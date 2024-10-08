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Начало прямой трансляции
19:30 Мск
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Расписание спортивных матчей 9 октября 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи среды: «Флорида» — «Бостон» в НХЛ, теннис и баскетбол «Зенит» — «Пари НН»
Михаил Георгиев
Спортивные события 9 октября
Аудио-версия:
Комментарии
За чем следить 9 октября: предсезонка НБА, «Трактор» — «Адмирал», Циципас — Медведев и дуэль сестёр Андреевых на турнире в Ухане.

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
09 октября 2024, среда. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Бостон Брюинз
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как чемпионы начнут защиту титула?

«Флорида» из-за потолка зарплат летом потеряла многих значимых людей: в «Сиэтл» ушёл Брэндон Монтур, «арендованный» под плей-офф Владимир Тарасенко выбрал «Детройт», как и многие ролевые игроки. «Пантеры» полностью пересобрали своё четвёртое звено и теперь готовятся сыграть с «Бостоном», который летом смог привлечь двух ярких свободных агентов, но при этом потерял в глубине состава. Сыграет ли за «мишек» Джереми Свейман, чья контрактная сага решилась на днях?

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🏀 2:30: «Атланта Хоукс» — «Индиана Пэйсерс», предсезонные матчи НБА

НБА — предсезонные матчи
09 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как себя проявит первый номер драфта НБА?

Для «Атланты Хоукс» и «Индианы Пэйсерс» это будет первый матч предсезонной подготовки к скоро стартующему регулярному чемпионату НБА. Если «иноходцы» в прошлом сезоне добрались до финала Восточной конференции и зарекомендовали себя как довольно крепкую и умелую команду, то «ястребы» завершили регулярку на 10-м месте и каким-то чудом получили шанс на первый выбор на драфте. Клуб заполучил молодого француза Закари Рисашера, для которого предстоящий сезон станет проверкой. Сумеет ли талант оправдать ожидания первого номера драфта?

Самое интересное перед началом сезона в НБА:
Хотите почувствовать себя старым? 9 фактов о предстоящем сезоне НБА
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🏒 5:00: «Юта» — «Чикаго Блэкхоукс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
09 октября 2024, среда. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Не начался
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как пройдёт первый матч НХЛ в Солт-Лейк-Сити?

Новорождённая «Юта» серьёзно усилилась летом, когда превратилась в «Аризону»: клуб почти полностью обновил защиту, лидером которой должен стать Михаил Сергачёв. «Чикаго» не хочет ждать, пока Коннор Бедард получит огромный контракт, и уже этим летом постарался создать вокруг него боеспособную команду, собрав десяток опытных новичков. Одержит ли безымянная «Юта» первую победу в истории или «Чикаго» начнёт путь к возвращению в плей-офф?

А вот как провели лето другие западные команды:
Что там с трансферами? Тотальный разбор межсезонья НХЛ, Запад
Что там с трансферами? Тотальный разбор межсезонья НХЛ, Запад

🎾 8:00*: Стефанос Циципас (Греция, 10) — Даниил Медведев (Россия, 5), Шанхай, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Шанхай. 4-й круг
09 октября 2024, среда. 08:00 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: чем завершится очередное сражение Медведева с Циципасом?

Чемпион Шанхая-2019 Даниил Медведев добрался уже до четвёртого круга нынешнего розыгрыша, где соперником будет хорошо ему известный Стефанос Циципас из Греции. Теннисисты ранее на профессиональном уровне играли 13 раз, и счёт пока 9-4 в пользу Даниила. В частности, он оказался сильнее в их последней встрече в полуфинале Вены-2023. Победитель нового матча сразится в 1/4 финала с кем-то из пары Янник Синнер — Бен Шелтон.

Даниил и Стефанос позабыли всё плохое и настраиваются на битву:
В играх Медведева и Циципаса летели искры, теперь намекают на броманс. Как будет в Шанхае?
В играх Медведева и Циципаса летели искры, теперь намекают на броманс. Как будет в Шанхае?

🎾 13:00*: Мирра Андреева (Россия, 16) — Эрика Андреева (Россия, LL), Ухань, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ухань. 2-й круг
09 октября 2024, среда. 13:00 МСК
Мирра Андреева
19
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Эрика Андреева
70
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева

Интрига: чем завершится дерби сестёр Андреевых?

17-летняя Мирра Андреева и её 20-летняя сестра Эрика впервые сойдутся на корте на профессиональном уровне. Произойдёт это в рамках второго круга «тысячника» в Ухане. Сёстры уже договорились, что биться будут изо всех сил, но призовые поделят пополам. Победительница далее сразится с кем-то из пары Юань Юэ — Жасмин Паолини.

Чем закончится первая битва Эрики и Мирры:
Мирра Андреева в Ухане вышла на Эрику. Сёстры впервые сыграют друг с другом
Мирра Андреева в Ухане вышла на Эрику. Сёстры впервые сыграют друг с другом

🏒 17:00: «Трактор» — «Адмирал», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: что ещё Бенуа Гру расскажет на пресс-конференции?

Бенуа Гру раскрывает потенциал «Трактора» даже с учётом того, что команда играет без пары травмированных форвардов и не нашла полноценного атакующего защитника. Сухую победу в Петербурге недавно дополнили 4:0 в гостях с ЦСКА, и чёрно-белые едут в Челябинск с прекрасным настроением. Там им надо будет переламывать «Адмирал», который сам может задушить любой клуб, а недавно усилился Никитой Сошниковым и Дмитрием Соколовым.

История от канадского тренера:
Гру: советские хоккеисты дали мне мечту, позаимствовал одну фишку у Мальцева

🏀 19:30: «Зенит» — «Пари Нижний Новгород», регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто проиграет второй матч в сезоне?

«Зенит» на домашнем паркете в Санкт-Петербурге мог единолично возглавить турнирную таблицу Единой лиги. Правда, подопечные Хавьера Паскуаля уступили «Локомотиву-Кубань» и теперь довольствуются лишь третьим местом, помимо краснодарцев, пропустив вперёд ещё и ЦСКА по дополнительным показателям. Теперь же сине-бело-голубым предстоит дома сыграть с одним из лучших клубов на старте сезона – «Пари Нижний Новгород». Команда Сергея Козина нанесла первое поражение армейцам в регулярке и в целом выглядела очень здорово. Кто заберёт победу?

Яркое интервью со звёздой «Нижнего»:
«Россия — прекрасное место». Американец перебрался в Нижний Новгород и ни разу не пожалел
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«Россия — прекрасное место». Американец перебрался в Нижний Новгород и ни разу не пожалел
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