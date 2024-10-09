«Авангард» лишился босса, а теперь в клубе сменился генменеджер. Что всё это значит?

В минувшую субботу «Авангард» одержал самую крупную и уверенную победу в нынешнем сезоне, обыграв «Барыс» 4:0, но именно после этого матча у «ястребов» запустилась волна кадровых изменений в руководстве клуба. Очевидно, уже была достигнута точка кипения, и победа над аутсайдером никак не могла остановить маховик перестановок, ставший реакцией на, мягко говоря, слабый старт «Авангарда» в сезоне.

Сразу после той игры свой пост покинул председатель Совета директоров клуба Михаил Аверин. Разумеется, с таких должностей не уходят самостоятельно, к тому же за полчаса до объявления Аверин как ни в чём не бывало вместе с командой праздновал победу в раздевалке. Попросить председателя Совета директоров «Авангарда» – то есть того человека, который курирует финансовые потоки по линии спонсор-клуб – могли только в «Газпромнефти», и логично предположить, что на место Аверина тоже придёт человек из этой структуры.

Михаил Аверин Фото: hawk.ru

Таким же человеком из структуры, кстати, был и Александр Крылов, но тот проявил небывалую доселе вовлечённость в клубные дела «Авангарда», а его высочайшая степень личных амбиций и самолюбия задрали планку для этой должности на космический уровень. Крылов был не боссом и куратором, получающим доклады о делах на вверенном ему объекте, он сделал «Авангард» личным проектом, изменил клуб под себя. Прокачал и без того сильную медийку «ястребов», быстро и блестяще решил сложнейший вопрос с продолжением существования клуба после известной истории со старой ареной, выбил средства и построил в Омске, несмотря на ковид и санкции, новый шикарный стадион, провёл ребрендинг стиля «Авангарда», дав ему новые эмблему и дизайн. Наконец, сделал всё в плане подбора персонала, чтобы «ястребы» выиграли Кубок Гагарина.

Аверин с самого начала был фигурой совсем другого формата. Намного ближе к предшественнику Крылова Александру Дыбалю, изредка приезжавшему в Омск во время сезонов с инспекцией и вряд ли знавшему фамилии всех хоккеистов клуба. При этом Аверин всё-таки бо́льшую часть времени проводил в Омске, регулярно посещал домашние матчи, чего, кстати, не мог позволить себе занятый кучей других проектов в западной части России Крылов. Но вовлечённость Аверина в дела «Авангарда» всё-таки была минимальной: он всегда был рядом, но не определял философию клуба, не задавал ему какой-то вектор, плывя по течению и не выходя за рамки возложенных на него обязательств.

Поэтому эпоху Аверина, включившую в себя сезон с небольшим, в Омске вряд ли запомнят. Был и был. Почему он покинул свой пост в такое необычное время? Вероятно, высшее руководство решило в провальный для клуба период поменять для начала голову и предоставить уже новому председателю Совета директоров дальше разбираться на месте. Кто будет новым главой «Авангарда»? Пока можно с уверенностью сказать, что человек из «Газпромнефти». Будет он ближе к Крылову, Аверину или же, подобно Дыбалю, удовольствуется дистанционным управлением? Сейчас это предугадать невозможно.

Ну а уже сегодня из Омска пришла ещё одна новость – Антон Курьянов сложил с себя полномочия генерального менеджера «Авангарда». Он, как сказано в официальном релизе, решил сосредоточиться на работе в тренерском штабе, а функции главного по селекции возложены на Евгения Забугу. И здесь как раз всё логично. Курьянов никогда не хотел быть генменеджером, просто весной 2023-го он не смог отказать Крылову, который видел в легендарном для Омска экс-хоккеисте идеального кандидата на этот пост и чуть ли не своего преемника в будущем. Курьянов сам подчёркивал, что ему намного ближе тренерская деятельность, которой он, впрочем, и не переставал заниматься: в прошлом сезоне он принимал живое участие в тренировочном процессе, в этом и вовсе создал прецедент, став, вероятно, первым в хоккее генменеджером-ассистентом главного тренера.

Сейчас всё встаёт на свои места. Курьянов будет только тренировать, продолжать работать с омским большинством, которое благодаря ему уже не первый год является одним из лучших в КХЛ. Генменеджером «Авангарда» (временно или на постоянной основе – неизвестно) стал Евгений Забуга. Это сильный спортивный юрист, отлично разбирающийся в тонкостях регламента и документации лиги, который уже давно работал в связке с Курьяновым в роли спортивного директора и напрямую участвовал в трансферной кампании «Авангарда».

Забугу, в общем-то, могли назначать генменеджером ещё в межсезонье, чтобы не допускать удивительного совмещения постов Курьяновым, но Евгений был не готов выходить из тени, публично взваливать на себя ответственность.

Евгений Забуга (второй справа) Фото: hawk.ru

Сейчас, видимо, время пришло. К перестановкам, конечно, функционеров «Авангарда» подтолкнул провальный старт сезона, который в том числе стал следствием и работы селекционного отдела. Многие трансферы прошедшего лета не работают (Касселс, Яремчук, Диц, Галиев), Иван Николишин, которому год назад выписали трёхлетний контракт, уже обменян, а лучшим игроком «ястребов» прямо сейчас является Райан Спунер. Тот самый, от которого отказались весной ради Линдена Вея, но были вынуждены вернуться к его кандидатуре уже осенью, когда выяснилось, что с креативом и реализацией в команде полный швах. И это хорошо для «Авангарда», что Спунер был свободен и оказался необидчивым, как тот же Томаш Юрчо.

А в прошлом сезоне были ещё кейсы с Гераськиным, Панюковым, Шулаком. Всем им в «Авангарде» выписывали долгосрочные контракты под строительство команды на долгие годы, но все трое закончили сезон в других клубах. Так что понятно, что Курьянов на посту генменеджера наделал немало ошибок. К его чести, он многие из них оперативно и успешно исправлял – чего стоит то же подписание Спунера взамен кинувшего «Авангард» Найта, или мощное усиление в прошлогодний дедлайн. Но всё-таки в этой должности Курьянову явно не хватало последовательности, жёсткости и чутья, отличающего топовых генменов. Впрочем, опять же не стоит забывать, что Антон Алексеевич в своё время принял этот вызов далеко не по собственному желанию. Что же изменится при генеральном менеджере Забуге? Опять же, сказать трудно, но не стоит забывать, что Евгений всё это время работал с Курьяновым в связке и точно так же определял трансферную политику «ястребов».

Так что в «Авангарде» сейчас хоть и происходят интересные движения, но пока ни уход Аверина, ни снятие генменеджерских полномочий Курьянова не сулят каких-то серьёзных изменений. Другое дело, что движения эти ещё могут быть не последними – тут всё будет зависеть от результатов команды. Две победы в трёх матчах домашней серии, конечно, слегка отвели угрозу от главного тренера Сергея Звягина, но вряд ли на достаточное расстояние, ведь «Авангард» прямо сейчас не попадает в плей-офф, а в сложившейся на текущий момент кубковой восьмёрке Востока не видно случайных пассажиров. «Ястребам» необходимы новые победы, причём серийные, а впереди у омичей очередной непростой выезд: обретающий себя «Барыс», стряхнувший сентябрьские проблемы «Металлург» и лидер Востока «Трактор».

Новых поражений и дальнейшего падения в таблице в Омске не поймут, к тому же, как сказано, маховик решительных мер в клубе уже запущен. Стабильность же и спокойствие «Авангарду» могут вернуть только успехи на льду.