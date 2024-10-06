Главный снайпер советского хоккея и тренер, творивший чудеса. Борису Михайлову — 80 лет!

В ЦСКА сомневались, стоит ли брать его в команду, а он пробился и стал легендой армейцев.

Советский хоккей – одно из уникальных событий в мировой истории спорта. Славная эпоха великой «Красной машины», олицетворением которой является в том числе и Борис Петрович Михайлов. Легендарный нападающий, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, отмечающий сегодня 80-летний юбилей.

Борис Михайлов родился 6 октября 1944 года в Москве, в простой рабочей семье. Хоккеем начал заниматься в столице, первые шаги делал на стадионе «Трудовые резервы», однако первой командой в карьере Михайлова стал саратовский «Авангард», выступавший в начале 60-х в третьей зоне класса «Б» советского хоккея. Молодой форвард выделялся в этом скромном клубе, забивал уйму голов, однако этого было недостаточно, чтобы попасть на карандаш тренерам ЦСКА, «Спартака» или московского «Динамо».

Тем не менее в 21 год Михайлов вернулся в Москву по приглашению наставника столичного «Локомотива» Анатолия Кострюкова – похлопотал друг детства Евгений Мишаков. И два года в составе железнодорожников открыли нападающему дорогу к славе. В 1967-м Михайлова призвали в армию, и он стал выступать за ЦСКА, хотя отношение к 23-летнему «ветерану» в главном клубе страны поначалу было весьма скептическое.

Анатолий Тарасов старший тренер ЦСКА в 60-е и 70-е годы «Бориса Михайлова мы пригласили в ЦСКА по рекомендации его друга, уже известного в то время хоккеиста Евгения Мишакова. «Силён, задирист, команде будет полезен…» — так звучала эта рекомендация.



Устроили смотрины — претендент был трудолюбив, с подходящей скоростью, в единоборствах не тушевался, но не блистал. Нужен ли был такой вроде бы рядовой игрок столь именитой команде, как ЦСКА? Проще всего, конечно, было отказать, тем более что Михайлову уже 24-й год шёл. Играл до тех пор он в клубах невысокого полёта и даже там особенно себя не проявил. Однако, проверив ещё раз Бориса в сложных, многоплановых тренировках, мы, тренеры, убедились — этот парень выдюжит всё, трудиться будет без устали и, что особенно важно, без показухи. Так Борис Михайлов заставил поверить в себя».

Так Михайлов выгрыз своё место в составе ЦСКА. В один год с ним за армейский клуб дебютировали Владимир Петров и Валерий Харламов – будущие партнёры Михайлова по одной из легендарных троек в истории мирового хоккея. Сегодняшний юбиляр провёл в ЦСКА 14 сезонов, стал десятикратным чемпионом СССР, а также был важнейшей частью великой советской сборной, для которой любой результат, кроме золота, считался неприемлемым. В 1972 году Михайлов принял участие в легендарной Суперсерии Канада – СССР и набрал 5 (3+2) очков в восьми матчах. Как раз после неё Борис Петрович стал капитаном «Красной машины», и в этом статусе Михайлов выступал ещё восемь лет, вплоть до момента завершения карьеры в 1980 году.

Борис Михайлов в бытность хоккеистом ЦСКА Фото: khl.ru

Настырность, неуёмность, страстное желание забивать голы в любом положении и из любых позиций, сила характера – вот истинно михайловские черты, за которые его ценили, уважали и любили во всём Советском Союзе. Лидер, вожак, надёжный старший товарищ – всё это Борис Петрович. А ещё – великий снайпер, главный снайпер советского хоккея. За карьеру в сборной Михайлов забросил 215 шайб, и это рекорд, который побьют не скоро.

С его именем связаны и единичные успехи бедовой сборной России по хоккею времён 90-х и начала нулевых. С Михайловым у руля национальная команда взяла золото ЧМ-1993, ставшее единственным на долгие 15 лет. Также с Борисом Петровичем Россия сенсационно доехала до финала ЧМ-2002, где уступила медали высшей пробы «золотому» поколению словацкого хоккея.

Борис Михайлов на тренерском мостике Фото: khl.ru

В клубной тренерской карьере Михайлов не преуспел, хотя честно трудился в далеко не самых статусных командах: бедовом ЦСКА конца 90-х, СКА догазпромовских времён, новокузнецком «Металлурге» на заре КХЛ. Сейчас Борис Петрович – почётный президент ХК ЦСКА, член наблюдательного совета клуба. Его слова имеют огромный вес как в армейской структуре, так и во всей лиге, к его мнению прислушиваются при принятии самых разных решений. В новейшую эпоху Михайлова в ЦСКА клуб выиграл три Кубка Гагарина, и это заслуга в том числе легендарного армейца.

С юбилеем вас, Борис Петрович!