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Визитные карточки клубов НХЛ в сезоне-2024/2025 — главные звёзды, тренеры, россияне в командах

НХЛ от А до Ю. Визитные карточки всех 32 клубов сильнейшей хоккейной лиги мира
Елена Кузнецова Дмитрий Сторожев
,
Визитные карточки клубов НХЛ в сезоне-2024/2025
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Главное, что нужно знать о «дьяволах», «столичных» или «молниях».

Регулярный сезон НХЛ уже начался двумя выездными матчами «Баффало» и «Нью-Джерси» в Праге, но именно сегодня он стартует в Северной Америке. По этому случаю «Чемпионат» представляет визитные карточки каждой из 32 команд лиги — отличная возможность для многих болельщиков чуть поближе познакомиться с участниками НХЛ.

«Анахайм Дакс»

С этого сезона «утки» вновь будут использовать легендарный и узнаваемый даже за пределами хоккейного мира логотип. Каким получится возвращение к истокам?

«Анахайм Дакс»

«Анахайм Дакс»

«Баффало Сэйбрз»

Рекорд НХЛ по продолжительности непопадания в плей-офф принадлежит им. Получится ли у вернувшегося в «Баффало» Линди Раффа вернуть «клинков» в гонку за Кубком Стэнли?

«Баффало Сэйбрз»

«Баффало Сэйбрз»

«Бостон Брюинз»

«Мишки» до сих пор тешат себя надеждами о трофее. Смогут ли Маршан и Пастрняк привести «Бостон» к долгожданному успеху?

«Бостон Брюинз»

«Бостон Брюинз»

«Ванкувер Кэнакс»

«Косаткам» необходимо доказать, что прошлогодний прорыв не был случайностью. На бумаге состав вполне позволяет это сделать — а как окажется на деле?

«Ванкувер Кэнакс»

«Ванкувер Кэнакс»

«Вашингтон Кэпиталз»

В столице США по сравнению с прошлым сезоном собралась более крепкая команда. Значит ли это, что «Вашингтон» теперь вправе рассчитывать на большее, нежели просто борьба за плей-офф?

«Вашингтон Кэпиталз»

«Вашингтон Кэпиталз»

«Вегас Голден Найтс»

За время своего существования «рыцари» лишь однажды не выходили в плей-офф. Одно место в восьмёрке на Западе уже точно зарезервировано?

«Вегас Голден Найтс»

«Вегас Голден Найтс»

«Виннипег Джетс»

У «реактивщиков» есть лучший вратарь НХЛ прошлого сезона, однако дальше они пойдут с новым тренером. Будут ли «Джетс» так же надёжны или же «Колорадо» окончательно расколол этот крепкий орешек?

«Виннипег Джетс»

«Виннипег Джетс»

«Даллас Старз»

«Звёзды» остались почти такими же сильными, но всё-таки лишились одной важной детали. Какой будет жизнь команды без Джо Павелски?

«Даллас Старз»

«Даллас Старз»

«Детройт Ред Уингз»

Опытные звёзды — есть, молодые звёзды — есть, а вот результата ещё предстоит достичь. Вернётся ли к «Детройту» былая слава в этом сезоне?

«Детройт Ред Уингз»

«Детройт Ред Уингз»

«Калгари Флэймз»

В игре «огоньков» в последние пару лет было мало огня, а вот их принципиальные враги из «Эдмонтона» добрались до финала Кубка Стэнли. Найдётся ли у «Калгари» достойный ответ «нефтяникам»?

«Калгари Флэймз»

«Калгари Флэймз»

«Каролина Харрикейнз»

«Кучка придурков» до сих пор наступает на одни и те же грабли в плей-офф. Изменится ли «Каролина» в новом сезоне?

«Каролина Харрикейнз»

«Каролина Харрикейнз»

«Коламбус Блю Джекетс»

Ужасная трагедия потрясла не только «Блю Джекетс», но и всю НХЛ. Как «Коламбус» справится с гибелью Джонни Годро?

«Коламбус Блю Джекетс»

«Коламбус Блю Джекетс»

«Колорадо Эвеланш»

Долгожданное возвращение капитана «лавин» вот-вот состоится. Получится ли у Габриэля Ландескога вдохновить «Колорадо» на новые подвиги?

«Колорадо Эвеланш»

«Колорадо Эвеланш»

«Лос-Анджелес Кингз»

Очередной вылет в первом раунде не повлёк за собой больших изменений в команде, кроме ухода Пьер-Люка Дюбуа. В новом сезоне вновь не всё смогут «короли»?

«Лос-Анджелес Кингз»

«Лос-Анджелес Кингз»

«Миннесота Уайлд»

Новый сезон не сулит «дикарям» улучшения результатов. Найдутся ли у «Миннесоты» внутренние резервы, которые помогут Кириллу Капризову довести команду хотя бы до плей-офф?

«Миннесота Уайлд»

«Миннесота Уайлд»

«Монреаль Канадиенс»

После сенсационного попадания в финал Кубка Стэнли в 2021 году «Хабс» застряли в серости. Успеет ли «Монреаль» выбраться из трясины до приезда Ивана Демидова?

«Монреаль Канадиенс»

«Монреаль Канадиенс»

«Нью-Джерси Дэвилз»

Летом «дьяволы» наконец-то смогли заполучить столь желанного вратаря, который уже творит чудеса в новой команде. Докуда Якоб Маркстрём поможет дотащить «Нью-Джерси»?

«Нью-Джерси Дэвилз»

«Нью-Джерси Дэвилз»

«Нью-Йорк Айлендерс»

Даже при не лучшей игре «островитяне» смогли залезть в плей-офф. На что способна команда Патрика Руа с восстановившимся Ильёй Сорокиным?

«Нью-Йорк Айлендерс»

«Нью-Йорк Айлендерс»

«Нью-Йорк Рейнджерс»

На второй год работы в «Каролине» Питер Лавиолетт привёл команду к Кубку Стэнли. Сможет ли он повторить то же достижение в самом дорогом американском клубе НХЛ?

«Нью-Йорк Рейнджерс»

«Нью-Йорк Рейнджерс»

«Нэшвилл Предаторз»

Один из самых активных на рынке свободных агентов клубов готовится пошуметь в этом сезоне. «Нэшвилл» — новая сила на Западе НХЛ?

«Нэшвилл Предаторз»

«Нэшвилл Предаторз»

«Оттава Сенаторз»

Этим летом «сенатором» стал лучший вратарь НХЛ позапрошлого сезона Линус Улльмарк. Может, именно его не хватало Ткачуку, Штюцле и Ко для прохода в плей-офф?

«Оттава Сенаторз»

«Оттава Сенаторз»

«Питтсбург Пингвинз»

После двух лет без плей-офф «пингвины» не получили необходимых омоложения и усиления. «Последний танец» Кросби, Малкина и Летанга так и не состоится?

«Питтсбург Пингвинз»

«Питтсбург Пингвинз»

«Сан-Хосе Шаркс»

Самый молодой тренер и самый молодой игрок лиги — «акулы». Сможет ли Райан Варсофски привести Маклина Селебрини и весь «Сан-Хосе» к успеху в НХЛ?

«Сан-Хосе Шаркс»

«Сан-Хосе Шаркс»

«Сент-Луис Блюз»

«Музыканты» взбудоражили общественность в межсезонье успешным двойным оффершитом игрокам «Эдмонтона». Помогут ли недавно игравшие в финале Кубка Стэнли Холлоуэй и Броберг «Сент-Луису» вернуться в плей-офф?

«Сент-Луис Блюз»

«Сент-Луис Блюз»

«Сиэтл Кракен»

«Кракены» существуют в режиме «год без плей-офф — год в плей-офф». В прошлом сезоне в 16 сильнейших они не попали — ещё одно место в восьмёрке на Западе зарезервировано?

«Сиэтл Кракен»

«Сиэтл Кракен»

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

«Молнии» расстались со своей легендой, чтобы взять более молодого снайпера. Каким получится союз «Тампы» и Джейка Гюнцеля?

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

«Торонто Мэйпл Лифс»

«А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь». Или же смена капитана поможет «листьям» сделать качественный шаг вперёд?

«Торонто Мэйпл Лифс»

«Торонто Мэйпл Лифс»

«Филадельфия Флайерз»

Матвеймания официально начинается. Чего достигнут Мичков и «Филадельфия» в первый год совместного сотрудничества?

«Филадельфия Флайерз»

«Филадельфия Флайерз»

«Флорида Пантерз»

Несколько лет назад соседи «пантер» из Тампы выиграли два Кубка Стэнли подряд. Чем «Флорида» хуже?

«Флорида Пантерз»

«Флорида Пантерз»

«Чикаго Блэкхоукс»

Эпоха Кейна и Тэйвза давно позади, а эпоха Бедарда только начинается. Станет ли этот «Чикаго» на шаг ближе к величию?

«Чикаго Блэкхоукс»

«Чикаго Блэкхоукс»

«Эдмонтон Ойлерз»

Коннор Макдэвид наряду со многими одноклубниками в июне потерпел самое тяжёлое поражение в карьере. Каким будет «Эдмонтон» после неудачи в финале Кубка Стэнли?

«Эдмонтон Ойлерз»

«Эдмонтон Ойлерз»

«Юта»

В новом месте, под новым именем, но практически в том же составе. Получится ли у экс-игроков «Аризоны» улучшить результаты в штате мормонов?

«Юта»

«Юта»

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