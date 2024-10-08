$ 216 млн на всех! Весь расклад по зарплатам российских звёзд в НХЛ

На прошлой неделе двумя вынесенными матчами в Праге стартовал регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. «Нью-Джерси Дэвилз» взял уверенный старт в сезоне-2024/2025, дважды подряд нанеся поражения «Баффало Сэйбрз». Ближайшей же ночью за океаном начнётся основная движуха, ведь в игровой процесс начнут включаться все остальные клубы лиги. За несколько дней до старта полноценного марафона регулярки «Чемпионат» составил расклад по зарплатам российских хоккеистов в НХЛ.
На прошлой неделе мы представляли вашему вниманию список россиян, которые должны были начинать чемпионат в основном составе своих клубов, но в последние несколько дней их количество чуть поредело. Если Максим Цыплаков выиграл конкурентную борьбу за попадание в основу «Нью-Йорк Айлендерс», то Иван Мирошниченко в последний момент всё-таки был отправлен в фарм-клуб «Вашингтон Кэпиталз» в АХЛ.
В свою очередь, перевод Николая Коваленко в фарм-клуб «Колорадо Эвеланщ» вроде как носит чисто номинальный характер. Данил Гущин же из «Сан-Хосе Шаркс» уже точно сыграет в матче открытия сезона для «акул». Поэтому мы сразу оговоримся, что в наш список попали исключительно те игроки, которые должны начать сезон-2024/2025 в главной хоккейной лиге мира. Поэтому вне рассмотрения остались россияне, уже отправленные в расположения клубов Американской хоккейной лиги по итогам тренировочных лагерей.
И в очередной раз – в первую очередь для новых поклонников НХЛ – мы разведём в разные стороны два ключевых понятия – кэпхит и зарплата игрока в конкретном сезоне. Кэпхит – это среднегодовая сумма контракта игрока, которая учитывается в платёжной ведомости клубов НХЛ. Считается он просто – общая сумма контракта делится на его срок. При этом сам по себе кэпхит не является зарплатой в привычном понимании. В одном сезоне, например, по двухлетнему контракту, игрок может заработать $ 7 млн, а в другом — $ 3 млн, тогда в платёжную ведомость его команды пойдёт сумма в $ 5 млн. Нас же в данном рейтинге интересуют исключительно зарплаты российских хоккеистов в предстоящем сезоне, на них и будем ориентироваться.
|№
|Игрок
|Клуб
|Кэпхит, $ млн
|Зарплата в сезоне-2024/2025, $ млн
|Зарплата в сезоне-2023/2024, $ млн
|1
|Михаил Сергачёв
|«Юта»
|8,5
|11,05
|11,05
|2
|Александр Овечкин
|«Вашингтон»
|9,5
|11,0
|12,5
|3
|Артемий Панарин
|«Рейнджерс»
|11,643
|10,0
|11,0
|4
|Кирилл Капризов
|«Миннесота»
|9,0
|10,0
|12,5
|5
|Андрей Василевский
|«Тампа»
|9,5
|10,0
|9,0
|6
|Андрей Свечников
|«Каролина»
|7,75
|9,0
|9,0
|7
|Никита Кучеров
|«Тампа»
|9,5
|9,0
|10,0
|8
|Иван Проворов
|«Коламбус»
|6,75
|8,625
|8,5
|9
|Илья Сорокин
|«Айлендерс»
|8,25
|8,25
|4,0
|10
|Валерий Ничушкин
|«Колорадо»
|6,13
|8,0
|7,5
|11
|Дмитрий Орлов
|«Каролина»
|7,75
|7,75
|7,75
|12
|Игорь Шестёркин
|«Рейнджерс»
|5,667
|6,667
|7,0
|13
|Сергей Бобровский
|«Флорида»
|10,0
|6,5
|10,0
|14
|Павел Бучневич
|«Сент-Луис»
|5,8
|6,3
|6,9
|15
|Никита Задоров
|«Бостон»
|5,0
|6,0
|3,75
|16
|Евгений Малкин
|«Питтсбург»
|6,1
|5,6
|6,0
|17
|Андрей Кузьменко
|«Калгари»
|5,5
|5,5
|5,5
|18
|Иван Барбашёв
|«Вегас»
|5,0
|5,4
|7,0
|19
|Владислав Гавриков
|«Кингз»
|5,875
|5,25
|6,5
|20
|Илья Михеев
|«Чикаго»
|4,75
|5,15
|5,35
|21
|Артём Зуб
|«Оттава»
|4,6
|4,8
|4,0
|22
|Владимир Тарасенко
|«Детройт»
|4,75
|4,75
|5,0
|23
|Илья Любушкин
|«Даллас»
|3,25
|4,0
|2,75
|24
|Яков Тренин
|«Миннесота»
|3,5
|4,0
|1,7
|25
|Кирилл Марченко
|«Коламбус»
|3,85
|3,6
|0,925
|26
|Иван Федотов
|«Филадельфия»
|3,275
|3,275
|1,1
|27
|Александр Георгиев
|«Колорадо»
|3,4
|2,9
|3,7
|28
|Семён Варламов
|«Айлендерс»
|2,75
|2,75
|2,75
|29
|Александр Романов
|«Айлендерс»
|2,5
|2,5
|2,5
|30
|Евгений Дадонов
|«Даллас»
|2,25
|2,25
|2,25
|31
|Клим Костин
|«Сан-Хосе»
|2,0
|2,2
|1,8
|32
|Егор Чинахов
|«Коламбус»
|2,1
|2,1
|0,8
|33
|Павел Дорофеев
|«Вегас»
|1,835
|2,07
|0,825
|34
|Владислав Наместников
|«Виннипег»
|2,0
|2,0
|2,0
|35
|Илья Самсонов
|«Вегас»
|1,8
|1,8
|3,55
|36
|Пётр Кочетков
|«Каролина»
|2,0
|1,75
|2,0
|37
|Егор Замула
|«Филадельфия»
|1,7
|1,7
|0,775
|38
|Дмитрий Куликов
|«Флорида»
|1,15
|1,4
|1,0
|39
|Даниил Тарасов
|«Коламбус»
|1,05
|1,35
|1,05
|40
|Даниил Мироманов
|«Калгари»
|1,25
|1,25
|0,775
|41
|Алексей Торопченко
|«Сент-Луис»
|1,25
|1,25
|1,25
|42
|Василий Подколзин
|«Эдмонтон»
|1,0
|1,0
|0,925
|43
|Матвей Мичков*
|«Филадельфия»
|0,95
|0,95
|-
|44
|Максим Цыплаков
|«Айлендерс»
|0,95
|0,95
|-
|45
|Павел Минтюков
|«Анахайм»
|0,918
|0,95
|0,95
|46
|Марат Хуснутдинов
|«Миннесота»
|0,925
|0,925
|0,925
|47
|Дмитрий Воронков
|«Коламбус»
|0,925
|0,925
|0,925
|48
|Николай Коваленко
|«Колорадо»
|0,896
|0,868
|0,925
|49
|Данил Гущин
|«Сан-Хосе»
|0,828
|0,775
|0,868
Из интересных моментов выделим, что в сравнении с прошлым сезоном в этом рейтинге произошла смена лидера. Максимальная зарплата в стартующем сезоне НХЛ будет у новичка «Юты» Михаила Сергачёва.
Обменянный в межсезонье из «Тампы» в стан нового клуба североамериканской лиги российский игрок обороны сохранит зарплату из прошлого сезона, тогда как капитан «Вашингтона» Александр Овечкин потеряет $ 1,5 млн. До минувшего сезона его зарплата не превышала $ 10 млн, а в сезоне-2021/2022 и вовсе составила «лишь» $ 5 млн. В прошлом сезоне Ови заработает рекордные 12,5 млн, после чего сейчас его зарплата упала до $ 11 млн.
Звёздный нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин по-прежнему остаётся одним из самых высокооплачиваемых игроков НХЛ, но это с точки зрения кэпхита – $ 11,643 млн. По своей зарплате в предстоящем сезоне россиянин с $ 10 млн замыкает тройку среди соотечественников, наряду с нападающим «Миннесоты» Кириллом Капризовым и голкипером «Тампы» Андреем Василевским.
Артемий Панарин
Фото: Scott Taetsch/Getty Images
Мощный взлёт в рейтинге продемонстрировал голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин, у которого вступил в силу новый контракт с американским клубом на восемь лет с кэпхитом в $ 8,25 млн. В прошлом сезоне российский голкипер занимал только 22-е место в списке, а сейчас взлетел сразу на 13 строчек. Очевидно, что в следующем сезоне значительный взлёт будет ждать и его коллегу по амплуа Игоря Шестёркина, которому его «контракт жизни» ещё только предстоит подписать. Но уже легко представить, каким он будет, если восьмилетний контракт на $ 88 млн вратаря не устроил.
Пока же отмечаем взлёт на девять позиций и новичка «Бостона» Никиты Задорова, который подписал с американским клубом шестилетнее соглашение. В нынешнем сезоне зарплата россиянина будет максимальной, после чего начнёт уменьшаться. Контракт Сергея Бобровского уже прошёл пиковую стадию – зарплата российского вратаря упала на $ 3,5 млн, а в следующем сократится ещё на $ 0,5 млн.
Серьёзное падение зарплаты произошло и у форварда «Вегаса» Ивана Барбашёва, тогда как перешедший в «Даллас» и подписавший с американским клубом трёхлетний контракт Илья Любушкин ощутит значительное улучшение финансовых условий. Столь же приятная ситуация произошла и у новичка «Миннесоты» Якова Тренина, который взлетел с 35-й на 24-ю позицию.
Яков Тренин
Фото: Codie McLachlan/Getty Images
Значительно выросли контракты и двух форвардов «Коламбуса» — Кирилла Марченко и Егора Чинахова. В межсезонье оба россиянина подписали новые соглашения с «Блю Джекетс». Зарплата Марченко выросла на $ 2,675 млн, а Чинахов заработает на $ 1,3 млн больше, чем в прошлом сезоне.
Обращает на себя внимание и сравнительно высокое положение Ивана Федотова, который за «Филадельфию» не провёл не то что ни одного полного сезона – ни одного даже полного месяца. Иван заработает $ 3,28 млн за регулярку-2024/2025, что можно считать для голкипера огромным авансом.
Иван Федотов
Фото: Getty Image
Отдельно стоит проговорить о Матвее Мичкове, который летом подписал контракт новичка с «Флайерз». В таблице указана только зарплата российского нападающего. Контракт же составлен таким образом, что максимально он может заработать $ 4,25 за сезон – при условии получения бонуса за выполненные достижения. Прописаны различные бонусы и в контрактах Павла Минтюкова с «Анахаймом», Максима Цыплакова с «Айлендерс», Николая Коваленко с «Колорадо», Марата Хуснутдинова с «Миннесотой» и Данила Гущина с «Сан-Хосе» соответственно.
При этом важно понимать, что названные суммы не равны тем деньгам, которые хоккеисты из списка получат на руки. Необходимо помнить о двух главных налогах в НХЛ – эскроу и налоге штата. Это хорошо известная всем история. Всего же в сезоне-2024/2025 российские игроки из представленного списка заработают $ 216,08 млн.