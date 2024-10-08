ЦСКА прервал ужасную серию, «Амур» устроил суперкамбэк. Итоги дня в КХЛ

Московское «Динамо» вновь провалилось, а «Северсталь» победила, отыгравшись с 0:2.

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Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 8 октября 2024 года.

«Металлург» забил четыре гола в третьем периоде и одержал волевую победу над московским «Динамо»

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал на своём льду московское «Динамо». Встреча завершилась волевой победой магнитогорцев со счётом 5:3.

На 11-й минуте голом в большинстве счёт открыл нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев с передач Никиты Михайлиса и Валерия Орехова. Затем гости забросили три шайбы подряд — отличились Джордан Уил, Павел Кудрявцев и Эрик О'Делл. Перед стартом третьего периода магнитогорцы уступали со счётом 1:3, однако смогли переломить ход матча, забив четыре гола подряд в заключительном отрезке. Шайбами отметились Даниил Вовченко, Андрей Козлов, Никита Михайлис и Александр Петунин. Отметим, что после третьего гола голкипер «Металлурга» Илья Набоков был заменён на Александра Смолина.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Металлург» одержал четвёртую победу подряд. «Динамо» потерпело третье поражение в последних четырёх матчах.

«Нефтехимик» упустил победу с 3:0, но обыграл «Амур» по буллитам

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и «Амуром». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 Б.

«Нефтехимик» забросил три безответные шайбы во втором периоде. Голами отметились Григорий Селезнёв, Булат Шафигуллин и Сергей Шмелёв. «Амур» вышел на третий период с желанием отыграться, и хабаровчанам удалось забросить две шайбы за первые шесть минут заключительного отрезка встречи. Голы забили Евгений Грачёв и Арно Дюрандо. «Амуру» удалось сравнять счёт в концовке третьего периода благодаря шайбе Яна Дрозга. Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов победу праздновали нижнекамцы.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Нефтехимик» нанёс «Амуру» второе поражение подряд. В прошлом матче нижнекамцы обыграли хабаровчан со счётом 4:1.

«Витязь» во второй раз в сезоне обыграл «Сочи», едва не упустив победу с 3:0

В Сочи на стадионе «Большой» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и «Витязем». Победу одержала подмосковная команда со счётом 4:2.

После второго периода «Витязь» вёл с комфортным счётом 3:0. Отличились Дмитрий Бучельников, Иван Савчик и Фредерик Готье. Хозяева площадки долгое время не могли поразить ворота Дмитрия Шикина. На 55-й минуте «Сочи» с интервалом в 40 секунд забросил две шайбы подряд — отличились Тимур Хафизов и Артур Тянулин. За две секунды до конца матча голом в пустые ворота дубль оформил Савчик.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Сочи» прервал свою трёхматчевую победную серию и во второй раз в сезоне уступил «Витязю».

«Сухой» матч Дмитрия Гамзина помог ЦСКА обыграть «Салават Юлаев»

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и уфимским «Салаватом Юлаевым». Победу одержали москвичи со счётом 2:0.

На 16-й минуте счёт в матче открыл нападающий ЦСКА Максим Соркин, которому ассистировали Виталий Абрамов и Прохор Полтапов. Второй период отметился большим количеством удалений. В третьем периоде «Салават Юлаев» обрушил град бросков на ворота голкипера ЦСКА Дмитрия Гамзина. Однако 21-летний вратарь армейцев не дал себя обыграть и записал на свой счёт «сухой» матч. На последней минуте голом в пустые ворота отметился Егор Фатеев. Отметим, что голкипер ЦСКА Иван Просветов остался вне заявки команды.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Эта победа позволила ЦСКА прервать серию разгромных поражений от «Металлурга» (0:7) и «Трактора» (0:4).

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«Северсталь» одержала волевую победу над минским «Динамо»

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и минским «Динамо». Победу одержали хозяева со счётом 3:2 Б.

Минское «Динамо» вело 2:0 после второго периода. В составе минчан заброшенными шайбами отметились Вадим Мороз и Андрей Стась. «Северсталь» смогла сравнять счёт в третьем периоде благодаря дублю нападающего Ивана Подшивалова. Матч перешёл в овертайм, который не смог выявить победителя. Победу по буллитам одержали череповчане.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Северсталь» одержала две победы в трёх матчах с минским «Динамо» в сезоне.