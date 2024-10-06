Топ-матчи понедельника: «Локомотив» — СКА и «Ак Барс» — «Сибирь» в КХЛ, теннис и баскетбол

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Посмотреть все события 7 октября в Матч-центре
- 🏀 4:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс Санз», предсезонные матчи НБА
- 🎾 9:00*: Анна Бондарь (Венгрия, Q) — Анна Калинская (Россия, 10), Ухань, первый круг
- 🏒 18:00: «Лада» — «Адмирал», регулярный чемпионат КХЛ
- 🏒 19:00: «Ак Барс» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ
- 🏒 19:30: «Локомотив» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ
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Время в материале указано по Москве.
🏀 4:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс Санз», предсезонные матчи НБА
Интрига: увидим ли мы Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса?
В первом матче предсезонного турнира «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Миннесоте Тимбервулвз» (107:124). Основная причина заключалась в отсутствии лидеров команды Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса. Джей Джей Редик заявил, что план таков, чтобы они сыграли с «Финиксом», так что будем надеяться увидеть двух звёзд. «Санз», в свою очередь, проведут свой первый матч в рамках предсезонки. Таким образом, мы впервые увидим эту команду под руководством тренера Майка Буденхольцера, который призван систематизировать и структурировать стиль игры коллектива, который раньше опирался полностью на индивидуальные таланты звёзд.
🎾 9:00*: Анна Бондарь (Венгрия, Q) — Анна Калинская (Россия, 10), Ухань, первый круг
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: как Калинская стартует в Ухане?
Анна Калинская начинает заключительный в сезоне «тысячник» матчем с Анной Бондарь из Венгрии, которая успешно преодолела квалификацию. Девушки ранее играли дважды, и счёт личных встреч пока ничейный — 1-1. Бондарь была сильнее на WTA-125K в Бостаде-2021, а Калинская — на US Open — 2024. Победительница нового матча сразится во втором круге с кем-то из пары Софья Кенин — Екатерина Александрова.
🏒 18:00: «Лада» — «Адмирал», регулярный чемпионат КХЛ
Интрига: прервёт ли «Адмирал» четырёхматчевую серию поражений?
Дальневосточная команда хоть и идёт в зоне плей-офф, но в последнее время испытывает серьёзные проблемы. Подопечные Леонида Тамбиева проиграли четыре матча подряд, причём в двух предыдущих встречах и вовсе не сумели забить. У «Лады» дела также идут не лучшим образом, хоть команда и чередует победы и поражения. Получится ли у «Адмирала» прервать неудачную серию именно в игре с тольяттинцами?
🏒 19:00: «Ак Барс» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ
Интрига: догонит ли «Сибирь» казанцев?
Новосибирцы кошмарно начали сезон, но в дальнейшем смогли переломить ситуацию и даже вырвались на четвёртое место на Востоке. «Ак Барсу» также удалось разрешить свои проблемы и запрыгнуть на третье место в конференции. Теперь команды разделяют всего два очка, и уже после этого матча они могут сравняться по баллам. Удастся ли?
🏒 19:30: «Локомотив» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ
Интрига: продолжит ли «Локомотив» свою победную серию?
Ярославцы на старте сезона являются главной командой КХЛ. Они с небольшим отрывом лидируют как на Западе, так и возглавляют сводную таблицу лиги. Кроме того, на счету «Локомотива» пятиматчевая победная серия. Его соперник, СКА, наоборот, испытывает трудности. Санкт-петербургская команда проиграла две из последних трёх встреч, суммарно пропустив девять голов. Получится ли у «Локомотива» продолжить победный путь и в матче со СКА?