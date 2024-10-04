Сезон НХЛ стартовал с непостижимого сейва вратаря! Как вообще Маркстрём это сделал?

Чуть более трёх месяцев прошло с тех пор, как «Флорида» в седьмом матче финальной серии вырвала Кубок Стэнли у «Эдмонтона», и вот уже в НХЛ стартовал новый сезон. Это произошло в Праге, куда на выставочные, но вполне официальные матчи приехали «Нью-Джерси» и «Баффало».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Стадион «О2-Арена», где когда-то проходили матчи КХЛ, заполнился практически до отказа, и уже на девятой минуте болельщики увидели первый гол нового чемпионата НХЛ. Его автором стал форвард «Дэвилз» Стефан Ноэсен, наказавший хоккеистов «Баффало» за грубую ошибку при выводе шайбы из зоны.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Вскоре «дьяволы» забросили и вторую шайбу. Джонатан Ковачевич завершил позиционную атаку дальним броском с кистей – Укко-Пекке Луукконену оставалось только грустно вздыхать.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На перерыв «Баффало» должен был уходить при минимальной разнице в счёте, но голкипер «Нью-Джерси» Якоб Маркстрём умудрился в первом же периоде нового сезона совершить сейв, который вполне может стать лучшим во всём чемпионате. Ну вот как швед вытащил клюшкой этот бросок в упор от Николя Обе-Кюбеля?

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А в начале второго периода «Дэвилз» убили почти всю интригу в матче. Нико Хишир сыграл на добивании и забросил третью шайбу. В оставшееся время встречи «Нью-Джерси» сосредоточился на обороне, и «Баффало» хоть и перебросал соперника, но смог лишь украсть «сухарь» у Маркстрёма – на 51-й минуте отличился Оуэн Пауэр.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Точку же в матче всё равно поставил «Нью-Джерси» — Пол Коттер забил в пустые ворота к радости стадиона, бо́льшая часть которого поддерживала «дьяволов».

Так «Дэвилз» одержали первую победу нового сезона НХЛ, но уже завтра у «Баффало» будет возможность в том же месте взять реванш.