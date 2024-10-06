«Нефтехимик» и «Сочи» одержали домашние победы, а бюрократия помешала 27-летнему форварду дебютировать в лиге.

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Голкипер «Динамо» поставил клубный рекорд, Гусев вошёл в историю лиги. Итоги дня в хоккее

6 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Коротко подводим итоги матчей.

Московское «Динамо» всухую обыграло «Витязь» на выезде

Первым завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московское «Динамо» и «Витязь». Команды сыграли на арене имени Юрия Ляпкина в Балашихе. «Динамо» одержало победу со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

В составе «Динамо» заброшенными шайбами отметились Макс Комтуа, Дмитрий Рашевский, Джордан Уил. Хоккеисты команды «Витязь» не смогли забить по ходу матча.

Главным героем встречи стал голкипер гостей Максим Моторыгин, отразивший 22 броска и оформивший первый шат-аут за карьеру в КХЛ. Российский вратарь стал автором самого молодого «сухаря» в истории «Динамо» в КХЛ. 21-летний голкипер превзошёл достижение Александра Шарыченкова, который оформил шат-аут в возрасте 22 лет и 2 месяцев.

Нападающий московского «Динамо», капитан команды Никита Гусев стал четвёртым игроком в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), оформившим 400 передач. Ранее до этой отметки добрались следующие хоккеисты: Вадим Шипачёв — 633 (голевые передачи), Сергей Мозякин — 509 и Александр Радулов — 460.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Интересно, что изначально в заявку на матч должен был попасть 27-летний нападающий Артём Чернов, для которого этот матч стал бы дебютным в КХЛ. Однако из-за бюрократических процедур «Динамо» не смогло заявить нападающего, и его место в составе занял Никита Буруянов. Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин объяснил «Чемпионату» все подробности форс-мажора.

«Сочи» с минимальным отрывом одержал победу над минским «Динамо»

Состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались «Сочи» и минское «Динамо». Команды играли на сочинском стадионе «Большой». «Сочи» одержал победу со счётом 3:2 (2:1, 1:1, 0:0).

В составе сочинской команды заброшенными шайбами отметились Артур Тянулин, Сергей Попов и Денис Венгрыжановский. За минское «Динамо» забили Павел Денисов и Брэди Лайл.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Амур» потерпел поражение от «Нефтехимика» в гостевом матче

Также состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и хабаровский «Амур». Команды играли на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске. «Нефтехимик» одержал победу со счётом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1).

В составе нижнекамской команды заброшенными шайбами отметились Вячеслав Лещенко, Андрей Белозёров, Булат Шафигуллин, Григорий Селезнёв. За «Амур» забил Сергей Лапин.

«Нефтехимик» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 13 очков за 12 матчей. «Амур» располагается на 11-й строчке, заработав девять очков после 11 игр.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.