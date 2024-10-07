«Серьёзный удар». Травма россиянина поставит крест на перспективах «Коламбуса»?

Межсезонье и предсезонка для «Коламбуса» получились поистине кошмарными. В первую очередь речь про трагическую смерть Джонни Годро, которая оставила неизгладимый след не только на семье и организации, но и на всей НХЛ.

Но есть проблемы и другого масштаба – на данный момент у «Блю Джекетс», наверное, самый сырой состав во всей лиге. Это произошло вследствие неактивной работы нового менеджмента в межсезонье – на ум сразу приходит только подписание Шона Монахана, однако его тяжело назвать топовым. Далее в «Монреаль» был обменян Патрик Лайне, но этот союз уже вряд ли имел возможность перестать быть, как сейчас модно говорить, абьюзивным, так что жалеть здесь не о чём.

Помимо этого, с началом предсезонных игр «жакеты» начали терять игроков из-за травм. Более всего тревогу вызывают повреждения Буна Дженнера и Дмитрия Воронкова, которые с огромной вероятностью были бы игроками топ-6 в нынешнем «Коламбусе».

Россиянин в матче с «Питтсбургом» успел сыграть лишь одну смену, в которой столкнулся с нападающим соперника, после чего на полусогнутых ногах направился к скамейке запасных. Сообщается, что россиянин получил травму верхней части тела.

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«Их отсутствие точно продлится долго. На следующей неделе Бун пойдет на приём к другому специалисту. Но они оба будут отсутствовать какое-то время», — приводит слова генерального менеджера команды The Athletic.

Известный североамериканский журналист Аарон Порцлайн поделился мнением на этот счёт: «Это серьёзный удар для «Блю Джекетс», которые с трудом могут позволить себе волну травм, подобных тем, что случились в двух последних матчах. Если Дженнер окажется в запасе из-за травмы вместе с Воронковым, у «Блю Джекетс» останется всего 12 форвардов, включая Оуэна Силлинджера, Дилана Гэмбрелла и Микаэля Пюухтию, которые всего два дня назад боролись за последнее место в составе».

Перспективы «Коламбуса» в нынешнем сезоне

По вышесказанному можно сделать краткий вывод, что сезон у «Коламбуса» будет трудным. Очень трудным. Команда ослаблена буквально во всех линиях: вратари и близко не размаха даже команды, думающей о плей-офф, нападение наполнено молодыми игроками и хоккеистами средней руки, которые в роли первой скрипки даже не применялись никогда, а защита, несмотря на дороговизну, не представляет собой уникальный сплав надёжности и креативности. Это как нельзя лучше показал предыдущий сезон.

Тот же Аарон Порцлайн сообщает: «На данный момент в списках отказов клубов НХЛ не было упомянуто ни одного имени, которое побудило бы Уодделла действовать, но это может измениться в ближайшие несколько дней, поскольку в понедельник клубам предстоит сократить свои заявки до 23 игроков. Уодделл также активно вёл переговоры с несколькими своими коллегами-генеральными менеджерами, однако ему ещё предстоит найти сделку, которая его заинтересует. Сейчас потребность в этом стала больше».

Дон Уодделл Фото: Joe Maiorana AP/TASS

Кого сейчас сможет выудить Уодделл, сказать сложно, потому что почти все игроки, выставленные на драфт отказов, вряд ли станут помощниками здесь и сейчас. Рассмотреть можно разве что кандидатуру Пьера Энгвалля, от которого неожиданно отказался «Айлендерс». Но нужен ли «Коламбусу» его шестилетний контракт?

Получается так, что звёзд в команде нет, прослойки талантливых молодых проспектов – тоже, хотя «жакеты» уже несколько лет драфтуют одними из первых, крепкого и стабильного состава после травм Дженнера и Воронкова – нет.

За что будет бороться «Коламбус» в этом сезоне? Очевидно, что за первый пик на драфте в 2025 году, потому что рассчитывать на что-то бо́льшее в нынешних обстоятельствах – наивно. Травмы двух лидеров поставили крест на последней малейшей перспективе. Никакой фактор не перевесит все имеющиеся проблемы.

Перспективы Воронкова

А вот на Воронкове остановимся поподробнее. Дмитрий тяжело осваивался в Северной Америке в прошлом году, едва не сорвался на родину, но дотерпел и выдал очень качественный первый сезон. И даже занял 11-е место в итоговом голосовании на «Колдер Трофи».

Этот год для Воронкова контрактный, это означает, что на солидный контракт надо было зарабатывать с октября месяца. Все предпосылки для успеха были – к стране Дмитрий наверняка хоть как-то привык, доверие к игрокам такого типа у тренеров редко исчерпывается, к тому же была возможность показать нечто бо́льшее, так как вакантные места в верхних звеньях имеются.

Дмитрий Воронков Фото: Noah K. Murray AP/TASS

Проблема теперь заключается в сроке восстановления, который страшно размыт. Что значит «надолго»? Пока абсолютно непонятно. То ли это месяц-два, то ли ещё больше. Если мы предполагаем самый щадящий вариант, то при возвращении по истечении пары месяцев «Коламбус» уже может поселиться на дне таблицы, что усложнит как возвращение на былой уровень, так и работу на новый контракт. Показывать товар лицом в таких обстоятельствах чрезвычайно сложно будет любому.

Пока перспективы «Коламбуса» и Воронкова – далеко не радужные. Остаётся надеяться, что Уодделл действительно найдёт кого-нибудь на рынке или провернёт какой-то громкий обмен, чтобы самая насыщенная российскими игроками команда не вводила в депрессию болельщиков и зрителей. А Воронков успешно восстановится от травмы и попытается провести ещё один сезон на хорошем уровне и зарекомендовать себя крепким игроком НХЛ.