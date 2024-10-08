Главное, что нужно знать о «дьяволах», «столичных» или «молниях».

НХЛ от А до Ю. Визитные карточки всех 32 клубов сильнейшей хоккейной лиги мира

Регулярный сезон НХЛ уже начался двумя выездными матчами «Баффало» и «Нью-Джерси» в Праге, но именно сегодня он стартует в Северной Америке. По этому случаю «Чемпионат» представляет визитные карточки каждой из 32 команд лиги — отличная возможность для многих болельщиков чуть поближе познакомиться с участниками НХЛ.

«Анахайм Дакс»

С этого сезона «утки» вновь будут использовать легендарный и узнаваемый даже за пределами хоккейного мира логотип. Каким получится возвращение к истокам?

«Анахайм Дакс»

«Баффало Сэйбрз»

Рекорд НХЛ по продолжительности непопадания в плей-офф принадлежит им. Получится ли у вернувшегося в «Баффало» Линди Раффа вернуть «клинков» в гонку за Кубком Стэнли?

«Баффало Сэйбрз»

«Бостон Брюинз»

«Мишки» до сих пор тешат себя надеждами о трофее. Смогут ли Маршан и Пастрняк привести «Бостон» к долгожданному успеху?

«Бостон Брюинз»

«Ванкувер Кэнакс»

«Косаткам» необходимо доказать, что прошлогодний прорыв не был случайностью. На бумаге состав вполне позволяет это сделать — а как окажется на деле?

«Ванкувер Кэнакс»

«Вашингтон Кэпиталз»

В столице США по сравнению с прошлым сезоном собралась более крепкая команда. Значит ли это, что «Вашингтон» теперь вправе рассчитывать на большее, нежели просто борьба за плей-офф?

«Вашингтон Кэпиталз»

«Вегас Голден Найтс»

За время своего существования «рыцари» лишь однажды не выходили в плей-офф. Одно место в восьмёрке на Западе уже точно зарезервировано?

«Вегас Голден Найтс»

«Виннипег Джетс»

У «реактивщиков» есть лучший вратарь НХЛ прошлого сезона, однако дальше они пойдут с новым тренером. Будут ли «Джетс» так же надёжны или же «Колорадо» окончательно расколол этот крепкий орешек?

«Виннипег Джетс»

«Даллас Старз»

«Звёзды» остались почти такими же сильными, но всё-таки лишились одной важной детали. Какой будет жизнь команды без Джо Павелски?

«Даллас Старз»

«Детройт Ред Уингз»

Опытные звёзды — есть, молодые звёзды — есть, а вот результата ещё предстоит достичь. Вернётся ли к «Детройту» былая слава в этом сезоне?

«Детройт Ред Уингз»

«Калгари Флэймз»

В игре «огоньков» в последние пару лет было мало огня, а вот их принципиальные враги из «Эдмонтона» добрались до финала Кубка Стэнли. Найдётся ли у «Калгари» достойный ответ «нефтяникам»?

«Калгари Флэймз»

«Каролина Харрикейнз»

«Кучка придурков» до сих пор наступает на одни и те же грабли в плей-офф. Изменится ли «Каролина» в новом сезоне?

«Каролина Харрикейнз»

«Коламбус Блю Джекетс»

Ужасная трагедия потрясла не только «Блю Джекетс», но и всю НХЛ. Как «Коламбус» справится с гибелью Джонни Годро?

«Коламбус Блю Джекетс»

«Колорадо Эвеланш»

Долгожданное возвращение капитана «лавин» вот-вот состоится. Получится ли у Габриэля Ландескога вдохновить «Колорадо» на новые подвиги?

«Колорадо Эвеланш»

«Лос-Анджелес Кингз»

Очередной вылет в первом раунде не повлёк за собой больших изменений в команде, кроме ухода Пьер-Люка Дюбуа. В новом сезоне вновь не всё смогут «короли»?

«Лос-Анджелес Кингз»

«Миннесота Уайлд»

Новый сезон не сулит «дикарям» улучшения результатов. Найдутся ли у «Миннесоты» внутренние резервы, которые помогут Кириллу Капризову довести команду хотя бы до плей-офф?

«Миннесота Уайлд»

«Монреаль Канадиенс»

После сенсационного попадания в финал Кубка Стэнли в 2021 году «Хабс» застряли в серости. Успеет ли «Монреаль» выбраться из трясины до приезда Ивана Демидова?

«Монреаль Канадиенс»

«Нью-Джерси Дэвилз»

Летом «дьяволы» наконец-то смогли заполучить столь желанного вратаря, который уже творит чудеса в новой команде. Докуда Якоб Маркстрём поможет дотащить «Нью-Джерси»?

«Нью-Джерси Дэвилз»

«Нью-Йорк Айлендерс»

Даже при не лучшей игре «островитяне» смогли залезть в плей-офф. На что способна команда Патрика Руа с восстановившимся Ильёй Сорокиным?

«Нью-Йорк Айлендерс»

«Нью-Йорк Рейнджерс»

На второй год работы в «Каролине» Питер Лавиолетт привёл команду к Кубку Стэнли. Сможет ли он повторить то же достижение в самом дорогом американском клубе НХЛ?

«Нью-Йорк Рейнджерс»

«Нэшвилл Предаторз»

Один из самых активных на рынке свободных агентов клубов готовится пошуметь в этом сезоне. «Нэшвилл» — новая сила на Западе НХЛ?

«Нэшвилл Предаторз»

«Оттава Сенаторз»

Этим летом «сенатором» стал лучший вратарь НХЛ позапрошлого сезона Линус Улльмарк. Может, именно его не хватало Ткачуку, Штюцле и Ко для прохода в плей-офф?

«Оттава Сенаторз»

«Питтсбург Пингвинз»

После двух лет без плей-офф «пингвины» не получили необходимых омоложения и усиления. «Последний танец» Кросби, Малкина и Летанга так и не состоится?

«Питтсбург Пингвинз»

«Сан-Хосе Шаркс»

Самый молодой тренер и самый молодой игрок лиги — «акулы». Сможет ли Райан Варсофски привести Маклина Селебрини и весь «Сан-Хосе» к успеху в НХЛ?

«Сан-Хосе Шаркс»

«Сент-Луис Блюз»

«Музыканты» взбудоражили общественность в межсезонье успешным двойным оффершитом игрокам «Эдмонтона». Помогут ли недавно игравшие в финале Кубка Стэнли Холлоуэй и Броберг «Сент-Луису» вернуться в плей-офф?

«Сент-Луис Блюз»

«Сиэтл Кракен»

«Кракены» существуют в режиме «год без плей-офф — год в плей-офф». В прошлом сезоне в 16 сильнейших они не попали — ещё одно место в восьмёрке на Западе зарезервировано?

«Сиэтл Кракен»

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

«Молнии» расстались со своей легендой, чтобы взять более молодого снайпера. Каким получится союз «Тампы» и Джейка Гюнцеля?

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

«Торонто Мэйпл Лифс»

«А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь». Или же смена капитана поможет «листьям» сделать качественный шаг вперёд?

«Торонто Мэйпл Лифс»

«Филадельфия Флайерз»

Матвеймания официально начинается. Чего достигнут Мичков и «Филадельфия» в первый год совместного сотрудничества?

«Филадельфия Флайерз»

«Флорида Пантерз»

Несколько лет назад соседи «пантер» из Тампы выиграли два Кубка Стэнли подряд. Чем «Флорида» хуже?

«Флорида Пантерз»

«Чикаго Блэкхоукс»

Эпоха Кейна и Тэйвза давно позади, а эпоха Бедарда только начинается. Станет ли этот «Чикаго» на шаг ближе к величию?

«Чикаго Блэкхоукс»

«Эдмонтон Ойлерз»

Коннор Макдэвид наряду со многими одноклубниками в июне потерпел самое тяжёлое поражение в карьере. Каким будет «Эдмонтон» после неудачи в финале Кубка Стэнли?

«Эдмонтон Ойлерз»

«Юта»

В новом месте, под новым именем, но практически в том же составе. Получится ли у экс-игроков «Аризоны» улучшить результаты в штате мормонов?