СКА обыграл лидера сезона, «Сибирь» покуражилась над «Ак Барсом». Итоги дня в хоккее

Представляем обзор матчей чемпионата КХЛ за 7 октября 2024 года.
«Барыс» неожиданно повёл 2:0 к середине первого периода встречи с «Автомобилистом», несмотря на подавляющее игровое преимущество хозяев площадки. Команде, которая занимает последнее место в турнирной таблице, это должно было бы придать уверенности в себе, однако даже такой задел не помог.
Ник Эберт одну шайбу отыграл практически сразу же, но в третьем периоде Станислав Бочаров сделал счёт 3:1 в пользу астанинцев. Вот оно, доводи матч до победы, тем более с командой, которая предыдущие две встречи вообще не могла забить. Но нет, «Барысу» ничего не помогает. «Автомобилист» показал характер – забил в следующей же смене, потом капитан Анатолий Голышев сравнял счёт, подставив клюшку на пятачке, ну а Брендан Лайпсик не стал доводить дело до овертайма и решил всё в основное время. Николай Заварухин одержал свою 100-ю победу в качестве тренера екатеринбуржцев.
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Атака «Адмирала» в последних матчах сбоила, как и оборона – на недавнем отрезке в три матча они пропустили аж 16 шайб. Но в сдвоенных матчах в Тольятти эту тенденцию удалось переломить. В первой игре Андрей Мишуров не пропустил ничего, оформив «сухарь», но атака ему не помогла никак, и «моряки» проиграли в буллитной серии.
Сегодня Мишуров продолжил свою «сухую» серию, а впереди помогло большинство, которого сегодня у гостей было достаточно. Никита Сошников и Аркадий Шестаков отметились голами во втором периоде, и этого хватило, чтобы прервать четырёхматчевую серию без побед.
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«Ак Барс», конечно, выкинул коленце! Александр Барабанов оформил дубль в ворота «Сибири» уже за первые три минуты игры, но затем казанцы настолько расслабились, что пропустили пять подряд. Причём первые четыре шайбы новосибирцев тоже прошли кучно, уложившись в пятиминутный отрезок в концовке первого периода.
После третьей пропущенной Тимур Билялов отправился отдыхать, уступив место Амиру Мифтахову. Во втором периоде Егор Мартынов сделал счёт 5:2, а в третьем Никита Коротков отличился в меньшинстве. Окончательный счёт установил Кошелев – 3:6. «Сибирь» сделала отличный подарок своему капитану Сергею Широкову, для которого этот матч стал 1000-м в чемпионатах страны.
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«Торпедо» давно оставило позади спад, преследовавший команду на старте сезона, и теперь шагает по чемпионату победной поступью. Десятку, как в прошлом матче с «Барысом», сегодня нижегородцы не отгрузили, зато впервые в сезоне сыграли «на ноль».
Результат в атаке обеспечили Даниил Бокун и Никита Артамонов, забившие в первом и втором периодах. В концовке третьего Кирилл Воронин поразил пустые ворота, а потом ещё Фирстов реализовал большинство. «Торпедо» выиграло пятый матч подряд.
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СКА выходил на матч с «Локомотивом» на фоне очередных новостей о грядущих вратарских перестановках в команде. На сей раз в немилость попал Никита Серебряков, которого армейцы вытащили из «Адмирала» всего-то год назад. Но сейчас роль первого номера перешла молодому Артемию Плешкову, а Серебрякову подыскивают новый клуб – сегодня он даже не попал в заявку.
«Локомотив» доминировал на площадке в первом периоде, но счёт тем не менее открыл СКА – отличился Захар Бардаков. Лидеры сезона всё-таки смогли воплотить игровое преимущество в голы и сравнять счёт до перерыва, а в первой смене второго периода Максим Шалунов вывел уже хозяев вперёд.
СКА затем и сам взвинтил активность в атаке, и это принесло плоды – Сергей Плотников оформил дубль. Но третий период прошёл под тотальную диктовку «Локомотива». Ярославцы бомбардировали Плешкова бросками (за матч он отразил 45 из 48) и в итоге заставили капитулировать, хоть и в формате «пять на три» — счёт сравнял Артур Каюмов. Последнее слово всё равно осталось за СКА – точку во встрече в овертайме поставил Александр Никишин. Для Романа Ротенберга этот матч стал юбилейным 200-м у руля СКА.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.
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