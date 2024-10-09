Все расклады, лучшие и худшие сценарии, статистика и факторы «за» и «против». И, конечно же, точное число.

Сколько голов Овечкин забьёт в новом сезоне НХЛ? Мы всё подсчитали!

Прогнозировать — дело не самое благодарное. Но порой без этого дела обойтись просто не получается. Особенно когда речь идёт о работе с большим количеством информации и чисел.

Случай Александра Овечкина именно из таких. Чем ближе он подбирается к Уэйну Гретцки, тем жарче становятся разговоры о его рекорде. Тем жарче становятся и споры о том, сколько же голов он забьёт суммарно за карьеру и в отдельно взятом сезоне.

Для автора этого текста попытаться предсказать, какую отметку Ови пробьёт в ближайшем сезоне, будет делом не новым. Последние два года он путём своих вычислений старается вывести наиболее точный вариант. Пока получается относительно неплохо. В сезоне-2022/2023 мы поставили на 47 голов — тогда Овечкин настрелял 42. Год назад посчитал, что наиболее точным вариантом станет отметка в 38 шайб — Александр в итоге забросил лишь 31.

Погрешность в пять-семь голов — много или мало? Особенно если учесть появление неожиданных факторов, о которых мы и подумать не могли. Решать вам.

А мы попробуем ещё раз предсказать, сколько Овечкин сможет забить — теперь уже в сезоне-2024/2025, в своей предпоследней регулярке в НХЛ.

Подсчёты по предыдущим сезонам мы уже делали, поэтому просто продублируем уже имеющиеся данные, включив в них итоги последнего чемпионата.

Сезон Количество матчей Количество голов Среднее количество голов Количество матчей пропущено Сезон-2005/2006 81 52 0,64 1 Сезон-2006/2007 82 46 0,56 0 Сезон-2007/2008 82 65 0,79 0 Сезон-2005/2009 79 56 0,71 3 Сезон-2009/2010 72 50 0,69 10 Сезон-2010/2011 79 32 0,41 3 Сезон-2011/2012 78 38 0,49 4 Сезон-2012/2013 48 32 0,67 0 Сезон-2013/2014 78 51 0,65 4 Сезон-2014/2015 81 53 0,65 1 Сезон-2015/2016 79 50 0,63 3 Сезон-2016/2017 82 33 0,4 0 Сезон-2017/2018 82 49 0,6 0 Сезон-2018/2019 81 51 0,63 1 Сезон-2019/2020 68 48 0,71 1 Сезон-2020/2021 45 24 0,53 11 Сезон-2021/2022 77 50 0,65 5 Сезон-2022/2023 73 42 0,58 9 Сезон-2023/2024 79 31 0,39 3 За карьеру 1426 853 0,6 59

Последний сезон неожиданно стал худшим в карьере Овечкина по среднему количеству голов. Забросив 31 шайбу в 79 матчах, капитан «Вашингтона» установил новую личную минимальную планку — 0,39 гола за встречу. Предыдущим худшим результатом было 0,40 шайбы в сезоне-2016/2017. Ови тогда 33 раза зажигал свет за воротами соперников, но на это ему понадобились все 82 матча чемпионата.

На следующий год, если помните, Александр выиграл Кубок Стэнли, попутно настреляв 49 шайб в 82 встречах.

Конечно, в этом сезоне таких подвигов ждать не стоит (хотя об этом мы ещё поговорим отдельно в одном из следующих материалов). Всё-таки в том сезоне Ови был аж на семь лет моложе — перед стартом регулярки ему исполнилось 32. Теперь же ему 39, а в этом возрасте лишь единицам удавалось показывать хорошую игру. И, пожалуй, только Горди Хоу действительно разрывал НХЛ.

Не особо оптимистичная ситуация для лиги, которая в этом году празднует 107-летие.

Впрочем, от Овечкина никто и не ждёт такого рода прорывов — просто сыграть бы на своём привычном уровне.

По силам ли ему сделать это? Сложный вопрос. Делая свой первый прогноз, мы не могли ожидать, что в семье Александра случится такое горе. Когда мы поставили на Ови во второй раз, случилась ещё одна абсолютная неожиданность: он выдал свой худший старт сезона в карьере. Разве кто-то мог предполагать что-то подобное?..

За первые 34 матча прошлой регулярки нападающий забросил семь шайб — 0,20-0,21 гола за встречу. Один гол каждые пять встреч, ещё и несколько игр — даже без бросков в створ.

На нынешней предсезонке Овечкин выглядел несколько свежее, чем в прошлом году. Визуально форвард вселяет надежду на то, что в этот раз старт чемпионата может по-настоящему удаться. Как выйдет на деле — узнаем.

Сейчас же самое время обратиться к языку чисел. О чём же он нам говорит?

Худшее состояние здоровья Среднее состояние здоровья Лучшее состояние здоровья Худшая результативность 28 30 32 Средняя результативность 43 46 49 Лучшая результативность 56 62 65

Диапазон голов Ови раскинулся от 28 до 65. Однако здесь стоит учитывать несколько факторов, которые могут как повысить результативность, так и серьёзно снизить её.

Факторы «против»

Прежде всего необходимо точно сказать: не стоит рассчитывать на лучшую результативность. Понятно, что годы расцвета Ови позади и на показатель в 50-65 шайб будет просто невозможно выйти.

Кроме того, очевидно, что возраст уже не позволит Александру сыграть весь чемпионат от звонка до звонка. Кажется, и в «Вашингтоне» это понимают. Тренерский штаб не будет ставить капитана на каждый матч.

С учётом этих факторов мы получаем, что максимальная планка снижается до 46 голов. Но, конечно, и до 40 шайб добраться будет очень непросто.

В целом основная проблема заключается в возрасте и в связанных с ним изменениях. Тело также начинает периодически подводить Александра (хоть, к счастью, прежде это не сильно мешало ему — надеемся, что и не помешает). Преодолеть эти сложности будет практически невозможно. Только сдержать их влияние на игру. Вполне вероятно, что Ови пропустит больше матчей, чем в прошлом сезоне, несколько сократится и его игровое время — как и количество бросков, соответственно.

Александр Овечкин Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Другим важным фактором станет необходимость налаживать «химию» с новыми хоккеистами. «Вашингтон» серьёзно обновил состав, расставшись со многими парнями и подписав по-настоящему классных игроков — по крайней мере, если судить по именам.

Понадобится время, чтобы сыграться. Овечкин, вероятнее всего, начнёт сезон в звене с Диланом Строумом — это его привычный партнёр — и Эндрю Манджапане — а вот тут и придётся налаживать взаимопонимание. Наверняка Спенсер Карбери даст время поиграть с капитаном и Пьер-Люку Дюбуа.

Проблемы могут возникнуть и из-за самих новичков. По именам это действительно классные хоккеисты. Но всё-таки подавляющее большинство новичков «Вашингтона» — сбитые лётчики, те, на ком уже успели поставить крест.

Всё это приводит к заключению, что Овечкин может забить даже меньше, чем в прошлом сезоне — на уровне 25-28 голов.

Не стоит забывать и сложности Ови на старте минувшей регулярки. Если что-то подобное повторится, но на этот раз форвард не сможет выбраться из такого серьёзного кризиса, то рискует завершить чемпионат с 16-17 шайбами. Хотя, конечно, именно в такой сценарий верится с трудом. Или, вернее, не хочется верить.

Факторы «за»

Конечно же, есть и хорошее. Например, те же новые одноклубники могут подарить Ови вторую… третью… какую там по счёту молодость?

В прошлом сезоне возрастной нападающий не имел достойной поддержки, толком некому было снабжать его передачами. Теперь эту проблему можно решить — и Дюбуа способен проявлять себя в подыгрыше, и Манджапане, и Рой от синей линии.

Александр накидал 31 гол без особой поддержки. Какие числа он бы выбил, если бы рядом были правильные хоккеисты? Очевидно, бо́льшие.

Нельзя забывать о желании перезагрузить свои карьеры, доказать, что они ни что-то способны, и показать лучшие версии себя. Новые игроки могут вдохнуть жизнь в «Вашингтон», позволив команде чаще побеждать. А это значит: 1. будет больше шансов забивать в пустые ворота; 2. получится давать больше необходимого отдыха возрастной звезде.

Сокращение игрового времени также может пойти на пользу. Ови будет больше отдыхать, скинет с себя остатки черновой работы (в том числе благодаря новичкам) и бремя единоличной ответственности за результаты команды и сосредоточится на том, что умеет лучше всего.

В 39 лет только правильный подход к своему телу позволит играть достаточно долго и эффективно.

Кроме того, наверняка не забыт провал на старте минувшего сезона. Есть ощущение, что Овечкин учитывал этот опыт, готовясь к нынешнему чемпионату. На предсезонке и на тренировках он выглядел пободрее, чем в первых матчах прошлой регулярки. Это и даёт надежду, что у него получится избежать прошлогодних неудач в начале сезона.

Вторая половина кампании-2023/2024 доказала, что капитан «Вашингтона» ещё на многое способен — Ови забивал, причём совершенно различными способами.

Да и каждый хоккеист «столичных» наверняка захочет принять участие в таком историческом моменте, посильно помогая 39-летней легенде клуба.

На основе только этих факторов можно предположить, что Овечкин забьёт 37-40 голов.

Чего в итоге ожидать?

Понятно, что сейчас невозможно предугадать, какой из сценариев будет претворён в жизнь. Если бы этот текст основывался только на пожеланиях и мнении автора, то он бы с радостью поставил на 40 голов. Как раз шаговая доступность рекорда — и в то же время самое сладкое останется на десерт — на последний сезон Овечкина в НХЛ.

Но статистика говорит, что ждать от него можно от 25 до 40 голов. Самый реалистичный расклад — 31-33 шайбы.

А поскольку нам нужно выбрать точное число, то остановимся на 32. Статистика, а также указанные факторы говорят, что такой результат более чем возможен и реален. К тому же тогда до Уэйна Гретцки останется всего девять голов, до рекорда — 10. Такие числа Ови сможет покорить и в 40 лет. А там и до 900 голов рукой подать.

Как выйдет на деле — посмотрим. Может быть, Александр превзойдёт ожидания, а может быть, и разочарует. Но главное: сезон-2024/2025 точно будет очень интересным. Историческим.

Так что пожелаем удачи и здоровья Ови. И запасаемся попкорном.