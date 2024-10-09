Триумфальный дебют «Юты» в НХЛ! Новички лиги начали путь с красивой победы

Новый регулярный сезон НХЛ начался 4 октября, но лишь сейчас можно сказать, что наступил его полноценный старт — после двух выездных матчей «Баффало» и «Нью-Джерси» в Праге действие перенеслось в Северную Америку, а в игру вступили ещё шесть команд. В Сиэтле «Сент-Луис» за две минуты перевернул встречу с местными «Кракен», сделав 3:2 из 0:2, а «Флорида», проводившая первый официальный матч в качестве обладателя Кубка Стэнли, устроила голевое пиршество на пару с «Бостоном», в котором оказалась сильнее со счётом 6:4.

На последний временной слот осталось, пожалуй, главное событие игрового дня — первый матч «Юты» в Национальной хоккейной лиге. Клуб из Солт-Лейк-Сити, который получил хоккейные активы от временно (?) прекратившей существование «Аризоны», дебютировал в сильнейшей хоккейной лиге в мире на глазах у своих болельщиков, а разделить с ними этот праздник приехал «Чикаго».

Ждать первого гола в истории пока безымянных новичков пришлось совсем недолго — уже второй их бросок оказался точным. Автором исторической шайбы стал Дилан Гюнтер — после передачи Майкла Кесселринга ему хватило всего одного касания, чтобы пробить Петра Мразека и поставить «Дельта-центр» на уши.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Меньше чем через 10 минут местная публика, среди которой можно было найти людей в свитерах «Койотс», вскочила со своих мест ещё раз. Всё потому, что первый капитан в истории «Юты» Клейтон Келлер удвоил преимущество своей команды. Этот гол вполне мог оказаться на счету Ника Шмальца, однако бросок у защитника не получился, а вот форвард оказался тут как тут и с неудобной руки отправил шайбу в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

К середине второго периода отрыв хозяев стал ещё более комфортным. Сперва показалось, что первый гол после обмена из «Тампы» на свой счёт записал Михаил Сергачёв, но у российского защитника остался лишь ассист — Барретт Хэйтон подправил шайбу на пути к воротам.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Идеального дебюта у «Юты» не получилось, ведь вскоре первое звено «ястребов» соорудило ответный гол. Вопросы в этом эпизоде есть к Сергачёву — уж слишком легко россиянин дал войти в зону Коннору Бедарду, который затем снабдил шайбой Теуво Терявяйнена. Финский форвард, вернувшийся в «Чикаго» спустя восемь лет, отметил это событие красивой шайбой с неудобной руки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В начале третьего периода оборона дебютантов НХЛ допустила ещё одну результативную ошибку — Шон Дурзи уж слишком спокойно дал почувствовать себя новому капитану «Блэкхоукс» Нику Фолиньо, который удачно подставил клюшку под мощный бросок Алекса Власика.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В концовке встречи гости заменили вратаря на шестого полевого и были максимально близки к тому, чтобы сравнять счёт. «Юту» выручила штанга, а уже через несколько секунд Гюнтер оформил дубль и обеспечил новичкам первую победу в истории.

Последнее же слово осталось за Лоусоном Крузом, который сделал счёт 5:2 — дебют «Юты» в НХЛ прошёл красиво и, что самое главное, успешно.