Топ-матчи вторника: регулярки в КХЛ и НХЛ, предсезонка в НБА и теннис

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Время в материале указано по Москве.

🏀 3:00: «Даллас Маверикс» — «Мемфис Гриззлиз», предсезонные матчи НБА

НБА — предсезонные матчи НБА — предсезонные матчи 08 октября 2024, вторник. 03:00 МСК Даллас Маверикс Даллас Не начался Мемфис Гриззлиз Мемфис Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: появится ли Клэй Томпсон на паркете в составе новой команды?

Финалист НБА 2024 года «Даллас Маверикс» провернул одну из самых нашумевших сделок прошедшего межсезонья. К клубу из Техаса присоединился четырёхкратный чемпион лиги Клэй Томпсон, который ранее на протяжении всей карьеры выступал за «Голден Стэйт Уорриорз». Увидим ли мы атакующего защитника в матче с «Мемфис Гриззлиз»? В любом случае у «мишек» тоже есть на кого посмотреть, так как большинство лидеров вернулись в строй после различного рода травм и рвутся в бой. Игра обещает быть интересной, хоть и имеет больше тренировочный характер.

🏀 3:00: «Сан-Антонио Спёрс» — «Оклахома-Сити Тандер», предсезонные матчи НБА

Интрига: каким предстанет перед нами обновлённый Вембаньяма?

Ни для кого не секрет, что Виктора Вембаньяму называют одним из главных талантов поколения. На него возлагают огромные надежды все кому не лень. Индивидуальная игра француза поражает, но «Сан-Антонио Спёрс» закончил прошлую регулярку на предпоследнем месте. Центровой всё лето трудился не покладая рук, поэтому должен окончательно взять на себя роль лидера и показать, на что он способен. Команде под руководством Грега Поповича удалось решить все свои проблемы в межсезонье? На помощь пришёл ветеран Крис Пол и перспективный новичок Стефон Касл. Первая проверка для «шпор» пройдет в матче с лучшим клубом Запада прошлого регулярного чемпионата.

🎾 10:30*: Мирра Андреева (Россия, 16) — Ван Сиюй (Китай, WC), Ухань, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: встретится ли Мирра на турнире в Ухане с сестрой?

17-летняя Мирра Андреева только что дебютировала в топ-20 рейтинга WTA и свой первый матч в новом статусе проведёт в рамках первого круга «тысячника» в Ухане с китаянкой Ван Сиюй. Девушки уже ранее играли на Уимблдоне-2023, и тогда сильнее оказалась юная россиянка. Победительница нового матча сразится во втором круге с Эрикой Андреевой.

🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 октября 2024, вторник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: обыграет ли «Металлург» третью московскую команду подряд?

Дела у чемпиона КХЛ продолжают налаживаться – команда Разина преодолела кризис, залечила травмы и теперь радует своего болельщика яркой игрой и эффектными победами. «Динамо», как и «Металлург», тяжело начало сезон, но сказать, что москвичи выбрались из ямы, нельзя. Может быть, победа над «Магниткой» станет отправной точкой?

Форвард «Динамо» жёстко высказался об игре команды: Рашевский: этот матч ничего не решает. «Динамо» по уши… Не буду говорить в чём

🏒 19:30: «Северсталь» — Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 октября 2024, вторник. 19:30 МСК Северсталь Череповец Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: выйдет ли на лёд Вадим Шипачёв?

Обе команды находятся рядом в турнирной таблице, чередуя победы и поражения. Термин «стабильность» в этом сезоне не присущ ни тем, ни другим. В нынешнем сезоне «Северсталь» и «Динамо» сыграли два очных матча в Минске, где одержали по одной победе. В «Динамо» на скамейке запасных в последнем матче оказался Вадим Шипачёв, который идёт за рекордом Мозякина, что очень удивило общественность. Лидеры череповчан пока проявляют себя ярче, покажут ли они это на домашней площадке?

Квартальнов — о том, чего не хватает минчанам в этом сезоне: Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов объяснил, чего не хватает команде для побед

🏒 19:30: ЦСКА — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: забьёт ли наконец ЦСКА?

Последние два матча армейцев – гром среди ясного неба. Казалось бы, команда хорошо перестроилась и потратила минимум времени для притирки к новому тренеру, как тут же получила 0:11 по итогам двух встреч. А тут ещё и в соперниках «Салават», который хочет реабилитироваться за невыразительную игру с «Куньлунем». Станет ли это последним матчем Ивана Просветова, которого слухи отправляют на рынок свободных агентов (или в другую команду)?

В ЦСКА уверили, что Иван Просветов не покинет команду: Эксклюзив В ЦСКА отреагировали на слухи о возможном обмене вратаря Ивана Просветова

🏒 23:30: «Сиэтл Кракен» — «Сент-Луис Блюз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: каков новый «Сиэтл»?

«Сиэтл» в межсезонье значительно изменился, и дело касается не только работы на рынке. В клубе назначили нового тренера, который должен поставить более симпатичный хоккей, чем был до этого. «Сент-Луис» же более плавно провёл лето, запомнившись только сделанным оффершитом Бробергу и Холлоуэю. В прошлом сезоне команды не играли ярко, может быть, с первого матча нынешнего чемпионата всё изменится?