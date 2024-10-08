Топ-матчи среды: «Флорида» — «Бостон» в НХЛ, теннис и баскетбол «Зенит» — «Пари НН»

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Посмотреть все события 9 октября в Матч-центре
- 🏒 2:00: «Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏀 2:30: «Атланта Хоукс» — «Индиана Пэйсерс», предсезонные матчи НБА
- 🏒 5:00: «Юта» — «Чикаго Блэкхоукс», регулярный чемпионат НХЛ
- 🎾 8:00*: Стефанос Циципас (Греция, 10) — Даниил Медведев (Россия, 5), Шанхай, четвёртый круг
- 🎾 13:00*: Мирра Андреева (Россия, 16) — Эрика Андреева (Россия, LL), Ухань, второй круг
- 🏒 17:00: «Трактор» — «Адмирал», регулярный чемпионат КХЛ
- 🏀 19:30: «Зенит» — «Пари Нижний Новгород», регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ
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Время в материале указано по Москве.
🏒 2:00: «Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: как чемпионы начнут защиту титула?
«Флорида» из-за потолка зарплат летом потеряла многих значимых людей: в «Сиэтл» ушёл Брэндон Монтур, «арендованный» под плей-офф Владимир Тарасенко выбрал «Детройт», как и многие ролевые игроки. «Пантеры» полностью пересобрали своё четвёртое звено и теперь готовятся сыграть с «Бостоном», который летом смог привлечь двух ярких свободных агентов, но при этом потерял в глубине состава. Сыграет ли за «мишек» Джереми Свейман, чья контрактная сага решилась на днях?
🏀 2:30: «Атланта Хоукс» — «Индиана Пэйсерс», предсезонные матчи НБА
Интрига: как себя проявит первый номер драфта НБА?
Для «Атланты Хоукс» и «Индианы Пэйсерс» это будет первый матч предсезонной подготовки к скоро стартующему регулярному чемпионату НБА. Если «иноходцы» в прошлом сезоне добрались до финала Восточной конференции и зарекомендовали себя как довольно крепкую и умелую команду, то «ястребы» завершили регулярку на 10-м месте и каким-то чудом получили шанс на первый выбор на драфте. Клуб заполучил молодого француза Закари Рисашера, для которого предстоящий сезон станет проверкой. Сумеет ли талант оправдать ожидания первого номера драфта?
🏒 5:00: «Юта» — «Чикаго Блэкхоукс», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: как пройдёт первый матч НХЛ в Солт-Лейк-Сити?
Новорождённая «Юта» серьёзно усилилась летом, когда превратилась в «Аризону»: клуб почти полностью обновил защиту, лидером которой должен стать Михаил Сергачёв. «Чикаго» не хочет ждать, пока Коннор Бедард получит огромный контракт, и уже этим летом постарался создать вокруг него боеспособную команду, собрав десяток опытных новичков. Одержит ли безымянная «Юта» первую победу в истории или «Чикаго» начнёт путь к возвращению в плей-офф?
🎾 8:00*: Стефанос Циципас (Греция, 10) — Даниил Медведев (Россия, 5), Шанхай, четвёртый круг
💬 Матч с текстовой трансляцией
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: чем завершится очередное сражение Медведева с Циципасом?
Чемпион Шанхая-2019 Даниил Медведев добрался уже до четвёртого круга нынешнего розыгрыша, где соперником будет хорошо ему известный Стефанос Циципас из Греции. Теннисисты ранее на профессиональном уровне играли 13 раз, и счёт пока 9-4 в пользу Даниила. В частности, он оказался сильнее в их последней встрече в полуфинале Вены-2023. Победитель нового матча сразится в 1/4 финала с кем-то из пары Янник Синнер — Бен Шелтон.
🎾 13:00*: Мирра Андреева (Россия, 16) — Эрика Андреева (Россия, LL), Ухань, второй круг
💬 Матч с текстовой трансляцией
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: чем завершится дерби сестёр Андреевых?
17-летняя Мирра Андреева и её 20-летняя сестра Эрика впервые сойдутся на корте на профессиональном уровне. Произойдёт это в рамках второго круга «тысячника» в Ухане. Сёстры уже договорились, что биться будут изо всех сил, но призовые поделят пополам. Победительница далее сразится с кем-то из пары Юань Юэ — Жасмин Паолини.
🏒 17:00: «Трактор» — «Адмирал», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: что ещё Бенуа Гру расскажет на пресс-конференции?
Бенуа Гру раскрывает потенциал «Трактора» даже с учётом того, что команда играет без пары травмированных форвардов и не нашла полноценного атакующего защитника. Сухую победу в Петербурге недавно дополнили 4:0 в гостях с ЦСКА, и чёрно-белые едут в Челябинск с прекрасным настроением. Там им надо будет переламывать «Адмирал», который сам может задушить любой клуб, а недавно усилился Никитой Сошниковым и Дмитрием Соколовым.
🏀 19:30: «Зенит» — «Пари Нижний Новгород», регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ
Интрига: кто проиграет второй матч в сезоне?
«Зенит» на домашнем паркете в Санкт-Петербурге мог единолично возглавить турнирную таблицу Единой лиги. Правда, подопечные Хавьера Паскуаля уступили «Локомотиву-Кубань» и теперь довольствуются лишь третьим местом, помимо краснодарцев, пропустив вперёд ещё и ЦСКА по дополнительным показателям. Теперь же сине-бело-голубым предстоит дома сыграть с одним из лучших клубов на старте сезона – «Пари Нижний Новгород». Команда Сергея Козина нанесла первое поражение армейцам в регулярке и в целом выглядела очень здорово. Кто заберёт победу?