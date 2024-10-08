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Все контракты российских игроков в сезоне НХЛ-2024/2025, сколько получат Овечкин, Бобровский, Панарин, Малкин и Капризов

$ 216 млн на всех! Весь расклад по зарплатам российских звёзд в НХЛ
Сергей Емельянов
Все контракты российских игроков в сезоне НХЛ
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На первое место поднялся новый лидер, зарплата которого даже больше, чем у Александра Овечкина.

На прошлой неделе двумя вынесенными матчами в Праге стартовал регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. «Нью-Джерси Дэвилз» взял уверенный старт в сезоне-2024/2025, дважды подряд нанеся поражения «Баффало Сэйбрз». Ближайшей же ночью за океаном начнётся основная движуха, ведь в игровой процесс начнут включаться все остальные клубы лиги. За несколько дней до старта полноценного марафона регулярки «Чемпионат» составил расклад по зарплатам российских хоккеистов в НХЛ.

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На прошлой неделе мы представляли вашему вниманию список россиян, которые должны были начинать чемпионат в основном составе своих клубов, но в последние несколько дней их количество чуть поредело. Если Максим Цыплаков выиграл конкурентную борьбу за попадание в основу «Нью-Йорк Айлендерс», то Иван Мирошниченко в последний момент всё-таки был отправлен в фарм-клуб «Вашингтон Кэпиталз» в АХЛ.

В свою очередь, перевод Николая Коваленко в фарм-клуб «Колорадо Эвеланщ» вроде как носит чисто номинальный характер. Данил Гущин же из «Сан-Хосе Шаркс» уже точно сыграет в матче открытия сезона для «акул». Поэтому мы сразу оговоримся, что в наш список попали исключительно те игроки, которые должны начать сезон-2024/2025 в главной хоккейной лиге мира. Поэтому вне рассмотрения остались россияне, уже отправленные в расположения клубов Американской хоккейной лиги по итогам тренировочных лагерей.

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И в очередной раз – в первую очередь для новых поклонников НХЛ – мы разведём в разные стороны два ключевых понятия – кэпхит и зарплата игрока в конкретном сезоне. Кэпхит – это среднегодовая сумма контракта игрока, которая учитывается в платёжной ведомости клубов НХЛ. Считается он просто – общая сумма контракта делится на его срок. При этом сам по себе кэпхит не является зарплатой в привычном понимании. В одном сезоне, например, по двухлетнему контракту, игрок может заработать $ 7 млн, а в другом — $ 3 млн, тогда в платёжную ведомость его команды пойдёт сумма в $ 5 млн. Нас же в данном рейтинге интересуют исключительно зарплаты российских хоккеистов в предстоящем сезоне, на них и будем ориентироваться.

ИгрокКлубКэпхит, $ млнЗарплата в сезоне-2024/2025, $ млнЗарплата в сезоне-2023/2024, $ млн
1Михаил Сергачёв«Юта»8,511,0511,05
2Александр Овечкин«Вашингтон»9,511,012,5
3Артемий Панарин«Рейнджерс»11,64310,011,0
4Кирилл Капризов«Миннесота»9,010,012,5
5Андрей Василевский«Тампа»9,510,09,0
6Андрей Свечников«Каролина»7,759,09,0
7Никита Кучеров«Тампа»9,59,010,0
8Иван Проворов«Коламбус»6,758,6258,5
9Илья Сорокин«Айлендерс»8,258,254,0
10Валерий Ничушкин«Колорадо»6,138,07,5
11Дмитрий Орлов«Каролина»7,757,757,75
12Игорь Шестёркин«Рейнджерс»5,6676,6677,0
13Сергей Бобровский«Флорида»10,06,510,0
14Павел Бучневич«Сент-Луис»5,86,36,9
15Никита Задоров«Бостон»5,06,03,75
16Евгений Малкин«Питтсбург»6,15,66,0
17Андрей Кузьменко«Калгари»5,55,55,5
18Иван Барбашёв«Вегас»5,05,47,0
19Владислав Гавриков«Кингз»5,8755,256,5
20Илья Михеев«Чикаго»4,755,155,35
21Артём Зуб«Оттава»4,64,84,0
22Владимир Тарасенко«Детройт»4,754,755,0
23Илья Любушкин«Даллас»3,254,02,75
24Яков Тренин«Миннесота»3,54,01,7
25Кирилл Марченко«Коламбус»3,853,60,925
26Иван Федотов«Филадельфия»3,2753,2751,1
27Александр Георгиев«Колорадо»3,42,93,7
28Семён Варламов«Айлендерс»2,752,752,75
29Александр Романов«Айлендерс»2,52,52,5
30Евгений Дадонов«Даллас»2,252,252,25
31Клим Костин«Сан-Хосе»2,02,21,8
32Егор Чинахов«Коламбус»2,12,10,8
33Павел Дорофеев«Вегас»1,8352,070,825
34Владислав Наместников«Виннипег»2,02,02,0
35Илья Самсонов«Вегас»1,81,83,55
36Пётр Кочетков«Каролина»2,01,752,0
37Егор Замула«Филадельфия»1,71,70,775
38Дмитрий Куликов«Флорида»1,151,41,0
39Даниил Тарасов«Коламбус»1,051,351,05
40Даниил Мироманов«Калгари»1,251,250,775
41Алексей Торопченко«Сент-Луис»1,251,251,25
42Василий Подколзин«Эдмонтон»1,01,00,925
43Матвей Мичков*«Филадельфия»0,950,95-
44Максим Цыплаков«Айлендерс»0,950,95-
45Павел Минтюков«Анахайм»0,9180,950,95
46Марат Хуснутдинов«Миннесота»0,9250,9250,925
47Дмитрий Воронков«Коламбус»0,9250,9250,925
48Николай Коваленко«Колорадо»0,8960,8680,925
49Данил Гущин«Сан-Хосе»0,8280,7750,868

Из интересных моментов выделим, что в сравнении с прошлым сезоном в этом рейтинге произошла смена лидера. Максимальная зарплата в стартующем сезоне НХЛ будет у новичка «Юты» Михаила Сергачёва.

Обменянный в межсезонье из «Тампы» в стан нового клуба североамериканской лиги российский игрок обороны сохранит зарплату из прошлого сезона, тогда как капитан «Вашингтона» Александр Овечкин потеряет $ 1,5 млн. До минувшего сезона его зарплата не превышала $ 10 млн, а в сезоне-2021/2022 и вовсе составила «лишь» $ 5 млн. В прошлом сезоне Ови заработает рекордные 12,5 млн, после чего сейчас его зарплата упала до $ 11 млн.

Звёздный нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин по-прежнему остаётся одним из самых высокооплачиваемых игроков НХЛ, но это с точки зрения кэпхита – $ 11,643 млн. По своей зарплате в предстоящем сезоне россиянин с $ 10 млн замыкает тройку среди соотечественников, наряду с нападающим «Миннесоты» Кириллом Капризовым и голкипером «Тампы» Андреем Василевским.

Артемий Панарин

Артемий Панарин

Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Мощный взлёт в рейтинге продемонстрировал голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин, у которого вступил в силу новый контракт с американским клубом на восемь лет с кэпхитом в $ 8,25 млн. В прошлом сезоне российский голкипер занимал только 22-е место в списке, а сейчас взлетел сразу на 13 строчек. Очевидно, что в следующем сезоне значительный взлёт будет ждать и его коллегу по амплуа Игоря Шестёркина, которому его «контракт жизни» ещё только предстоит подписать. Но уже легко представить, каким он будет, если восьмилетний контракт на $ 88 млн вратаря не устроил.

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Пока же отмечаем взлёт на девять позиций и новичка «Бостона» Никиты Задорова, который подписал с американским клубом шестилетнее соглашение. В нынешнем сезоне зарплата россиянина будет максимальной, после чего начнёт уменьшаться. Контракт Сергея Бобровского уже прошёл пиковую стадию – зарплата российского вратаря упала на $ 3,5 млн, а в следующем сократится ещё на $ 0,5 млн.

Серьёзное падение зарплаты произошло и у форварда «Вегаса» Ивана Барбашёва, тогда как перешедший в «Даллас» и подписавший с американским клубом трёхлетний контракт Илья Любушкин ощутит значительное улучшение финансовых условий. Столь же приятная ситуация произошла и у новичка «Миннесоты» Якова Тренина, который взлетел с 35-й на 24-ю позицию.

Яков Тренин

Яков Тренин

Фото: Codie McLachlan/Getty Images

Значительно выросли контракты и двух форвардов «Коламбуса» — Кирилла Марченко и Егора Чинахова. В межсезонье оба россиянина подписали новые соглашения с «Блю Джекетс». Зарплата Марченко выросла на $ 2,675 млн, а Чинахов заработает на $ 1,3 млн больше, чем в прошлом сезоне.

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Обращает на себя внимание и сравнительно высокое положение Ивана Федотова, который за «Филадельфию» не провёл не то что ни одного полного сезона – ни одного даже полного месяца. Иван заработает $ 3,28 млн за регулярку-2024/2025, что можно считать для голкипера огромным авансом.

Иван Федотов

Иван Федотов

Фото: Getty Image

Отдельно стоит проговорить о Матвее Мичкове, который летом подписал контракт новичка с «Флайерз». В таблице указана только зарплата российского нападающего. Контракт же составлен таким образом, что максимально он может заработать $ 4,25 за сезон – при условии получения бонуса за выполненные достижения. Прописаны различные бонусы и в контрактах Павла Минтюкова с «Анахаймом», Максима Цыплакова с «Айлендерс», Николая Коваленко с «Колорадо», Марата Хуснутдинова с «Миннесотой» и Данила Гущина с «Сан-Хосе» соответственно.

При этом важно понимать, что названные суммы не равны тем деньгам, которые хоккеисты из списка получат на руки. Необходимо помнить о двух главных налогах в НХЛ – эскроу и налоге штата. Это хорошо известная всем история. Всего же в сезоне-2024/2025 российские игроки из представленного списка заработают $ 216,08 млн.

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