В СКА «наигрались» в Серебрякова? Вратарь не оправдал надежд, но это не только его вина

Воскресный октябрьский вечер хоккейное комьюнити провело в обсуждениях возможных будущих вратарских перестановок в топ-клубах КХЛ. Инсайды, связанные с будущим Никиты Серебрякова и Ивана Просветова, следовали один за другим, причём нередко взаимоисключая друг друга. Была и официальная, и полуофициальная информация, из которой следовало, что ЦСКА пока всё-таки не намерен расставаться с Просветовым, в московском «Динамо» тоже на данный момент не дёргаются в отношении Хантера Миски, а вот что касается Серебрякова и СКА, то дорожки игрока и клуба, кажется, скоро действительно разойдутся.

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Инсайдов о желании армейцев с берегов Невы избавиться от Серебрякова, на самом деле, стоило ждать. Ещё весной, после вылета СКА из плей-офф, некоторые медиа намекали на то, что Роман Ротенберг как главный человек в клубе в голкипере разочаровался.

Тем не менее летом с Серебряковым в Петербурге не расстались, Никита даже начал новый сезон в статусе основного вратаря. Но уже в начале второго периода стартовой игры регулярки в Магнитогорске Серебряков после двух пропущенных шайб был заменён на Артемия Плешкова. С одной стороны, это был привычный ход штаба СКА. С другой – жирный намёк на то, что терпение в отношении Серебрякова лопнуло окончательно.

Вратарь СКА Серебряков в серии плей-офф с «Автомобилистом» Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

После того матча в Магнитогорске Никита появился в старте СКА только один раз и в гостевой встрече в Сочи пропустил четыре шайбы, хотя и победил. Кроме этого: вышел на третий период домашней игры с «Северсталью» — пропустил две шайбы; через день заменил Плешкова по ходу матча с «Куньлунем» — пропустил один гол; вышел в Череповце уже на 11-й минуте – пропустил две шайбы, в том числе явно ошибся в эпизоде с третьим голом «Северстали». И вполне может статься, что тот бросок Скоренова с отрицательного угла подвёл черту под выступлениями Серебрякова за СКА.

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На ситуацию сейчас можно смотреть под разными углами. Кто-то скажет, что Серебряков сам виноват, не потянул уровень топ-клуба, и отчасти будет прав. За год в Санкт-Петербурге Никита пропустил немало «лёгких» голов, сразу после обмена из «Адмирала» вообще выглядел откровенно слабо, а сейчас вот, в новом сезоне, по большому счёту провалился в тех матчах, где выходил на лёд. При этом в прошлом плей-офф Серебряков в целом был надёжен, и совсем не его вина, что СКА закончил сезон так рано. Однако общей стабильности в Санкт-Петербурге Никите катастрофически не хватало.

Но с другой стороны – откуда взяться стабильности? Вратари её показывают, когда есть доверие. Все эти замены во время матчей после двух пропущенных шайб, возможно, встряхивают команду, однако просто убивают психологически самих голкиперов и уж точно не добавляют им уверенности и спокойствия. То есть самых необходимых качеств для стражей ворот.

У Серебрякова в СКА и близко не было таких условий, как в «Адмирале», не считая присутствия тренера вратарей Юрия Ключникова. Во Владивостоке Никите сильно помогала вышколенная и самоотверженная игра команды в обороне, какой в заряженном на атаку СКА и близко не могло быть. Кроме того, Серебрякову безапелляционно доверял Леонид Тамбиев, голкипера никто не дёргал, не воспитывал, и в такой атмосфере он показывал вдохновенный, лучший в карьере хоккей. Ну а в Санкт-Петербурге – как на другой планете. Сумасшедшая конкуренция, большое давление, привычное для топ-клуба – для Серебрякова всё это было в новинку, и, похоже, ему не помогли освоиться. Что и сказалось на игре Никиты. Как ранее сказывалось на Дмитрии Николаеве, Александре Самонове, Владиславе Подъяпольском…

Никита Серебряков Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Чем завершится история Серебрякова и СКА и завершится ли сейчас – неизвестно. Очевидно, что в армейском клубе разочарованы в Никите, однако трудно поверить, что в Петербурге пойдут на расставание с вратарём, не найдя ему достойную замену. Потому что идти за Кубком Гагарина с тандемом Артемий Плешков – Павел Мойсевич, при всём уважении к ребятам, излишне авантюрно, прошлогодний пример «Магнитки» и Ильи Набокова пока выглядит уникальным исключением.

Но что уже точно можно сказать – история Серебрякова должна стать для всех хоккеистов примером того, как быстро в современном СКА можно пройти путь от любви до ненависти. Всего-то год назад Серебрякова буквально выдернули из «Адмирала», решая вопрос чуть ли не на уровне глав региона и не смотря на такие мелочи, как свежеподписанный контракт Никиты с «моряками». А что сейчас? Видите сами.

И ведь это далеко не первый случай, когда роман, обещавший быть долгим и серьёзным, оказывается коротенькой интрижкой. И удивляет уже в этой ситуации только то, как много всякий раз оказывается желающих проверить свою исключительность и превратить бывалого жиголо в примерного семьянина.