В НХЛ — первая женщина-тренер! Её дебют не удался?
Джессика Кэмпбелл дебютировала как ассистент главного тренера «Сиэтл Кракен» Дэна Байлсмы в матче с «Сент-Луисом». Казалось, никто даже не заметил, что «Кракены» проиграли (2:3), ведь всё внимание было приковано к Джессике.
Всю жизнь играла с мальчиками
До 17 лет Кэмпбелл играла с мальчиками. Поступив в университет, она перешла в женскую команду, где за первый сезон набрала 100 очков. На её счету чемпионство ЮЧМ-2009 и МЧМ-2010. Однако позже игровая карьера пошла на спад, тогда Кэмпбелл решила стать тренером.
Это провал?
Уже в первом матче с «Сиэтлом» Джессика активно включилась в процесс. Её схемы игры не помещались на планшет, а объяснения были продолжительными, но это не помогло. Выигрывая 2:0 до середины встречи, «Кракены» упустили победу. Это провал?
Волна хейта
Болельщики раскритиковали работу Джессики в соцсетях, оставляя нелестные отзывы, но её это не задело. Кэмпбелл горда, что работает в НХЛ. «Я являюсь частью чего-то гораздо большего, чем я сама, это подпитывает и заставляет идти вперёд», — сказала Джессика.
В НХЛ появилась первая женщина-тренер. Она провалила дебютный матч?
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