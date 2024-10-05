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Результаты матчей КХЛ 5 октября: обзор матчей, видео голов, таблица, расписание игр на 6 октября

Новый большой конфуз ЦСКА, продолжение страданий «Автомобилиста». Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 5 октября
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СКА уступил в ярком матче в Череповце, «Металлург» возвращает чемпионскую форму.

5 октября в регулярке КХЛ состоялось шесть матчей. Кратко подводим итоги каждого из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 0
Барыс
Астана
1:0 Макеев (Соловьёв) – 28:51 (5x5)     2:0 Чистяков (Шарипзянов) – 29:34 (5x5)     3:0 Буше – 47:45 (5x4)     4:0 Вей (Спунер) – 58' (5x4)    

В Омске встретились две худшие команды Востока, если смотреть по потерянным очкам. Первый период вышел достаточно вялым, с минимумом моментов, несмотря на амплитудную драку Холодилина и Гайтамирова.

В начале второго отрезка «Барыс» выглядел интереснее, но свои моменты не использовал, а затем «Авангард» руками Алексея Макеева наказал гостей за грубую ошибку при выходе из зоны. Пропустив, казахстанцы моментально расклеились, перестали успевать за соперником, начали удаляться, что в результате и сгубило «Барыс». Омичи оформили три шайбы в большинстве на разный вкус, Павел Хомченко впервые в сезоне отыграл «на ноль», «Авангард» одержал уверенную по счёту победу, а Спунер и Шарипзянов отметились ассистентскими хет-триками.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2024, суббота. 14:30 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 0
Б
Адмирал
Владивосток
1:0 Романов – 65:00    

«Лада» и «Адмирал» выдали упорную и весьма скучную зарубу, в которой лучшими оказались вратари – Владислав Подъяпольский и Андрей Мишуров записали на свой счёт по шат-ауту. В серии буллитов победу тольяттинцам принесла единственная на всех удачная попытка в исполнении Ивана Романова. «Адмирал» потерпел четвёртое поражение подряд и не забил ни одного гола во втором матче кряду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2024, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 4
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Мёрфи – 03:39 (5x5)     0:2 Пьянов – 12:32 (5x4)     0:3 Коротков – 43:28 (5x5)     0:4 Яковлев – 52' (5x5)    

Ещё недавно «Автомобилист» уверенно шёл в лидерах Востока, показывая пусть излишне прагматичную, но качественную и поставленную игру, но сейчас у уральцев трудные времена. В двух предыдущих матчах домашней серии подопечные Николая Заварухина потерпели два поражения, а сегодня крупно уступили «Сибири». У новосибирцев ещё в первом периоде отличились Мёрфи и Пьянов, во втором отрезке гости грамотно сыграли по счёту, а в третьем увеличили преимущество благодаря шайбам Короткова и Яковлева. 4:0 – близкая к идеальной игра «Сибири», «сухарь» Дениса Костина, ну а мощное нападение «Автомобилиста» без голов уже два матча подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Тертышный (Кравцов, Ткачёв) – 17:45 (5x4)     0:2 Робинсон (Юртайкин, Шабанов) – 30:20 (5x5)     0:3 Ибрагимов (Жарков) – 46:00 (5x5)     0:4 Робинсон (Дронов) – 53:10 (5x4)    

ЦСКА наверняка был мотивирован до предела после ужасных 0:7 в прошлой встрече, но в гости к армейцам приехал находящийся на ходу «Трактор» и продлил плохое настроение красно-синих. Челябинцы прекрасно сыграли в своей зоне, а впереди показали отменную реализацию моментов, в том числе и в большинстве. Робинсон оформил дубль, по голу забили Тертышный и Ибрагимов. У Фукале «сухарь», а ЦСКА проиграл два последних домашних матча с общим счётом 0:11.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Акользин (Джонсон) – 03:16 (5x5)     0:2 Михайлис (Орехов) – 06:47 (5x5)     1:2 Ружичка (Чайковски, Савиков) – 29:54 (5x4)     2:2 Принс (Ружичка, Вишневский) – 34:53 (5x4)     2:3 Михайлис (Силантьев, Орехов) – 37:47 (4x4)     2:4 Вовченко (Силантьев, Гераськин) – 44:09 (5x5)     2:5 Акользин (Юров) – 58:35 (en)    

Уверенно собирает очки в московском турне и другая команда из Челябинской области. «Металлург» не насытился погромом ЦСКА и уже к седьмой минуте игры со «Спартаком» вёл 2:0. Правда, красно-белые сумели вернуться в эту встречу, забросили две шайбы во втором периоде, но под занавес отрезка разыгравшийся Никита Михайлис оформил дубль. И это преимущество чемпион КХЛ уже не отдал, не пропустил больше ни одной, а сам забил ещё.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Деанджело – 00:55 (5x5)     1:1 Скоренов (Грудинин) – 10:20 (5x5)     2:1 Alexei Kruchinin (Иванов, Скоренов, Калдис) – 10:55 (5x5)     3:1 Скоренов (Иванов) – 16:04 (5x5)     3:2 Глотов (Грицюк) – 30:22 (5x5)     4:2 Alexei Kruchinin – 57:30 (5x5)     4:3 Плотников (Грицюк, Деанджело) – 57:54 (6x5)    

В Череповце яркий матч выдали «Северсталь» и СКА. Гости забили уже на 55-й секунде, но затем весь матч только догоняли хозяев, у которых сегодня солировал Алексей Кручинин. СКА уже привычно забил в концовке в расстановке «6 на 5», но «Северсталь» удержала победу в основное время.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Матчи 6 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Динамо Мн
Минск
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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