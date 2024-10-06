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19 лет назад Александр Овечкин дебютировал в НХЛ — оформил дубль, сломал стекло силовым, видео, как это было

Сломал стекло и открыл погоню за Гретцки. 19 лет назад Овечкин ураганом ворвался в НХЛ
Елена Кузнецова
19 лет назад Овечкин ураганом ворвался в НХЛ
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Вспоминаем дебютный матч Александра в лучшей лиге мира.

Сейчас Александр Овечкин готовится к своему 20-му сезону в НХЛ. На его счету уже 853 шайбы в лучшей лиге мира, до великого рекорда Уэйна Гретцки осталось всего ничего. А началась эта погоня ровно 19 лет назад, в его дебютном матче в лучшей лиге мира. Вспомним, как это было.

«Вашингтон» открывал сезон дома матчем с «Коламбусом». Далеко не самый сильный соперник – в предыдущем (предлокаутном) сезоне «мундиры» заняли предпоследнее место в конференции. Но и у «столичных» тогда была совсем другая репутация, они прозябали в подвале турнирной таблицы и стабильно теряли зрительский интерес. Овечкин воспринимался как мессия, человек, который сможет возродить клуб и вывести его на новые вершины.

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«Помню, вокруг него было много шума. Мы в команде знали, что Ови был первым номером драфта, и слышали, что он хороший атакующий игрок, который может стать знаковым хоккеистом. Мы знали, что он будет особенным», — вспоминал вратарь «Коламбуса» Паскаль Леклер.

В тот вечер он стал первым из 175 вратарей, которым забивал Овечкин. Но начал Саша не с голов, а с зубодробительного хита в первой смене на Радославе Сухи. Он на полной скорости впечатал защитника в борт – так сильно, что заградительное стекло не выдержало.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на канале NHL в YouTube.

«В первой смене я провёл мощный силовой. Сразу же заявил о себе, что я здесь, и болельщики и команда хотят меня. Он этого не ожидал. Я там просто летал по льду. Я был молод. Я был сумасшедшим. Когда у тебя такое сильное тело, надо это использовать, демонстрировать это», — вспоминал Ови этот момент.

Голы пришли позже – все они уместились в 10 минут во втором периоде. «Вашингтону» дважды пришлось отыгрываться, и оба раза это сделал не кто иной, как Овечкин. «Всё случилось очень быстро, для меня стало сюрпризом, насколько у него сильный бросок для 20-летнего. Я этого не ожидал. Всё дело в его броске. Некоторые в НХЛ просто сильно бросают, а некоторые, как Ови, бросают не только сильно, но и очень быстро. Ощущения странные, бросок ощущается тяжёлым. Иногда шайба в тебя прилетает, и ты думаешь: окей, это был быстрый бросок. Но броски Ови ты чувствуешь. Они тяжёлые. Иногда тебе кажется, что ты можешь его остановить, но он тебя пробивает, потому что в нём слишком много мощи и хлёсткости. Когда он пробил меня в первый раз, я подумал: так, бросок у этого парня что надо», — вспоминал Леклер.

За первым голом не замедлил последовать и второй, он же – первый гол Овечкина в большинстве на уровне НХЛ. С тех пор россиянин наколотил ещё 311 таких шайб и давно является рекордсменом лиги по этому показателю. Победную шайбу – тоже в большинстве – чуть позже забросил Дайнюс Зубрус, который помогал Ови с адаптацией в Северной Америке и был его партнёром по звену. «Я осуществил свою мечту. Я играю в НХЛ. Первый матч, мы победили. Конечно, почувствовал облегчение, что забил. Я мечтал об этом, тем более на трибунах были мои родители и брат. Это особенный день», — сказал Овечкин после игры.

И вот 19 лет спустя Ови давно поседел, выиграл Кубок Стэнли и кучу индивидуальных призов, остепенился, женился, растит двух прекрасных сыновей, но огонь горит в нём всё так же ярко. До рекорда Гретцки ему не хватает 41 гола. И остаётся два года по действующему контракту – вполне достаточно, чтобы достичь великой цели.

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«Он всё ещё голоден. Это всё ещё Ови. Он – один из самых голодных игроков, которых я знал. Он хочет быть великим. Он хочет это сделать, мы это чувствуем», — считает нападающий «Кэпиталз» Том Уилсон.

«У меня всё ещё есть порох в пороховницах», — говорит Ови.

«В ближайшие два сезона он может это сделать. Надеюсь, что в концовке этого сезона все уже будут смотреть и думать: он уже близко, совсем близко. Надеюсь, наши усиления в межсезонье ему помогут», — говорит генменеджер клуба Крис Патрик.

Может, даже в этом сезоне. Почему нет?

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