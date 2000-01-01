В НХЛ появилась первая женщина-тренер. Она провалила дебютный матч?

Всю жизнь играла с мальчиками

До 17 лет Кэмпбелл играла с мальчиками. Поступив в университет, она перешла в женскую команду, где за первый сезон набрала 100 очков. На её счету чемпионство ЮЧМ-2009 и МЧМ-2010. Однако позже игровая карьера пошла на спад, тогда Кэмпбелл решила стать тренером.