Россиянам, вернувшимся из Америки в КХЛ, нужно время. Моментально результат они не дадут

ЦСКА проиграл два последних матча с общим счётом 0:11. Да, результат совершенно не тот, который хочется видеть армейским болельщикам, однако давайте посмотрим на турнирную таблицу. Москвичи идут вровень со СКА, опережают московское «Динамо», «Металлург», «Салават Юлаев», находящийся вне зоны плей-офф «Авангард», другие сильные клубы. Так что нынешнее положение команды Ильи Воробьёва вполне удовлетворительное, а размахивать шашками и требовать отправить тренера в отставку в такой ситуации могут только дилетанты.

Илья Воробьёв — о двух сухих поражениях: «То, что не ломает нас, делает сильнее». Тренер ЦСКА Воробьёв — о втором сухом поражении

«Сейчас легче всего всех собак повесить на главного тренера Илью Воробьёва. Не буду этого делать, ведь он недавно оказался в ЦСКА, да и команда там формируется новая. Воробьёву-младшему не позавидуешь, ЦСКА — очень тяжёлый для дебюта клуб, избалованный результатами. Давление там очень высокое — в том числе со стороны болельщиков», — верно заметил трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.

Посмотрите, как сильно обновился состав красно-синих по сравнению с прошлыми сезонами. Сразу несколько хоккеистов — Иван Просветов, Никита Охотюк, Дмитрий Саморуков, Егор Афанасьев, Руслан Исхаков, Денис Гурьянов — вернулись в Россию из Северной Америки, и моментального результата они дать не могут. Посмотрите, в том же СКА блекло выглядит защитник Никита Зайцев, а звёздный нападающий Евгений Кузнецов, пока не показавший в Санкт-Петербурге ничего выдающегося, выбыл из-за травмы.

Нет сомнений, что Воробьёв с его опытом (два Кубка Гагарина и два финала с «Металлургом»), знает, как выправить ситуацию и в каком направлении двигаться. Скоропалительные выводы в таких ситуациях только мешают, да и, повторимся, с чего им быть? Сыграно 13 матчей, в активе команды 15 набранных очков. Никакого провала нет и в помине.

«Тот же ЦСКА находится в стадии становления и перестройки. Случается, что грандов лихорадит, но всё со временем наладится. Нужно смотреть на турнирную таблицу, а не на отдельно взятый матч», — считает известный тренер Андрей Назаров.

Достаточно взглянуть на результаты возвращавшихся в КХЛ ранее хоккеистов и уяснить для себя чёткую деталь: никто, за исключением суперзвёзд уровня Павла Дацюка, Ильи Ковальчука или Александра Радулова, не выстреливал моментально, вернувшись на родину из-за океана.

Илья Воробьёв на скамейке ЦСКА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тот же Николай Голдобин полностью раскрылся и заиграл только в «Спартаке», Владу Каменеву тоже потребовалось время, как и, например, Никите Коростелёву. Посмотрите, как выстрелил в нынешней регулярке Виталий Абрамов — ему тоже потребовалось много времени, но зато теперь человек заиграл. А какими трудными путями к своим Кубкам Гагарина шёл бывший нападающий ЦСКА и «Авангарда» Сергей Толчинский? Если копнуть более глубоко, то можно вспомнить, к примеру, работягу Сергея Андронова. После возвращения из Северной Америки в ЦСКА его сначала совершенно не было заметно, а уже потом Сергей стал настоящим вожаком и лидером ЦСКА как на льду, так и в раздевалке.

Безусловно, сами хоккеисты, включая нынешних новичков ЦСКА, должны для себя уяснить: они приехали в серьёзную лигу, и хоккей здесь уже далеко не уровня «бей-беги», как в той же АХЛ. В КХЛ нужно думать, комбинировать, отрабатывать в обороне. Особенно выступая за ЦСКА — топовый клуб с великой истории. Спрашивать с хоккеистов надо, критиковать отчасти тоже. Однако требовать результата здесь и сейчас на данном этапе дистанции нет никакого смысла. Такого в спорте не бывает, команда никогда не строится моментально. Особенно — чемпионская и решающая высокие задачи.