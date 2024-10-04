«В Уфе по-человечески меня поняли». Легенда КХЛ вернулся домой в новой роли

В начале недели магнитогорский «Металлург» произвёл большие изменения в руководстве клуба. После неудачного старта сезона своей должности лишился Сергей Гомоляко. 54-летний функционер находился на этом посту с декабря 2020 года. В прошлом сезоне уральский клуб выиграл Кубок Гагарина, но неудачно проведённый сентябрь привёл к отставке Гомоляко.

Пост спортивного директора «Металлурга» оставался вакантным до четверга. 4 октября в Москве состоялась пресс-конференция директора уральского клуба Алексея Жлобы, на которой тот объявил о возвращении в Магнитогорск Евгения Бирюкова. 38-летний Бирюков является рекордсменом КХЛ по числу проведённых матчей.

В межсезонье Евгений завершил игровую карьеру, приняв предложение войти в тренерский штаб Виктора Козлова в «Салавате». Однако после расставания с Гомоляко в «Металлурге» именно Бирюкову предложили занять должность спортивного директора. В Уфе не стали чинить препятствий Евгению и отпустили его в клуб, воспитанником которого он и является.

Непосредственно о назначении Бирюкова

А.Ж.: Хотел сегодня представить нового спортивного директора команды – Евгения Бирюкова. Для болельщиков он прекрасно знаком – 15 сезонов за клуб. Надеемся, что в новом качестве его карьера в клубе будет столь же успешной и продолжительной.

Он магнитогорец до мозга гостей. А мы всегда придерживались политики, что наши воспитанники рассматриваются на любую вакансию в первую очередь. Евгений обладает аналитическим складом ума и хоккейный мир знает не со стороны, поэтому вот такое решение.

О причинах расставания с Гомоляко

А.Ж.: Мы неудачно начали текущий сезон. Необходимо было что-то менять в команде. Поговорили с Гомоляко и приняли обоюдное решение, что надо расстаться.

Евгений Бирюков, Сергей Гомоляко Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Об уходе из «Салавата»

Е.Б.: Хочется сказать большое спасибо руководству клуба за то, что доверили мне эту должность. Честно скажу, что решение было непростым, потому что меня связывали обязательства с «Салаватом». Прежде чем согласиться, я объявил, что должен переговорить с их тренерским штабом и руководителями – нужно было пообщаться. Так и произошло.

Мы переговорили с тренерским штабом. Виктор Николаевич (Козлов) и другие тренеры меня поддержали. Они сказали, что такой шанс выпадает раз в жизни. Я и сам это понимал. Руководители «Салавата» по-человечески тоже меня поняли. У нас остались такие тёплые и дружеские отношения. В принципе, вот так и произошёл мой переход на эту должность.

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О взаимодействии с Разиным

Е.Б.: На самом деле, если честно, то только сегодня прилетел в Москву. Поэтому это всё предстоит нам в будущем. Думаю, что будет плодотворная работа и никаких проблем здесь не возникнет.

А.Ж.: Я бы хотел добавить, что Евгений Николаевич действительно только сегодня прилетел. Завтра у нас игровой день, поэтому сегодня мы точно не будем обсуждать эти вопросы. Буквально сейчас после завершения конференции мы представим Евгения команде, и пока на этом всё. Готовимся к игре, а все остальные взаимоотношения оставим на послеигровое время. Всё будет обсуждаться уже в Магнитогорске.

Андрей Разин на скамейке «Металлурга» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

О первых шагах в новой роли

А.Ж.: Наверное, Евгений Николаевич в первую очередь обратит внимание на административные вопросы, которые непосредственно входят в пул должностных обязанностей спортивного директора. Дальше будем обсуждать нашу селекционную работу на перспективу.

Е.Б.: Прежде чем что-то делать, надо всё равно пообщаться с тренерским штабом. Надо вклиниться в работу. Думаю, что этот процесс не затянется. Завтра у нас игра. Дальше будет время, чтобы обсудить все детали. План таков.

О скаутской службе

А.Ж.: Каждый спортивный директор формирует скаутскую службу под себя. Поэтому, как только Евгений Николаевич разберётся с административными вопросами, он сядет и займётся обсуждением конкретных персоналий. В том числе и по скаутской службе. Нелогично было бы сейчас принимать людей, которые бы по каким-то причинам не устроили нового человека. Всё поступательно. Торопиться не будем. Всему своё время.

О том, повлиял ли Мозякин на перемены в руководстве

А.Ж.: Мозякин не имеет абсолютно никакого отношения к первой команде за исключением того, что он является её бывшим игроком. Он занимается перспективным развитием. Под его началом трудится комитет детско-юношеской школы. На этом его должностные обязанности в клубе заканчиваются.

Никакого влияния на принятие решение по увольнению и найму спортивного директора он не оказывал. Это точно не его функционал. Всё это были только слухи и домыслы, о которых надо спрашивать тех, кто это писал.

Сергей Мозякин, Алексей Жлоба Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Об общении с агентами и изучении рынка

Е.Б.: Если честно, то есть понимание, как это всё работает. Я не первый год в лиге. Знаю агентов и общался с ними. Понятно, что могут возникнуть какие-то сложности. Если скажу, что всё будет легко, то солгу, а вы не поверите. Но на то это и работа. Мне интересно в неё погрузиться, так что в этом не возникнет проблем.

О назначении на роль спортивного директора человека без опыта подобной работы

А.Ж.: Вы правы в том, что команда-чемпион задаёт определённые тренды. Вот в принятии такого решения мы первые. Нет такой работы, которой нельзя научить здравого человека. А Евгений Николаевич именно таким человеком и является. Ещё раз повторюсь, что мы такие должности не доверяем абы кому. Поэтому будем учиться вместе с Бирюковым вести эту работу.

О сохранении Набокова на следующий сезон

А.Ж.: Это переговорный процесс. В этом году мы непосредственно с Ильёй и его агентом пришли к единому мнению – и он сам сказал, что хочет ещё поиграть здесь. Поэтому в этом году он у нас ещё играет.

В течение нынешнего сезона обязательно вернёмся к этому вопросу. Ключевым здесь будет принятие решения со стороны самого Ильи. На данный момент он готов, у него есть желание остаться в Магнитогорске.