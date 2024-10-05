Новый большой конфуз ЦСКА, продолжение страданий «Автомобилиста». Итоги дня в КХЛ

5 октября в регулярке КХЛ состоялось шесть матчей. Кратко подводим итоги каждого из них.

В Омске встретились две худшие команды Востока, если смотреть по потерянным очкам. Первый период вышел достаточно вялым, с минимумом моментов, несмотря на амплитудную драку Холодилина и Гайтамирова.

В начале второго отрезка «Барыс» выглядел интереснее, но свои моменты не использовал, а затем «Авангард» руками Алексея Макеева наказал гостей за грубую ошибку при выходе из зоны. Пропустив, казахстанцы моментально расклеились, перестали успевать за соперником, начали удаляться, что в результате и сгубило «Барыс». Омичи оформили три шайбы в большинстве на разный вкус, Павел Хомченко впервые в сезоне отыграл «на ноль», «Авангард» одержал уверенную по счёту победу, а Спунер и Шарипзянов отметились ассистентскими хет-триками.

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«Лада» и «Адмирал» выдали упорную и весьма скучную зарубу, в которой лучшими оказались вратари – Владислав Подъяпольский и Андрей Мишуров записали на свой счёт по шат-ауту. В серии буллитов победу тольяттинцам принесла единственная на всех удачная попытка в исполнении Ивана Романова. «Адмирал» потерпел четвёртое поражение подряд и не забил ни одного гола во втором матче кряду.

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Ещё недавно «Автомобилист» уверенно шёл в лидерах Востока, показывая пусть излишне прагматичную, но качественную и поставленную игру, но сейчас у уральцев трудные времена. В двух предыдущих матчах домашней серии подопечные Николая Заварухина потерпели два поражения, а сегодня крупно уступили «Сибири». У новосибирцев ещё в первом периоде отличились Мёрфи и Пьянов, во втором отрезке гости грамотно сыграли по счёту, а в третьем увеличили преимущество благодаря шайбам Короткова и Яковлева. 4:0 – близкая к идеальной игра «Сибири», «сухарь» Дениса Костина, ну а мощное нападение «Автомобилиста» без голов уже два матча подряд.

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ЦСКА наверняка был мотивирован до предела после ужасных 0:7 в прошлой встрече, но в гости к армейцам приехал находящийся на ходу «Трактор» и продлил плохое настроение красно-синих. Челябинцы прекрасно сыграли в своей зоне, а впереди показали отменную реализацию моментов, в том числе и в большинстве. Робинсон оформил дубль, по голу забили Тертышный и Ибрагимов. У Фукале «сухарь», а ЦСКА проиграл два последних домашних матча с общим счётом 0:11.

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Уверенно собирает очки в московском турне и другая команда из Челябинской области. «Металлург» не насытился погромом ЦСКА и уже к седьмой минуте игры со «Спартаком» вёл 2:0. Правда, красно-белые сумели вернуться в эту встречу, забросили две шайбы во втором периоде, но под занавес отрезка разыгравшийся Никита Михайлис оформил дубль. И это преимущество чемпион КХЛ уже не отдал, не пропустил больше ни одной, а сам забил ещё.

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В Череповце яркий матч выдали «Северсталь» и СКА. Гости забили уже на 55-й секунде, но затем весь матч только догоняли хозяев, у которых сегодня солировал Алексей Кручинин. СКА уже привычно забил в концовке в расстановке «6 на 5», но «Северсталь» удержала победу в основное время.

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Матчи 6 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК Витязь Московская область Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2