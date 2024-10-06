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Вратарь Иван Просветов из ЦСКА слабо смотрится на старте сезона, причины, что делать, будет ли обмен

Просветов пока не оправдывает надежд ЦСКА. Что делать армейцам с основным вратарём?
Родион Власов
Просветов пока не оправдывает надежд ЦСКА
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Терпеть и верить, идти на рынок или поставить на голкиперов из системы?

Кто самый обсуждаемый вратарь на старте сезона КХЛ? Конечно же, Хантер Миска. Нельзя сказать, что несчастный американец играет в «Динамо» сильно, но главным виновником шаткого старта фаворита сезона является уж точно не он. Однако благодаря телеграм-каналам с недавних времён каждая ошибка американца разглядывается под лупой, и даже Алексей Сопин недавно не выдержал: «К нему относятся несправедливо по многим моментам. Да, есть ошибки, но в принципе он и много хороших вещей делает – спасает команду, оставляет в игре».

У другого московского клуба, ЦСКА, дела на старте идут лучше, но не кардинально лучше. В первых матчах в команде Ильи Воробьёва звенело звено Абрамов — Соркин — Полтапов, а прошлогодние лидеры выглядели бледновато, как и большинство вернувшихся из-за океана игроков (кроме, пожалуй, Руслана Исхакова). Теперь у тройки Соркина, как сказали бы на бирже, идёт коррекция, и ЦСКА на своём льду получил 0:7 от «Металлурга». После этого разгрома делегация армейских суперветеранов якобы устроила длиннейший разнос в раздевалке, но это помогло лишь проиграть «Трактору» менее крупно – 0:4.

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«У нас были веселые пара дней», — мрачно прокомментировал этот отрезок Воробьёв. Несмотря на пока что четвёртое место Запада, ЦСКА проиграл семь матчей из 13 и идёт высоко благодаря трём поражениям в овертайме и паре матчей в запасе. Из этих семи поражений шесть пока числятся в статистике вратаря Ивана Просветова, тоже в этом году поменявшего НХЛ на ЦСКА. Однако всю критику, которая могла прилететь в адрес первого номера ЦСКА, словно бы примагничивает его коллега из «Динамо».

Иван Просветов

Иван Просветов

Фото: РИА Новости

Давайте вернёмся на год назад. ЦСКА оформил чемпионский дуплет вместе с Адамом Рейдеборном в воротах, пока Иван Федотов играл за сборную военного флота. Шведа весной 2023-го ЦСКА отпустил с удивительным комментарием Игоря Есмантовича: «Мы с ним договорились на следующий сезон, но вмешались обстоятельства непреодолимой силы. Иностранцев могут лишить казахстанского гражданства. Имея Классона и Дица, нам нужно работать на российского вратаря», — тогда лимит в КХЛ как раз был сокращен до трёх человек.

Весной ЦСКА словно бы полагал, что старший матрос Федотов никуда от них не денется и контракт с «Филадельфией» истёк. Что было дальше, вы помните: для КХЛ «дело Федотова» стало таким же сокрушающим основы старого мира, как «дело Босмана» в футболе. Но на площадке Федотов и близко не напоминал того голкипера, который в 2022-м привёл клуб к чемпионству и завоевал право быть первым номером олимпийской сборной в Пхёнчхане. В октябре ждали, что Иван наберёт форму в декабре, в декабре — что это случится в плей-офф, а плей-офф закончился уже в марте, как и контракт уехавшего в давно желанную Пенсильванию Федотова. Форма набрана не была.

Весной этого года Есмантович говорил и про Федотова:
«Нам сражаться надо с врагами, к чему говорить о зарплатах в КХЛ?» Яркий президент ЦСКА
«Нам сражаться надо с врагами, к чему говорить о зарплатах в КХЛ?» Яркий президент ЦСКА

В итоге ЦСКА вернул из НХЛ Ивана Просветова. Весной это выглядело самым логичным шагом: ходили слухи о переезде из Уфы Александра Самонова, но «Салават» отстоял и его, и Хмелевски. Других российских вратарей было доставать ещё сложнее, а глубину иностранного рынка мы видим на примере всё того же Миски. У современного ЦСКА есть неплохая история со шведами, но в нынешних условиях это невозможно — тот же Рейдеборн поехал играть в Швейцарию, а не домой, из-за обструкции фанатов.

Просветов — редкий для современного российского хоккея пример вратаря, который дома не играл даже в МХЛ и толком не привлекался за сборную, потому что рано уехал в американские юниорские лиги. В школе ЦСКА он занимался до 12 лет, однако потом сменил принадлежность: первоначально права в КХЛ на него вообще принадлежали «Сочи», однако летом 2020-го ЦСКА выменял эти права, отдав взамен другие — на Михаила Бердина. Нынешний вратарь «Авангарда» сейчас легко мог бы быть в Москве.

В «Аризоне», которая задрафтовала его, у Просветова была весьма невыразительная статистика что в фарм-клубе, что в основе. Однако надо учитывать, что «Таксон», когда там выступал Иван, был совсем слаб, а конкуренты показывали себя ещё хуже. Прошлой осенью русский вратарь через драфт отказов уехал в «Колорадо»: команда окончательно осталась без закончившего карьеру Павла Францоуза, ей нужен был бэкап. Однако основное время забирал на себя Александр Георгиев, который провёл в прошлом году 62 матча, что для современной НХЛ очень много для вратаря.

Некоторые матчи прошлого года получались для Ивана блистательными: после встречи с «Сент-Луисом», где Просветов отразил 27 бросков из 28, он получил отдельную похвалу от лидеров команды и главного тренера. Однако сохранить стабильный уровень голкипер не смог. Критическим для Ивана стал матч с «Флоридой», где «Колорадо» отыгрался с 0:3, но через четыре минуты Просветов пропустил четвёртый гол (после 13 бросков). Иван был заменён и вскоре отправлен на драфт отказов: в основу поднялся финн Аннунен. В фарме, впрочем, Просветов показал себя классно и был признан лучшим вратарём марта в АХЛ.

Иван Просветов в «Колорадо»

Иван Просветов в «Колорадо»

Фото: AP/ТАСС

Итак, в случае Просветова ЦСКА получил вратаря, чьё становление проходило не в России, а в Северной Америке. Это как будто бы видно и по его стилю игры, и по стилю поведения (вспомните того же Бердина). Европейских голкиперов — даже лучших — после приезда в НХЛ зачастую отправляют на обкатку в АХЛ. Кому-то, как Игорю Шестёркину, хватает и пары десятков матчей для полного усвоения. По-хорошему к европейскому хоккею тоже надо адаптироваться, но здесь возможности ссылки в «Звезду» у ЦСКА явно нет.

С учётом игры с «Трактором», у Просветова 90,6% отражённых бросков и почти три гола, пропущенных в среднем за игру. За матч с челябинцами голкипера сложно винить: там у чёрно-белых были и качественная игра на пятаке, и хорошие подставления. Но в целом по сезону Просветов, как и большинство игроков ЦСКА, выглядит неровно, чередуя яркие сейвы с техническими помарками, которые не всегда могут приводить к голу, но это всё-таки ошибки. Иван пока не производит впечатления надёжного первого номера для команды с высочайшими амбициями, и всё сильнее ощущение, что армейский клуб вновь не угадал со ставкой на голкипера, как и год назад с Федотовым. При этом за спиной Просветова весьма перспективные молодые вратари — Дмитрий Гамзин, Всеволод Скотников, на подходе к взрослому хоккею Пётр Андреянов.

Пока ещё есть вероятность, что эти проблемы Просветова — следствие той самой адаптации и каких-то проблем, связанных с чистой психологией. Но не лопнет ли у ЦСКА терпение раньше времени? В этом клубе даже разгром в одном домашнем матче регулярки из 68 — ЧП, ждать тут не любят. С учётом проблем у «Динамо» и давних слухов о недовольстве Никитой Серебряковым в СКА, нас скоро может ждать небывалая вратарская карусель. Решит ли ЦСКА в неё ввязаться, будет верить в Просветова или плюнет на всё и обратит внимание на развитие вратарей собственной системы, что является вполне рабочим вариантом, если учитывать опыт «Металлурга» и Ильи Набокова?

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