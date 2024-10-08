НХЛ от А до Ю. Визитные карточки всех 32 клубов сильнейшей хоккейной лиги мира

Регулярный сезон НХЛ уже начался двумя выездными матчами «Баффало» и «Нью-Джерси» в Праге, но именно сегодня он стартует в Северной Америке. По этому случаю «Чемпионат» представляет визитные карточки каждой из 32 команд лиги — отличная возможность для многих болельщиков чуть поближе познакомиться с участниками НХЛ.
«Анахайм Дакс»
С этого сезона «утки» вновь будут использовать легендарный и узнаваемый даже за пределами хоккейного мира логотип. Каким получится возвращение к истокам?
«Анахайм Дакс»
«Баффало Сэйбрз»
Рекорд НХЛ по продолжительности непопадания в плей-офф принадлежит им. Получится ли у вернувшегося в «Баффало» Линди Раффа вернуть «клинков» в гонку за Кубком Стэнли?
«Баффало Сэйбрз»
«Бостон Брюинз»
«Мишки» до сих пор тешат себя надеждами о трофее. Смогут ли Маршан и Пастрняк привести «Бостон» к долгожданному успеху?
«Бостон Брюинз»
«Ванкувер Кэнакс»
«Косаткам» необходимо доказать, что прошлогодний прорыв не был случайностью. На бумаге состав вполне позволяет это сделать — а как окажется на деле?
«Ванкувер Кэнакс»
«Вашингтон Кэпиталз»
В столице США по сравнению с прошлым сезоном собралась более крепкая команда. Значит ли это, что «Вашингтон» теперь вправе рассчитывать на большее, нежели просто борьба за плей-офф?
«Вашингтон Кэпиталз»
«Вегас Голден Найтс»
За время своего существования «рыцари» лишь однажды не выходили в плей-офф. Одно место в восьмёрке на Западе уже точно зарезервировано?
«Вегас Голден Найтс»
«Виннипег Джетс»
У «реактивщиков» есть лучший вратарь НХЛ прошлого сезона, однако дальше они пойдут с новым тренером. Будут ли «Джетс» так же надёжны или же «Колорадо» окончательно расколол этот крепкий орешек?
«Виннипег Джетс»
«Даллас Старз»
«Звёзды» остались почти такими же сильными, но всё-таки лишились одной важной детали. Какой будет жизнь команды без Джо Павелски?
«Даллас Старз»
«Детройт Ред Уингз»
Опытные звёзды — есть, молодые звёзды — есть, а вот результата ещё предстоит достичь. Вернётся ли к «Детройту» былая слава в этом сезоне?
«Детройт Ред Уингз»
«Калгари Флэймз»
В игре «огоньков» в последние пару лет было мало огня, а вот их принципиальные враги из «Эдмонтона» добрались до финала Кубка Стэнли. Найдётся ли у «Калгари» достойный ответ «нефтяникам»?
«Калгари Флэймз»
«Каролина Харрикейнз»
«Кучка придурков» до сих пор наступает на одни и те же грабли в плей-офф. Изменится ли «Каролина» в новом сезоне?
«Каролина Харрикейнз»
«Коламбус Блю Джекетс»
Ужасная трагедия потрясла не только «Блю Джекетс», но и всю НХЛ. Как «Коламбус» справится с гибелью Джонни Годро?
«Коламбус Блю Джекетс»
«Колорадо Эвеланш»
Долгожданное возвращение капитана «лавин» вот-вот состоится. Получится ли у Габриэля Ландескога вдохновить «Колорадо» на новые подвиги?
«Колорадо Эвеланш»
«Лос-Анджелес Кингз»
Очередной вылет в первом раунде не повлёк за собой больших изменений в команде, кроме ухода Пьер-Люка Дюбуа. В новом сезоне вновь не всё смогут «короли»?
«Лос-Анджелес Кингз»
«Миннесота Уайлд»
Новый сезон не сулит «дикарям» улучшения результатов. Найдутся ли у «Миннесоты» внутренние резервы, которые помогут Кириллу Капризову довести команду хотя бы до плей-офф?
«Миннесота Уайлд»
«Монреаль Канадиенс»
После сенсационного попадания в финал Кубка Стэнли в 2021 году «Хабс» застряли в серости. Успеет ли «Монреаль» выбраться из трясины до приезда Ивана Демидова?
«Монреаль Канадиенс»
«Нью-Джерси Дэвилз»
Летом «дьяволы» наконец-то смогли заполучить столь желанного вратаря, который уже творит чудеса в новой команде. Докуда Якоб Маркстрём поможет дотащить «Нью-Джерси»?
«Нью-Джерси Дэвилз»
«Нью-Йорк Айлендерс»
Даже при не лучшей игре «островитяне» смогли залезть в плей-офф. На что способна команда Патрика Руа с восстановившимся Ильёй Сорокиным?
«Нью-Йорк Айлендерс»
«Нью-Йорк Рейнджерс»
На второй год работы в «Каролине» Питер Лавиолетт привёл команду к Кубку Стэнли. Сможет ли он повторить то же достижение в самом дорогом американском клубе НХЛ?
«Нью-Йорк Рейнджерс»
«Нэшвилл Предаторз»
Один из самых активных на рынке свободных агентов клубов готовится пошуметь в этом сезоне. «Нэшвилл» — новая сила на Западе НХЛ?
«Нэшвилл Предаторз»
«Оттава Сенаторз»
Этим летом «сенатором» стал лучший вратарь НХЛ позапрошлого сезона Линус Улльмарк. Может, именно его не хватало Ткачуку, Штюцле и Ко для прохода в плей-офф?
«Оттава Сенаторз»
«Питтсбург Пингвинз»
После двух лет без плей-офф «пингвины» не получили необходимых омоложения и усиления. «Последний танец» Кросби, Малкина и Летанга так и не состоится?
«Питтсбург Пингвинз»
«Сан-Хосе Шаркс»
Самый молодой тренер и самый молодой игрок лиги — «акулы». Сможет ли Райан Варсофски привести Маклина Селебрини и весь «Сан-Хосе» к успеху в НХЛ?
«Сан-Хосе Шаркс»
«Сент-Луис Блюз»
«Музыканты» взбудоражили общественность в межсезонье успешным двойным оффершитом игрокам «Эдмонтона». Помогут ли недавно игравшие в финале Кубка Стэнли Холлоуэй и Броберг «Сент-Луису» вернуться в плей-офф?
«Сент-Луис Блюз»
«Сиэтл Кракен»
«Кракены» существуют в режиме «год без плей-офф — год в плей-офф». В прошлом сезоне в 16 сильнейших они не попали — ещё одно место в восьмёрке на Западе зарезервировано?
«Сиэтл Кракен»
«Тампа-Бэй Лайтнинг»
«Молнии» расстались со своей легендой, чтобы взять более молодого снайпера. Каким получится союз «Тампы» и Джейка Гюнцеля?
«Тампа-Бэй Лайтнинг»
«Торонто Мэйпл Лифс»
«А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь». Или же смена капитана поможет «листьям» сделать качественный шаг вперёд?
«Торонто Мэйпл Лифс»
«Филадельфия Флайерз»
Матвеймания официально начинается. Чего достигнут Мичков и «Филадельфия» в первый год совместного сотрудничества?
«Филадельфия Флайерз»
«Флорида Пантерз»
Несколько лет назад соседи «пантер» из Тампы выиграли два Кубка Стэнли подряд. Чем «Флорида» хуже?
«Флорида Пантерз»
«Чикаго Блэкхоукс»
Эпоха Кейна и Тэйвза давно позади, а эпоха Бедарда только начинается. Станет ли этот «Чикаго» на шаг ближе к величию?
«Чикаго Блэкхоукс»
«Эдмонтон Ойлерз»
Коннор Макдэвид наряду со многими одноклубниками в июне потерпел самое тяжёлое поражение в карьере. Каким будет «Эдмонтон» после неудачи в финале Кубка Стэнли?
«Эдмонтон Ойлерз»
«Юта»
В новом месте, под новым именем, но практически в том же составе. Получится ли у экс-игроков «Аризоны» улучшить результаты в штате мормонов?
«Юта»