Русская звёздочка «Динамо», сын легенды «Спартака». Главные лица драфта НХЛ — 2025

Далеко не у всех команд НХЛ, которая сегодня начнёт свою регулярку, есть цель выиграть Кубок Стэнли. Прямо этого никто не скажет, это ситуация «все всё понимают», но первый общий выбор драфта для многих клубов каждый год является основной целью сезона, и неважно, кто проецируется первым номером: Коннор Макдэвид или Нолан Патрик.

Говорить за год до драфта о том, кто будет выбран в первом раунде, часто бывает опрометчиво. Современная история знала немало примеров того, как фавориты на выбор в топе скатывались в серединку первого раунда или даже в самый конец церемонии (как это случилось со сломавшим руку в драфтовый сезон Дмитрием Соколовым). Окончательная картина будет более ясной после МЧМ, ЮЧМ и клубных сезонов, но отдельные контуры драфта можно накидать уже сейчас.

Кто будет первым номером?

А вот здесь изменения, судя по всему, уже вряд ли произойдут. Проецируемые первые номера редко падают вниз даже за год: а если это и случается, то с теми, кто не выглядел реальными суперзвёздами (упомянутый выше Патрик или Шейн Райт пару лет назад). Сейчас все журналисты и инсайдеры сходятся в том, что первым номером будет американец Джеймс Хэгенс.

Вы могли услышать это имя весной. Тогда юниорская сборная США уступила в финале ЮЧМ Канаде, но Хэгенс вошёл в историю. За семь матчей турнира Джеймс набрал 22 (9+13) очка и побил казавшийся вечным рекорд Никиты Кучерова с небольшим запасом. Уже в прошлом году Джеймс мог попасть и на молодёжный ЧМ с опережением графика, однако американская молодёжка-2024 была слишком мощной по именам, чтобы везти на турнир 17-летнего парня.

Джеймс Хэгенс Фото: Michael Miller/Getty Images

«Его видение площадки и хоккейный интеллект делают Хэгенса особенным игроком. Катание Джеймса выделяется ещё сильнее — причём не только по его году, но вообще в хоккейном мире. При этом он играет ответственно как в атаке, так и в обороне. Это парень, которому я могу доверять в любой ситуации», — рассказывает нынешний тренер «Рейнджерс» Дэн Мьюз, работавший с Хэгенсом в юниорской сборной ещё в 2023-м.

«Ключевые качества его игры — катание и созидание моментов. Хэгенс так непринуждённо выглядит на коньках, что любое его движение кажется лёгким. Он превосходно находит пространство для передачи даже под давлением, а на свободном льду смотрится даже лучше. При этом Джеймс хитёр, не стесняется принимать смелые решения. Несмотря на то что его рост — пока лишь 178 см, он обладает хорошими физическими данными, благодаря которым его нелегко оттеснить от шайбы. Он не устаёт на протяжении игры и не позволяет себе выпадать в отдельных сменах», — Скотт Уилер из The Athletic создал портрет почти что идеального форварда.

Понятно, что в этом году от здорового Хэгенса МЧМ уже вряд ли уйдёт, и там он должен доказывать свою состоятельность на новом уровне. Сезон же Джеймс проведёт в колледже Бостона — одном из традиционных грандов NCAA. Помощники у него будут отличные: первораундники Райан Леонард и Гейб Перро, а также ещё десяток задрафтованных игроков. В такой компании Хэгенс даже в 17 лет может утвердить свой высокий статус.

Какие у Хэгенса основные преследователи?

Здесь у разных экспертов пока разнобой: явного №2, какими в своё время были Джек Айкел или Андрей Свечников, пока не намечается. В большинстве рейтингов вторым идёт канадец Портер Мартон: его сезон в лиге Онтарио уже начался с девяти очков в трёх играх. Мартон тоже побил рекорд ЮЧМ, но канадский, обогнав Коннора Бедарда по очкам за всю историю сборной на турнире. Мартон сочетает в себе голевое чутьё, хорошее катание, неуступчивость в борьбе и хороший размер (191 см, а будет ещё выше). Из состоявшихся игроков Мартона чаще всего сравнивают с Кори Перри.

Портер Мартон Фото: IMAGO/ТАСС

Ещё два рейтинга ставят вторым шведского центра Антона Фронделла. Его случай сложнее: Антон пока не играл за сборную на турнирах ИИХФ или мемориале Глинки (помешала травма), а на взрослом уровне провёл лишь девять матчей в местном первом дивизионе. Хотя швед не обладает выдающимися размерами, Фронделла отмечают в первую очередь за бойцовские качества, умение выгрызать шайбу — но к ним прилагаются и хороший хоккейный IQ, и качественный бросок.

Наконец, самый авторитетный рейтинг легендарного Боба Маккензи, который составляется на основе опросов скаутов, ставит на второе место канадского защитника Мэттью Шефера. Больше такая высокая оценка не встречается нигде, но пока все согласны с тем, что канадец как минимум является лучшим защитником драфта. «Вы просто не найдёте игроков его возраста, которые так же уверенно распоряжаются шайбой», — сказал прессе один из скаутов. С учётом того, что его катание тоже называется одним из лучших на драфте, Шефер закрывает две главные «галочки» современного защитника — а уже сейчас отмечается его уверенная игра в собственной зоне.

А кто из россиян котируется на первый раунд?

Пока железным претендентом можно назвать только Ивана Рябкина, однако динамовец должен уходить в топ-10 — а в консолидированном рейтинге Eliteprospects он вообще идёт четвёртым после Хэгенса, Мартона и Фронделла. Здесь интересно в первую очередь посмотреть взглядом из-за океана: «Стиль игры Рябкина динамичен и эффективен, он делает упор на продуманные движения, а не на эффектные финты с шайбой, но не сомневайтесь, Иван способен и на то, и на другое. Половину своих голов в МХЛ он забил после классных кистевых бросков, но при этом голевому чутью помогают грамотная игра без шайбы и хорошее чтение игры. Он понимает, где находятся ключевые зоны площадки, что помогает ему оказываться в нужном месте в нужный момент», — пишет автор сайта Dobber Prospects.

Однако пока место молодого игрока в очень глубоком составе «Динамо» занимает Егор Римашевский. Рябкин же в основном составе пока провёл лишь два матча и две минуты суммарно. Вопросы о молодом таланте как будто бы заставляли Алексея Кудашова нервничать: «Кто-то попросил спрашивать меня о Рябкине? Потому что я знаю, что будут спрашивать о нём всегда. Я подумал, что вы один из них. Я просто сразу хочу об этом сказать – не трогайте молодых хоккеистов. Вообще не трогайте молодых. Не надо. Вы делаете им только хуже. Лишняя шумиха, лишняя ответственность, лишнее давление. Не трогайте».

А вот после Рябкина железных первораундников из России нет. Кори Пронман очень высоко оценивает защитника системы СКА Артёма Вильчинского, которого отправляет на 13-е место из-за хорошей силовой игры и классной мобильности для игрока таких (194/110) габаритов, но его коллега Скотт Уилер вообще не видит Вильчинского в первом рануде. Впрочем, всё может измениться уже по ходу сезона.

Какие ещё интересные истории можно отметить?

Пару лет назад, когда подбивались сверхранние прогнозы, «некстваном»-2025 назывался Майкл Миса, который получил исключительный статус в канадской юниорке, благодаря чему дебютировал уже в 15 лет. Однако это не всегда является гарантией будущего успеха: на одного исключительного Тавареса приходится уже забытый в Америке Шон Дэй. Пока никто в таланте Мисы не сомневается: отмечают и его превосходное катание, и прекрасные способности плеймейкера. Сейчас Майкл чуть откатился в рейтингах на шестое-седьмое место: возможно, помешало отсутствие международных стартов. Всё может измениться уже скоро: новый сезон Майкл начал с трёх шайб в семи играх.

Майкл Миса Фото: Nic Antaya/Getty Images

Наконец, нельзя не отметить историю Луки Радивоевича. Сын легенды «Спартака» решил выбрать позицию защитника, а несколько лет назад уехал развиваться в Швецию, где примерно одинаковых мобильных оборонцев уже давно выпускают на конвейере. Радивоевич-младший уже в 17 лет успел поиграть на МЧМ, а за год до этого набирал очко за игру на ЮЧМ. Лука невысок для защитника (177 см), однако благодаря шведской школе он превратился в превосходного распасовщика, который вряд ли отправит шайбу в коньки форварда, при этом выдерживает силовое давление оппонентов. Его оценка пока разнится, но все уверены, что он будет выбран в первом раунде.