Драка с боссом «Динамо», арест в Минске. Что происходит с сыном Дмитрия Квартальнова?

Игровая карьеры Никита Квартальнова, сына главного тренера минского «Динамо», долгой не вышла, но уважения она заслуживает. Ещё в возрасте 18 лет молодому хоккеисту был поставлен страшный диагноз – рак. Позже Никита сказал: «Огромное спасибо родителям, которые вытащили меня за уши, немецким специалистам, которые подобрали грамотное лечение и поставили меня на ноги. Я химиотерапию закончил в апреле, а в июне уже тренировался на сборах».

Действительно, уже через год Квартальнов играл за «Сибирских Снайперов», а весной стал выходить на постоянной основе в составе «Сибири», которая тогда боролась с «Ак Барсом» за выход во второй раунд плей-офф. Никита был ярок в своём амплуа: задирал казанских лидеров, не признавал авторитетов и бесконечно провоцировал. Результат это дало – «Сибирь» прошла «Ак Барс», а казанцы остались возмущены не только поражением, но и поведением дерзкого юнца. Однако плей-офф не время для добрых и скромных мальчиков.

После короткого периода в ЦСКА и «Нефтехимике» форвард принял решение завершить игровую карьеру в возрасте 24 лет. Негусто, может сказать человек, не знающий историю Никиты, но даже такой отрезок, проведённый на профессиональном уровне, – подвиг.

Однако главным делом жизни Квартальнов-младший занялся позже. Речь о работе агентом. «Дмитрий Вячеславович спросил, не хочу ли я пойти в тренеры. Но тренерское – вообще не моё, это намного сложнее, чем быть игроком. Тем более начинать надо было бы с детей, это сложно и огромная ответственность. Хоккей – вся моя жизнь и одна из немногих вещей, в которой я хорошо разбираюсь. Я хотел остаться около него и посчитал, что агентская деятельность мне больше всего подходит», — сказал Никита после завершения карьеры.

Правда, и здесь пришлось трудно, потому что разговоры, как и во время игровой карьеры, о протекции со стороны отца не утихали. Под волну критики попадал Никита Дыняк, который, по мнению многих, находился в составе только из-за того, что является клиентом Квартальнова. Но время всё расставило на свои места – теперь вряд ли у кого-то появятся сомнения, что Дыняк заслуживает играть в КХЛ.

Никита провёл почти всю карьеру (игровую и агентскую) бок о бок с отцом, Минск исключением не стал. И там уже на старте случилась каверзная история. О ней подробно рассказал Адам Рейдеборн, экс-вратарь ЦСКА: «Правда ли, что Никита Квартальнов предлагал свои агентские услуги? Да, действительно так и было. Он один раз позвонил, ещё несколько раз написал. Предлагал мне заключить двухлетний контракт с минским «Динамо», который он мне отправил. Как я отнёсся к этому предложению? У меня нет обиды, но это определённо был сюрприз для меня. Было удивительно, что он пытался забрать игрока от другого агента. Я не ожидал предложения от «Динамо», однако так работает хоккей».

Дмитрий Квартальнов и Никита Квартальнов Фото: photo.khl.ru

Судя по слухам, случай этот был не единичный – Квартальнов-младший решил влиять на комплектование минской команды, ссылаясь на связь с отцом. Полномочий он на это не имел: ни как агент, ни как сотрудник клуба. В прессе даже появлялась информация, что на Квартальнова была подана жалоба в специальную комиссию ФХР с просьбой рассмотреть его деятельность и методы работы.

Новый виток трудовая деятельность Квартальнова приняла совсем недавно, когда генеральный директор минского «Динамо» Артём Каркоцкий заявил: «Мы знаем, что этот агент периодически связывается с игроками от имени нашего клуба, однако никакого отношения к селекции «Динамо» он не имеет и подобными полномочиями не обладает. Повторю ещё раз: Никита Квартальнов не имеет никакого влияния на клуб и не может предлагать контракты, гарантировать игрокам место в составе или решать вопросы по игровому времени».

А также подчеркнул: «Общались несколько раз, но человек просто не слышит. Более того, ему, одному из немногих, даже запрещён вход в офис нашего клуба. Поэтому, если звонки продолжатся, мы обратимся в КХЛ по вопросу лишения его статуса агента».

Полный комментарий Каркоцкого Генеральный директор минского «Динамо»: Никите Квартальнову запрещён вход в наш офис

Комментарии по поводу работы Квартальнова-младшего до этого появлялись только в прессе или от отдельных журналистов, но тут выступил уже представитель клуба КХЛ, что набросило тень немного иного размера.

На этом история, естественно, не закончилась. 6 октября, по сообщениям белорусских СМИ, стало известно, что Никита Квартальнов был задержан и помещён в изолятор в одном из отделов милиции в Минске. Сообщалось, что причиной стал конфликт с Каркоцким, однако никаких официальных данных не было.

Вчера Никита Филатов поделился инсайдом на этот счёт: «Есть информация, что Никита Квартальнов на одном из матчей минского «Динамо» пересёкся лицом к лицу с генеральным директором минчан Артёмом Каркоцким, видать, после его интервью. По нашей информации, в не самом трезвом виде. И либо толкнул, либо ударил его с плеча в грудь, служба безопасности была тут как тут, его передали полиции. Сейчас Никита арестован на 10 суток».

Артём Каркоцкий Фото: photo.khl.ru

Конфликты агентов и руководителей команд сами по себе не могут вызвать какое-то удивление или осуждение – все понимают, что это часть работы. Но подобные действия, которые, возможно, ещё были сопряжены с физическим воздействием – уже за гранью.

Один коллега дал очень ёмкое определение, сказав, что стиль работы агента Квартальнова абсолютно схож с манерой игры Квартальнова-игрока – дерзость, неприятие авторитетов. К чему это может привести? К тому, что Квартальнов-младший станет персоной нон грата не только в Минске.