Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Вегас — Сан-Хосе — 5:6 — обзор предсезонного матча НХЛ, видео, хет-трик Дорофеева, ассистентский пента-трик Гущина

Матч-концерт в НХЛ от молодых россиян! Один оформил хет-трик, другой отдал 5 (!) передач
Дмитрий Сторожев
Матч-концерт в НХЛ от молодых россиян!
Аудио-версия:
Комментарии
Павлу Дорофееву переживать за место в элите не приходилось. А вот перед Данилом Гущиным теперь замаячила новая перспектива.

«Баффало» и «Нью-Джерси» начали регулярный сезон НХЛ, проведя серию из двух выездных матчей в Праге. А до вступления в игру остальных команд лиги осталось всего ничего — сегодня свои последние игры предсезонки провели многие клубы, включая «Вегас» и «Сан-Хосе», встретившиеся на арене «рыцарей».

На лёд в составах соперников вышли сразу четверо российских хоккеистов — в заявке «Голден Найтс» появились нападающие Павел Дорофеев и Иван Барбашёв (также на скамейке запасных матч провёл голкипер Илья Самсонов), а «акулы» привезли в Неваду их коллег по амплуа Клима Костина и Данила Гущина.

НХЛ — предсезонные матчи
06 октября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 6
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Дорофеев (Пьетранджело, Хольц) – 04:19 (5x5)     1:1 Шульдт (Каньони, Граф) – 07:59 (5x5)     1:2 Костин (Гущин, Делландреа) – 09:03 (5x5)     2:2 Хольц (Гертл, Дорофеев) – 14:38 (5x5)     3:2 Дорофеев (Уайтклауд, Макнэбб) – 25:12 (5x5)     3:3 Ферраро (Гущин, Делландреа) – 40:35 (5x5)     4:3 Стоун (Теодор, Гертл) – 43:28 (5x4)     5:3 Дорофеев (Гертл, Макнэбб) – 48:46 (5x5)     5:4 Канин (Гущин, Веннберг) – 57:00 (6x5)     5:5 Канин (Гущин) – 58:18 (6x5)     5:6 Кардуэлл (Штурм, Гущин) – 59:48 (5x5)    

Из этого квартета лишь у последнего не было гарантированного места в основе своего клуба — в прошлом сезоне Гущин провёл всего четыре встречи в свитере «Шаркс», бо́льшую часть времени отыграв в фарм-клубе «Сан-Хосе» в АХЛ. В рамках этой предсезонки он уже успел показать себя — 1+1 и 0+2 в первом и втором матчах «акул» с «Анахаймом» соответственно наверняка помогли Данилу обратить на себя внимание нового тренерского штаба команды. Однако сегодня был его звёздный час.

Гущин вступил в дело не сразу — первый гол «Шаркс», который позволил гостям отыграться после открытия счёта Дорофеевым, прошёл без его участия. Однако к дальнейшим заброшенным шайбам своей команды 22-летний форвард неизменно прикладывал руку. Уже через минуту благодаря его усилиям «Сан-Хосе» вышел вперёд — Данил помог «акулам» отбиться от атаки «Вегаса» и начать контрвыпад, а затем изящной передачей нашёл соотечественника Костина, нанёсшего точный бросок.

Материалы по теме
49 человек мечтают покорить Америку. Все россияне на старте сезона НХЛ
49 человек мечтают покорить Америку. Все россияне на старте сезона НХЛ

К началу третьего периода Гущин слегка уступил авансцену Дорофееву — нападающий «рыцарей» успел сделать голевую передачу и забросить ещё одну шайбу к этому моменту. А в середине заключительной двадцатиминутки он ещё и оформил хет-трик, сделав счёт 5:3. Это было ответом «Голден Найтс» на третий гол «Шаркс», сравнявших счёт вскоре после второго перерыва — и там Гущин также был тем человеком, который ассистировал автору гола Марио Ферраро.

А уже в последние три минуты, когда «Сан-Хосе» начал играть с шестым полевым хоккеистом вместо голкипера, Данил совершил настоящее чудо — сначала после его броска шайбу в ворота подправил Люк Канин, через минуту дуэт провернул такой же трюк, а за 12 секунд до сирены россиянин помог отличиться и Итану Кардуэллу, который принёс «акулам» волевую победу. Ассистентский хет-трик за три минуты и пента-трик за весь матч — отличная заявка на попадание в состав «акул» на первую игру регулярки с «Сан-Хосе»!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Остальным россиянам за свои места в основе вряд ли приходилось беспокоиться — и набравший четыре очка Дорофеев, и оставшийся без очков в этом матче Барбашёв, и ограничившийся одним голом Костин и так были частью своих команд. А вот у Гущина после этого матча-концерта появилась реальная перспектива наконец-то полноценно зайти в НХЛ — до этого его появления в элите были лишь эпизодическими.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android