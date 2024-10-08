$ 216 млн на всех! Весь расклад по зарплатам российских звёзд в НХЛ

На первое место поднялся новый лидер, зарплата которого даже больше, чем у Александра Овечкина.

На прошлой неделе двумя вынесенными матчами в Праге стартовал регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. «Нью-Джерси Дэвилз» взял уверенный старт в сезоне-2024/2025, дважды подряд нанеся поражения «Баффало Сэйбрз». Ближайшей же ночью за океаном начнётся основная движуха, ведь в игровой процесс начнут включаться все остальные клубы лиги. За несколько дней до старта полноценного марафона регулярки «Чемпионат» составил расклад по зарплатам российских хоккеистов в НХЛ.

На прошлой неделе мы представляли вашему вниманию список россиян, которые должны были начинать чемпионат в основном составе своих клубов, но в последние несколько дней их количество чуть поредело. Если Максим Цыплаков выиграл конкурентную борьбу за попадание в основу «Нью-Йорк Айлендерс», то Иван Мирошниченко в последний момент всё-таки был отправлен в фарм-клуб «Вашингтон Кэпиталз» в АХЛ.

В свою очередь, перевод Николая Коваленко в фарм-клуб «Колорадо Эвеланщ» вроде как носит чисто номинальный характер. Данил Гущин же из «Сан-Хосе Шаркс» уже точно сыграет в матче открытия сезона для «акул». Поэтому мы сразу оговоримся, что в наш список попали исключительно те игроки, которые должны начать сезон-2024/2025 в главной хоккейной лиге мира. Поэтому вне рассмотрения остались россияне, уже отправленные в расположения клубов Американской хоккейной лиги по итогам тренировочных лагерей.

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И в очередной раз – в первую очередь для новых поклонников НХЛ – мы разведём в разные стороны два ключевых понятия – кэпхит и зарплата игрока в конкретном сезоне. Кэпхит – это среднегодовая сумма контракта игрока, которая учитывается в платёжной ведомости клубов НХЛ. Считается он просто – общая сумма контракта делится на его срок. При этом сам по себе кэпхит не является зарплатой в привычном понимании. В одном сезоне, например, по двухлетнему контракту, игрок может заработать $ 7 млн, а в другом — $ 3 млн, тогда в платёжную ведомость его команды пойдёт сумма в $ 5 млн. Нас же в данном рейтинге интересуют исключительно зарплаты российских хоккеистов в предстоящем сезоне, на них и будем ориентироваться.

Из интересных моментов выделим, что в сравнении с прошлым сезоном в этом рейтинге произошла смена лидера. Максимальная зарплата в стартующем сезоне НХЛ будет у новичка «Юты» Михаила Сергачёва.

Обменянный в межсезонье из «Тампы» в стан нового клуба североамериканской лиги российский игрок обороны сохранит зарплату из прошлого сезона, тогда как капитан «Вашингтона» Александр Овечкин потеряет $ 1,5 млн. До минувшего сезона его зарплата не превышала $ 10 млн, а в сезоне-2021/2022 и вовсе составила «лишь» $ 5 млн. В прошлом сезоне Ови заработает рекордные 12,5 млн, после чего сейчас его зарплата упала до $ 11 млн.

Звёздный нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин по-прежнему остаётся одним из самых высокооплачиваемых игроков НХЛ, но это с точки зрения кэпхита – $ 11,643 млн. По своей зарплате в предстоящем сезоне россиянин с $ 10 млн замыкает тройку среди соотечественников, наряду с нападающим «Миннесоты» Кириллом Капризовым и голкипером «Тампы» Андреем Василевским.

Артемий Панарин Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Мощный взлёт в рейтинге продемонстрировал голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин, у которого вступил в силу новый контракт с американским клубом на восемь лет с кэпхитом в $ 8,25 млн. В прошлом сезоне российский голкипер занимал только 22-е место в списке, а сейчас взлетел сразу на 13 строчек. Очевидно, что в следующем сезоне значительный взлёт будет ждать и его коллегу по амплуа Игоря Шестёркина, которому его «контракт жизни» ещё только предстоит подписать. Но уже легко представить, каким он будет, если восьмилетний контракт на $ 88 млн вратаря не устроил.

Пока же отмечаем взлёт на девять позиций и новичка «Бостона» Никиты Задорова, который подписал с американским клубом шестилетнее соглашение. В нынешнем сезоне зарплата россиянина будет максимальной, после чего начнёт уменьшаться. Контракт Сергея Бобровского уже прошёл пиковую стадию – зарплата российского вратаря упала на $ 3,5 млн, а в следующем сократится ещё на $ 0,5 млн.

Серьёзное падение зарплаты произошло и у форварда «Вегаса» Ивана Барбашёва, тогда как перешедший в «Даллас» и подписавший с американским клубом трёхлетний контракт Илья Любушкин ощутит значительное улучшение финансовых условий. Столь же приятная ситуация произошла и у новичка «Миннесоты» Якова Тренина, который взлетел с 35-й на 24-ю позицию.

Яков Тренин Фото: Codie McLachlan/Getty Images

Значительно выросли контракты и двух форвардов «Коламбуса» — Кирилла Марченко и Егора Чинахова. В межсезонье оба россиянина подписали новые соглашения с «Блю Джекетс». Зарплата Марченко выросла на $ 2,675 млн, а Чинахов заработает на $ 1,3 млн больше, чем в прошлом сезоне.

Обращает на себя внимание и сравнительно высокое положение Ивана Федотова, который за «Филадельфию» не провёл не то что ни одного полного сезона – ни одного даже полного месяца. Иван заработает $ 3,28 млн за регулярку-2024/2025, что можно считать для голкипера огромным авансом.

Иван Федотов Фото: Getty Image

Отдельно стоит проговорить о Матвее Мичкове, который летом подписал контракт новичка с «Флайерз». В таблице указана только зарплата российского нападающего. Контракт же составлен таким образом, что максимально он может заработать $ 4,25 за сезон – при условии получения бонуса за выполненные достижения. Прописаны различные бонусы и в контрактах Павла Минтюкова с «Анахаймом», Максима Цыплакова с «Айлендерс», Николая Коваленко с «Колорадо», Марата Хуснутдинова с «Миннесотой» и Данила Гущина с «Сан-Хосе» соответственно.

При этом важно понимать, что названные суммы не равны тем деньгам, которые хоккеисты из списка получат на руки. Необходимо помнить о двух главных налогах в НХЛ – эскроу и налоге штата. Это хорошо известная всем история. Всего же в сезоне-2024/2025 российские игроки из представленного списка заработают $ 216,08 млн.