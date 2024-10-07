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Результаты матчей КХЛ за 7 октября 2024 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание матчей на 8 октября

СКА обыграл лидера сезона, «Сибирь» покуражилась над «Ак Барсом». Итоги дня в хоккее
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 7 октября 2024 года
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«Автомобилист» совершил камбэк с «Барысом», «Торпедо» продлило победную серию до пяти матчей.

Представляем обзор матчей чемпионата КХЛ за 7 октября 2024 года.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 3
Барыс
Астана
0:1 Мухаметов – 08:44 (5x5)     0:2 Маклауд (Сетдиков) – 10:23 (5x5)     1:2 Эберт (Голышев, Мэйсек) – 14:40 (5x5)     1:3 Бочаров (Маклауд) – 46:33 (5x5)     2:3 Кизимов (Кузнецов, Трямкин) – 46:59 (5x5)     3:3 Голышев (Эберт, Да Коста) – 52:38 (5x5)     4:3 Лайпсик (Бывальцев, Да Коста) – 54:28 (5x4)    

«Барыс» неожиданно повёл 2:0 к середине первого периода встречи с «Автомобилистом», несмотря на подавляющее игровое преимущество хозяев площадки. Команде, которая занимает последнее место в турнирной таблице, это должно было бы придать уверенности в себе, однако даже такой задел не помог.

Ник Эберт одну шайбу отыграл практически сразу же, но в третьем периоде Станислав Бочаров сделал счёт 3:1 в пользу астанинцев. Вот оно, доводи матч до победы, тем более с командой, которая предыдущие две встречи вообще не могла забить. Но нет, «Барысу» ничего не помогает. «Автомобилист» показал характер – забил в следующей же смене, потом капитан Анатолий Голышев сравнял счёт, подставив клюшку на пятачке, ну а Брендан Лайпсик не стал доводить дело до овертайма и решил всё в основное время. Николай Заварухин одержал свою 100-ю победу в качестве тренера екатеринбуржцев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2024, понедельник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
0 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Сошников (Шэн) – 32:42 (5x4)     0:2 Шестаков (Шулак, Фьоре) – 37:20 (5x4)    

Атака «Адмирала» в последних матчах сбоила, как и оборона – на недавнем отрезке в три матча они пропустили аж 16 шайб. Но в сдвоенных матчах в Тольятти эту тенденцию удалось переломить. В первой игре Андрей Мишуров не пропустил ничего, оформив «сухарь», но атака ему не помогла никак, и «моряки» проиграли в буллитной серии.

Сегодня Мишуров продолжил свою «сухую» серию, а впереди помогло большинство, которого сегодня у гостей было достаточно. Никита Сошников и Аркадий Шестаков отметились голами во втором периоде, и этого хватило, чтобы прервать четырёхматчевую серию без побед.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 6
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Барабанов – 00:16 (5x5)     2:0 Барабанов (Петан, Яшкин) – 02:52 (5x5)     2:1 Бутузов (Белоусов, Мёрфи) – 14:19 (5x4)     2:2 Белоусов (Карпов) – 16:02 (5x5)     2:3 Пьянов (Бутузов) – 16:52 (5x5)     2:4 Яковлев (Мёрфи, Коротков) – 19:35 (5x5)     2:5 Мартынов (Карпов, Кара) – 31:48 (5x4)     2:6 Коротков – 58:36 (4x5)     3:6 Кошелев (Семёнов, Петан) – 59:19 (5x4)    

«Ак Барс», конечно, выкинул коленце! Александр Барабанов оформил дубль в ворота «Сибири» уже за первые три минуты игры, но затем казанцы настолько расслабились, что пропустили пять подряд. Причём первые четыре шайбы новосибирцев тоже прошли кучно, уложившись в пятиминутный отрезок в концовке первого периода.

После третьей пропущенной Тимур Билялов отправился отдыхать, уступив место Амиру Мифтахову. Во втором периоде Егор Мартынов сделал счёт 5:2, а в третьем Никита Коротков отличился в меньшинстве. Окончательный счёт установил Кошелев – 3:6. «Сибирь» сделала отличный подарок своему капитану Сергею Широкову, для которого этот матч стал 1000-м в чемпионатах страны.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
4 : 0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Бокун – 14:37 (5x5)     2:0 Артамонов (Силаев, Летунов) – 30:36 (5x5)     3:0 Воронин (Линч) – 57:54 (en)     4:0 Фирстов (Артамонов, Свечников) – 59:50 (5x4)    

«Торпедо» давно оставило позади спад, преследовавший команду на старте сезона, и теперь шагает по чемпионату победной поступью. Десятку, как в прошлом матче с «Барысом», сегодня нижегородцы не отгрузили, зато впервые в сезоне сыграли «на ноль».

Результат в атаке обеспечили Даниил Бокун и Никита Артамонов, забившие в первом и втором периодах. В концовке третьего Кирилл Воронин поразил пустые ворота, а потом ещё Фирстов реализовал большинство. «Торпедо» выиграло пятый матч подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бардаков (Зайцев, Плешков) – 08:12 (5x5)     1:1 Берёзкин (Сергеев, Черепанов) – 15:31 (5x5)     2:1 Шалунов (Берёзкин, Береглазов) – 20:14 (5x5)     2:2 Плотников (Бардаков) – 30:37 (5x5)     2:3 Плотников (Деанджело, Алистров) – 35:35 (5x4)     3:3 Каюмов (Сергеев, Шалунов) – 52:32 (5x3)     3:4 Никишин – 61:47 (3x3)    

СКА выходил на матч с «Локомотивом» на фоне очередных новостей о грядущих вратарских перестановках в команде. На сей раз в немилость попал Никита Серебряков, которого армейцы вытащили из «Адмирала» всего-то год назад. Но сейчас роль первого номера перешла молодому Артемию Плешкову, а Серебрякову подыскивают новый клуб – сегодня он даже не попал в заявку.

«Локомотив» доминировал на площадке в первом периоде, но счёт тем не менее открыл СКА – отличился Захар Бардаков. Лидеры сезона всё-таки смогли воплотить игровое преимущество в голы и сравнять счёт до перерыва, а в первой смене второго периода Максим Шалунов вывел уже хозяев вперёд.

СКА затем и сам взвинтил активность в атаке, и это принесло плоды – Сергей Плотников оформил дубль. Но третий период прошёл под тотальную диктовку «Локомотива». Ярославцы бомбардировали Плешкова бросками (за матч он отразил 45 из 48) и в итоге заставили капитулировать, хоть и в формате «пять на три» — счёт сравнял Артур Каюмов. Последнее слово всё равно осталось за СКА – точку во встрече в овертайме поставил Александр Никишин. Для Романа Ротенберга этот матч стал юбилейным 200-м у руля СКА.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ

Игры 8 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2024, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2024, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Амур
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П1
X
П2
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Череповец
Не начался
Динамо Мн
Минск
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П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
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