4)     0:6 Акользин (Ерёменко) – 38:25 (5x5)     0:7 Орехов (Козлов) – 39:53 (5x4)    

В стартовом периоде «Металлург» полностью переиграл своего оппонента, забросил две шайбы, однако засчитана была лишь одна. Но во втором периоде для армейцев наступил кошмар. После двух пропущенных шайб за три минуты Просветов покинул ворота, но Гамзин оставался «сухим» лишь 19 секунд, а за период и вовсе пропустил четырежды.

Третий период начался дракой между Каменевым и Джонсоном, форвард ЦСКА вышел победителем, но вряд ли это явилось хотя бы малейшим утешением.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Таблица КХЛ

Игры 4 октября

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04 октября 2024, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Амур
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