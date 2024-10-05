Заграница нам поможет? «Ак Барсу» и «Салавату» надо решать проблемы с глубиной состава

В позапрошлой игре у «Ак Барса» был момент, который вроде бы широко не обсуждался. Недомогание Ника Петана и выход в первом звене Артёма Галимова в заголовки попали — а вот в тени осталось то, что во второе звено после этого был переведён Егор Бабенко (год назад играл менее 11 минут за матч в «Ладе»). В четвёртую тройку отправили 19-летнего Радэля Замалтдинова, и в запасе при этом оставались только не очень опытные ребята из ВХЛ и МХЛ.

В этом сезоне «Ак Барс» пока задействовал 23 полевых хоккеиста, причём форвард Кирилл Крутов и защитник Артемий Князев сыграли лишь по одному матчу. Кроме того, Анвар Гатиятулин крайне редко тасует звенья — и, хотя по сравнению с «Трактором» он начал ставить куда более активный хоккей и стал более откровенным на пресс-конференциях, этот его принцип сохранился и в Челябинске. Конечно, ротация уровня СКА, где в запасе может оставаться игрок уровня Толчинского, тоже не нужна, однако на фоне многих конкурентов это выглядит бледно.

Схожая ситуация существует в «Салавате Юлаеве». Уфимцы поразили лигу первой спецбригадой, где на синей линии играет форвард Нэйтан Тодд, но вообще-то это сложно назвать нормальной ситуацией, да и вторая бригада своими именами больше напоминает тех, кто обычно выходит в меньшинстве. Форварды боттом-6 уфимцев за сезон пока забросили аж две шайбы, а в четвёртом звене Виктор Козлов часто выпускает парней из «Толпара» и «Тороса». Ситуация частично исправлена переходом Денниса Яна, но и он случился после ужасной травмы Глеба Кузьмина, которая ещё сильнее сократила глубину состава.

В принципе, такая ситуация для уфимского клуба не нова. В плей-офф-2021 «Салават» выезжал почти исключительно на звене Хартикайнен — Маннинен — Гранлунд, которое часто выходило через смену из-за хлипкой глубины состава, что в итоге привело к 0-4 во втором раунде. У «Ак Барса» же нет проблем с 12 форвардами, даже по сравнению с жирным составом прошлого сезона. Однако если выбывает хотя бы один, то казанский клуб в атаке уже не выглядит командой, которая тратит на игроков 841 млн. Кроме того, хоккей Гатиятулина в новой версии весьма энергозатратен, и отсутствие ротации в какой-то момент может по команде и ударить.

Анвар Гатиятулин Фото: ХК «Ак Барс»

Впрочем, сейчас как раз закрываются тренировочные лагеря НХЛ, и оба «зелёных» клуба получат прекрасную возможность поработать на рынке. Доступными должны стать игроки, которые либо не прошли просмотровые контракты в американских клубах, либо так и не взяли даже трай-аут. Как показывает пример Райли Барбера, который досидел без работы до октября и подписался в Нижнекамске на весьма умеренные 20 млн, игроки в этой ситуации могут подписываться и по цене, уступающей рыночной «в вакууме».

«Салавату» здесь чуть посложнее: им в первую очередь нужен защитник-легионер под большинство, но позиция «квотербека» и в НХЛ сейчас дефицитная. Ходили слухи о Тайсоне Бэрри, однако он выбрал годичный контракт в «Калгари». Впрочем, было сложно представить, что человек, ещё недавно набивавший статистику рядом с Макдэвидом, так быстро сорвётся в нашу лигу. Был интерес к Энтони Деанджело, но он выбрал борщ, сало и сверхлимитные бонусы от СКА.

Деньги при этом, судя по слухам о 90 гарантированных млн для Деанджело и найденным 88 млн для Ремпала, у Уфы есть. «Салавату» необязательно кидаться на самые громкие имена: например, на рынке без дела сидит Джастин Шульц, но будет ли у него мотивация в случае предложения из нашей лиги? Доступен на рынке Кевин Шаттенкирк — но он, возможно, считает подписание просмотровых контрактов ниже своего достоинства. Однако надо отметить, что защитник-легионер для большинства нужен не одному лишь «СЮ»: его наверняка будут искать и «Спартак», и «Трактор». Однако для этих клубов такое подписание — это вопрос важный, но не критичный, а вот уфимцам такой игрок нужен был уже вчера.

Кроме того, напрашивается и подписание третьего креативного центра. Здесь у «Салавата» есть в запасе права на Алексея Пустозёрова, который (как и несколько остальных ограниченно свободных агентов) до сих пор сидит без контракта, но их ценность на рынке до сих пор непонятна. Хорошим вариантом на рынке виделся бы прекрасно знакомый Уфе Николай Прохоркин, но поговаривают, что даже в начале октября олимпийский чемпион весьма требователен в своём новом контракте. Впрочем, с каждым новым днём время играет на руку клубам, а не хоккеистам без контракта.

«Ак Барсу» же не нужен лидер-легионер: скорее кто-то типа Уилла Биттена из «Спартака», который проделывает кучу полезной работы без шайбы и бьётся в каждой смене, играя на весьма умеренном контракте в 25 млн. Летом слухи отправляли в Казань чемпиона мира — 2023 Сэмми Бле, но тогда он якобы требовал чуть ли не 80 млн по контракту. Сейчас Бле не прошёл просмотр в «Ванкувере», поэтому КХЛ в любом случае становится для него самой выгодной в финансовом плане опцией. Если канадец умерит свои требования хотя бы до 45-50 млн, то со своим агрессивным силовым стилем он вполне неплохо вписался бы во второе-третье звено команды Гатиятулина.

Сэмми Бле Фото: AP/ТАСС

Кроме того, казанскому клубу точно бы не помешал ещё один силовик в четвёртое звено. Летом ходили слухи об обмене Никиты Шашкова из «Сибири», и коллеги в какой-то момент даже писали об этом уже с гарантией — однако в Казани всё опровергли. Никита до сих пор сидит без контракта, но «Сибирь» просит за него очень большие деньги, которые сама явно рассчитывает использовать для поиска легионера на рынке. Если же, допустим, казанцы подпишут Бле или кого-то другого, то он наверняка «съест» бо́льшую часть свободных средств, и тогда «Ак Барс» скорее посмотрит в сторону игрока амплуа Ильи Каблукова.

Сейчас уже не 2014-й: одно сверхгениальное звено, как «Магнитка», собрать не получится. Теперь «Металлург» задаёт другие тренды: это не только молодость и скорость, но ещё и ставка на четыре относительно равных звена, которую Андрей Разин унаследовал у команды-1999. Менеджерам осталось всего ничего: эти четыре звена собрать.