«42 гола до рекорда — это пугающе близко». Чего Америка ожидает от Овечкина в новом сезоне

В ночь с 12 на 13 октября «Вашингтон» откроет свой сезон-2024/2025. И, естественно, за игрой «столичных» будут пристально следить. Отчасти — из-за качественных обновлений состава, что говорит о серьёзности намерений клуба. Но во многом — из-за Александра Овечкина.

Капитану «Кэпиталз» остаётся всего 41 гол, чтобы сравняться с Уэйном Гретцки по количеству шайб в НХЛ, и 42, чтобы побить этот рекорд. Величайшее достижение может пасть уже в этом сезоне.

Мы собрали ожидания североамериканских специалистов относительно ближайшего года Ови. Кто-то верит в него, кто-то — нет, а кто-то делает смелые предсказания. Чего же ждут от Овечкина в Америке?

«Отец Время никого не щадит»

Журналисты The Athletic Шон Гентайлл, Дом Лущишин и Шайна Голдман провели комплексный анализ сильных и слабых сторон «Вашингтона» в преддверии нового сезона. Среди слабостей «столичных» обозреватели отметили фактор Овечкина.

«А ещё есть Овечкин.

Мы все знаем, что в игре без шайбы он ужасен, но в прошлом году вдобавок к этому стали проявляться серьёзные проблемы в нападении. Овечкин начал прошлый сезон абсолютно отвратительно, заставив некоторых людей задаться вопросом, сколько у него осталось сил. С начала прошлого сезона и до конца 2023 года Овечкин забил всего семь голов в 34 матчах.

Возможно, отчасти на это повлияли игроки вокруг него, так как у него не было хоккеиста, который был бы заточен в первую очередь под передачи и постоянно подкармливал бы его пасами при игре в равных составах. А в большинстве его бросок в касание был слишком предсказуем — не нападающий из правого круга вбрасывания, а Карлсон передавал ему шайбу от синей линии. Но многие из проблем испытывал сам Овечкин. В прошлом году пострадала не только его результативность. Удар был нанесён и по количеству его бросков. Несмотря на то что в конечном итоге он завёлся, забив 23 гола в последних 36 матчах сезона, вокруг него всё ещё витает атмосфера неопределённости. Похоже, у него больше нет выносливости, чтобы проявлять себя на протяжении 82 матчей сезона.

Александр Овечкин Фото: DARRYL DYCK/AP Photo/ТАСС

Хотя Овечкин, возможно, один из величайших голеадоров всех времён, Отец Время никого не щадит. От него не следует ожидать, что он будет вингером калибра первого звена, но проблема сейчас в том, что он, возможно, даже не будет актёром одной роли, который может продолжать превосходить ожидания.

Вот почему он продолжает скатываться вниз в рейтинге уровня игроков, в этом году до 5C (в соответствии с так называемым «тир-листом», это игрок из топ-150 лучших. Тот, кто окажет сильную поддержку претендующему на кубок или чемпионскому ядру, но не будет его неотъемлемой частью. Нападающий первого звена уровнем ниже среднего или игрок старта уровнем выше среднего. — Прим. «Чемпионата»), — и многие спорят, достоин ли он вообще там быть. Теперь, с более сильной поддержкой вокруг него, Овечкину пришло время доказать, что он всё ещё в игре», — написал The Athletic.

Кроме того, журналисты описали лучший сценарий для «Вашингтона» на этот сезон.

«У Овечкина будет сказочный год, он забивает свой 42-й гол в последнем матче сезона — бросок в одно касание из его «офиса», который отправляет «Кэпиталз» обратно в плей-офф», — говорится в сообщении.

«Он никогда не побьёт рекорд Гретцки»

Журналисты Sportsnet Ник Кипреос, Джастин Бёрн и Сэм МакКи в своём подкасте также обсудили тему Овечкина и попытались ответить на вопрос, получится ли у капитана «Кэпиталз» побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне.

МакКи: Вполне вероятно, что это произойдёт. 42 гола до рекорда — и это пугающе близко. Но я смотрю на расписание. Апрель. Середина апреля. Самая вероятная дата — это матчи с «Коламбусом», они сыграют дома и в гостях в выходные — в субботу и воскресенье. Это самая вероятная дата. После этого они встретятся с «Айлендерс», «Каролиной» и «Питтсбургом». В эти даты наиболее вероятно, что он сделает это. Вы буквально можете поставить на любую дату, но для меня это дико.

Кипреос: Назовите число. Сколько он забьёт в этом сезоне?

МакКи: Ты был очень близок в прошлом году.

Кипреос: Какое число ты называл в прошлом сезоне?

Бёрн: 27 или 29, что-то типа того.

Кипреос: Я назову 30.

Бёрн: В этом году я поставлю на 24. А в следующем сезоне он забьёт 17. И Ови будет нужен один гол, он останется на третий год, а лига закроется из-за споров по коллективному соглашению (смеётся). И он никогда не сделает это (смеётся).

МакКи: Единственная надежда (смеётся).

Кипреос: Я не уверен, что он вообще будет уходить со льда в этом сезоне.

Бёрн: Голы в пустые ворота — наше всё. Для этого «Вашингтону» придётся выигрывать матчи.

МакКи: В позапрошлом сезоне он забил как раз 42 гола. В сезоне-2021/2022.

Бёрн: Я меняю свой ответ, я даю ему 42 шайбы.

МакКи: Ему нужно 42 гола, чтобы побить рекорд, и 41, чтобы сравняться.

Александр Овечкин Фото: Nick Wass/AP Photo/ТАСС

Кипреос: (задумчиво) 41, чтобы сравняться… Да… Я думаю, что в его случае 30 шайб — это надёжная ставка.

МакКи: Да.

Кипреос: Но он регрессирует, и это действительно грустно.

МакКи: Да.

Бёрн: Некоторые парни всё ещё эффективны, и они всё ещё забивают свои голы, а некоторые…

МакКи: То есть ты ставишь на то, что Овечкин не побьёт рекорд Гретцки в этом сезоне?

Бёрн: О! Определённо!

МакКи: Окей.

«Приз уже перед его глазами»

Журналист ESPN Кит Дженкинс напомнил, что рекорд Гретцки считался достижением, которое невозможно побить.

«На момент завершения карьеры в 1999 году Уэйн Гретцки владел или делил 61 рекорд НХЛ, включая лучший результат по количеству голов за карьеру. Великий завершил свою непревзойдённую 20-летнюю карьеру с рекордом НХЛ — 894 гола в 1487 матчах. Этот рекорд держится с тех пор, как Гретцки ушёл из хоккея. Алекс Овечкин стремится изменить это», — написал журналист.

Журналистка Sportsnet Эмили Сэдлер предположила, сколько матчей понадобится капитану «Вашингтона», чтобы побить рекорд Гретцки.

«Исходя из темпов прошлого года, ему понадобится 105 матчей, чтобы забить 42 гола, что делает сезон-2025/2026 историческим. Но мы все знаем, что может случиться, когда у Ови начнётся горячая полоса. Независимо от того, удастся ли ему добиться успеха в этом сезоне или он перенесёт всё на следующий, момент установления рекорда для Овечкина, похоже, вопрос не «если», а «когда», — написала Сэдлер.

Журналист ESPN Грег Вышински, подготовив материал со смелыми предсказаниями относительно каждой команды на сезон-2024/2025, в параграфе про «Вашингтон» спрогнозировал, что Овечкин обойдёт Уэйна Гретцки.

«Мой коллега Джон Буччигросс был первым истинно верующим в то, что Алекс Овечкин однажды может превзойти рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов за карьеру, и он сделал это ещё в 2010 году. Он даже расписал, какой должна быть реалистичная результативность Овечкина в течение следующих 15 сезонов, чтобы Алекс побил этот рекорд. В прошлом сезоне по его предсказанию Ови должен был забить 32 гола. Звезда «Кэпиталз» забросил 31 шайбу.

По словам Буччи-дамуса, Овечкин забьёт 28 голов в этом сезоне и побьёт рекорд в сезоне-2025/2026. Но я нажимаю на педаль газа. «Кэпиталз» стали лучше с точки зрения нападения. Овечкин реализовал 11,4% из 272 бросков в створ в прошлом сезоне — оба показателя нетипично низкие для него.

Это правда: сейчас ему 39, и во время короткого пребывания «Кэпиталз» в плей-офф в прошлом сезоне он выглядел так, будто катался по овсянке. Но ему не хватает 42 голов. Приз уже перед его глазами. Какой лучший способ завершить сезон 50-летия «Вашингтона», нежели сделать величайшую спортивную икону округа Колумбия лучшим голеадором всех времён в книгах рекордов?

Увидеть, как этот рекорд будет побит, было бы самым захватывающим событием. Это выходит за рамки хоккея», — написал Вышински.

«Благодаря этому продажи абонементов на следующий год сошли бы с ума»

Бывший главный тренер «Вашингтона», а ныне аналитик Monumental Sports Network Брюс Будро в эфире TSN поделился мыслями, сможет ли Ови обойти Гретцки в этом сезоне и в какой форме сейчас пребывает нападающий «столичных».

«Случилось так, что я связался с ним по FaceTime, или он мне позвонил около недели назад, и я сказал: «Отойди, дай телефон кому-нибудь другому, я хочу проверить, в хорошей ли ты форме. Он выглядел так, будто был в гораздо лучшей форме. Если вы знаете Алеса, то понимаете, что он из тех парней, которые, если ты говоришь, что он чего-то не может, попытаются доказать, что ты не прав.

Это очень похоже на такую ситуацию: может быть, вы помните, если бы кто-то, если бы другие тренеры, когда он был моложе, говорили: «Эй, просто бей его, хитуй его, применяй силовые приёмы против него, чтобы замедлить его», — он бы ответил: «О, да, ты собираешься меня ударить? Я буду бить тебя сильнее, чтобы заставить тебя расхотеть хитовать меня». И я думаю, что он пойдёт в новый сезон с таким отношением.

Сможет ли Овечкин забить 42 или больше голов в этом сезоне? Я думаю, что «Кэпс» были бы… Я работаю на них, поэтому мне нужно следить за тем, что я говорю, но думаю, что «Кэпс» были бы рады, если бы они побеждали, а он забил бы 37 голов — благодаря этому продажи абонементов на следующий год сошли бы с ума, потому что все хотят увидеть, как он забьёт свой 42-й гол. Я не знаю, забросит ли он 42 шайбы, но поставил бы на то, что результат в 35 и более не выходит за рамки возможного. И, опять же, многое зависит от игры в большинстве», — рассказал Будро.