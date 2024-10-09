Лидеры «Динамо» всё чаще тянут команду на дно. И есть сомнения, что Кудашов их образумит

Старт нового сезона КХЛ не задался сразу у нескольких топ-команд лиги. «Магнитка», «Авангард», московское «Динамо» провели очень слабый сентябрь, испытывая проблемы где-то с игрой, где-то – с результатами, а иногда и всё вместе. Сейчас приближается середина октября, и можно констатировать, что действующий чемпион кризисный момент преодолел. Сразу после увольнения спортивного директора Сергея Гомоляко «Металлург» выдал серию из четырёх побед, команду прорвало как на забитые голы, так и на выигрыши в основное время. Понятно, что это просто совпадение, так как спортивный директор вряд ли способен оказывать влияние на игру команды здесь и сейчас, но мы уже писали, что Гомоляко вовсе не стал только лишь ритуальной жертвой в тяжёлый момент.

У «Авангарда» и «Динамо» дела намного хуже. Омичи пока не попадают в зону плей-офф на Востоке, москвичи могут быть вытеснены из кубковой восьмёрки Запада в случае завтрашней победы «Витязя» в Сочи. И ладно место в таблице, которое не столь важно в октябре. Но есть большие вопросы к обоим клубам по игровой целостности, по командному характеру, по ответственности и дисциплине хоккеистов.

При этом турбулентное состояние «Авангарда» понять проще. У руля «ястребов» неопытный в роли главного тренера Сергей Звягин, коллектив в Омске в межсезонье значительно обновился, да ещё и бо́льшую часть сентября «Авангард» провёл без Рида Буше и Райана Спунера – тех игроков, которые сейчас прилагают больше всех усилий к выводу «ястребов» из пике. Ну и, понятно, Владимир Ткачёв надолго угодил в лазарет.

У «Динамо» все лидеры в строю. Алексей Кудашов руководит командой уже четвёртый сезон. Да и не сказать, что летом бело-голубые пережили какую-то мало-мальски серьёзную перестройку. Понятно, что произошли изменения во вратарской бригаде (по инициативе клуба и тренерского штаба) и что никак не рассчитывали на уход в «Спартак» капитана и старожила клуба Андрея Миронова. Но на остальных позициях – ключевых и не очень – остались прежние, давно знакомые и адаптированные к «Динамо» и хоккею Кудашова игроки, а из легионеров (полевых) добавился только Макс Комтуа.

Тем не менее Кудашов на излёте межсезонья утверждал, что команда у него – новая, что ей нужно время и что процесс её становления наложится на старт регулярки. К главному тренеру, безусловно, стоило прислушаться, но к середине октября «Динамо» чаще проигрывает вовсе не из-за проблем роста, строительства коллектива, а по совсем другим причинам: грубые индивидуальные ошибки и отвратительная дисциплина. Это происходит из раза в раз, и, конечно, логично возникают сомнения в способности Алексея Кудашова адекватно управлять командой.

Показательным получился вчерашний матч в Магнитогорске. «Динамо», несмотря на то что пропустило первым, провело отличный первый период, хороший второй, а в третьем команду просто взяли и «похоронили» её лидеры. Никита Гусев халатно подошёл к выводу шайбы из зоны, решил исполнить «парашютик» через свой пятачок и подарил момент для Вовченко.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Затем, уже при равном счёте, Джордан Уил глупейшим образом нарушил правила в чужой зоне, а потом ещё и психанул прямо на глазах арбитра, заработав на ровном месте четыре минуты штрафа. Естественно, раздухарившийся «Металлург» свой шанс не упустил.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Так «Динамо», проведшее два достойных периода, само отдало победу в руки соперника. Один в один ситуация, как у «Авангарда» в недавней игре с «Локомотивом»: лидеры грубо ошибаются, «привозят» голы, тренеры ничего с этим сделать не могут. Но повторюсь, со Звягина взятки не так велики, тогда как опытный Кудашов, казалось бы, должен решать или хотя бы предупреждать такие ситуации, устранять в тренировочном и закулисном процессе все предпосылки к ним.

Однако лидеры «Динамо» выглядят неуправляемыми, на своей волне. Захотели – включились и сделали разницу, не захотели – пропали со льда или и вовсе «напривозили» в свои ворота. И главная проблема нынешнего сезона для бело-голубых заключается в том, что у лидеров серьёзный дисбаланс полезных и вредных действий, чего и близко не наблюдалось в прошлом сезоне и даже в проигранной вдрызг серии с «Трактором».

Макс Комтуа и Никита Гусев Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Ладно ещё Гусев с его 11 очками в 14 матчах, хотя и это даже не топ-20 бомбардиров КХЛ по сезону, а место Никиты – на вершине подобных рейтингов. Хуже дела с легионерами. У Уила 3+4 в 14 играх, у О’Делла – 2+6 в тех же 14 встречах, у Пакетта – 4+3, у Комтуа – 3+1. Североамериканцы «Динамо», проводящие на льду уйму времени, набирают очки на уровне хоккеистов боттома Ильенко и Кудрявцева, ошибаясь при этом в разы больше. А ещё стоит взглянуть на статистику штрафов. У Пакетта и Комтуа – по 16 минут, у О’Делла – 14, у Уила – 12. И ведь это всё именно двухминутные удаления, регулярно превращающиеся в меньшинство для «Динамо», разрушающие ту самую целостность игры.

Вот и получается, что ведущие полевые игроки бело-голубых в этом сезоне пока чаще делают разницу в другую сторону и доставляют команде больше проблем, чем тот же нещадно критикуемый (и чаще всего по делу) голкипер Хантер Миска. Продолжая проводить параллели с «Авангардом», отметим, что главные омские звёзды как раз таки сейчас пытаются вытягивать «ястребов» из болота, включая Дамира Шарипзянова, который ошибается больше обычного, но при этом и участвует в львиной доле голов команды.

Почему же Алексей Кудашов не может сейчас найти правильный подход к своим легионерам? Загадка. И много вопросов как к самим хоккеистам, так и к главному тренеру, который в этом сезоне уже точно должен показать в «Динамо» какой-то результат.

При этом Алексей Николаевич всегда в общении с журналистами старается произвести впечатление, что он прекрасно понимает, что происходит с его командой и как это можно поправить. Но часто кажется, что Кудашов слегка отрывается от реальности, витая в высоких тактических материях, тогда как проблемы «Динамо» лежат в гораздо более приземлённой плоскости мотивации, дисциплины, командного характера и ответственности.

Понятно, что об увольнении Кудашова по ходу сезона и думать нечего. Таких кардинальных мер он точно не заслужил, да и на рынке тренеров пустота. К тому же уверен, что «Динамо» должно поправить свои дела, а лидеры бело-голубых выйдут на более привычные цифры статистики. Однако то, что мы видим сейчас, и то, что мы видели в исполнении бело-голубых раньше, позволяет говорить со значительной степенью уверенности, что в плей-офф «Динамо» снова будут ждать неразрешимые проблемы. И вряд ли на сильно поздних стадиях. Потому что голы и очки к ведущим хоккеистам команды, может, и придут, но кто будет доставать из Комтуа и Ко характер и ответственность в решающие моменты сезона?