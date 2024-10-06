Матч-концерт в НХЛ от молодых россиян! Один оформил хет-трик, другой отдал 5 (!) передач

Павлу Дорофееву переживать за место в элите не приходилось. А вот перед Данилом Гущиным теперь замаячила новая перспектива.

«Баффало» и «Нью-Джерси» начали регулярный сезон НХЛ, проведя серию из двух выездных матчей в Праге. А до вступления в игру остальных команд лиги осталось всего ничего — сегодня свои последние игры предсезонки провели многие клубы, включая «Вегас» и «Сан-Хосе», встретившиеся на арене «рыцарей».

На лёд в составах соперников вышли сразу четверо российских хоккеистов — в заявке «Голден Найтс» появились нападающие Павел Дорофеев и Иван Барбашёв (также на скамейке запасных матч провёл голкипер Илья Самсонов), а «акулы» привезли в Неваду их коллег по амплуа Клима Костина и Данила Гущина.

Из этого квартета лишь у последнего не было гарантированного места в основе своего клуба — в прошлом сезоне Гущин провёл всего четыре встречи в свитере «Шаркс», бо́льшую часть времени отыграв в фарм-клубе «Сан-Хосе» в АХЛ. В рамках этой предсезонки он уже успел показать себя — 1+1 и 0+2 в первом и втором матчах «акул» с «Анахаймом» соответственно наверняка помогли Данилу обратить на себя внимание нового тренерского штаба команды. Однако сегодня был его звёздный час.

Гущин вступил в дело не сразу — первый гол «Шаркс», который позволил гостям отыграться после открытия счёта Дорофеевым, прошёл без его участия. Однако к дальнейшим заброшенным шайбам своей команды 22-летний форвард неизменно прикладывал руку. Уже через минуту благодаря его усилиям «Сан-Хосе» вышел вперёд — Данил помог «акулам» отбиться от атаки «Вегаса» и начать контрвыпад, а затем изящной передачей нашёл соотечественника Костина, нанёсшего точный бросок.

К началу третьего периода Гущин слегка уступил авансцену Дорофееву — нападающий «рыцарей» успел сделать голевую передачу и забросить ещё одну шайбу к этому моменту. А в середине заключительной двадцатиминутки он ещё и оформил хет-трик, сделав счёт 5:3. Это было ответом «Голден Найтс» на третий гол «Шаркс», сравнявших счёт вскоре после второго перерыва — и там Гущин также был тем человеком, который ассистировал автору гола Марио Ферраро.

А уже в последние три минуты, когда «Сан-Хосе» начал играть с шестым полевым хоккеистом вместо голкипера, Данил совершил настоящее чудо — сначала после его броска шайбу в ворота подправил Люк Канин, через минуту дуэт провернул такой же трюк, а за 12 секунд до сирены россиянин помог отличиться и Итану Кардуэллу, который принёс «акулам» волевую победу. Ассистентский хет-трик за три минуты и пента-трик за весь матч — отличная заявка на попадание в состав «акул» на первую игру регулярки с «Сан-Хосе»!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Остальным россиянам за свои места в основе вряд ли приходилось беспокоиться — и набравший четыре очка Дорофеев, и оставшийся без очков в этом матче Барбашёв, и ограничившийся одним голом Костин и так были частью своих команд. А вот у Гущина после этого матча-концерта появилась реальная перспектива наконец-то полноценно зайти в НХЛ — до этого его появления в элите были лишь эпизодическими.