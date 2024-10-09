«Трактор» продолжает побеждать, защитник «Сибири» повторил рекорд лиги. Итоги дня в КХЛ

Представляем обзор матчей чемпионата КХЛ за 9 октября 2024 года.
«Адмирал» на старте сезона какое-то время радовал сверхрезультативным хоккеем, но теперь счёты игр команды Леонида Тамбиева словно бы вернулись к старым настройкам. В Челябинске «моряки» не забили, да и вообще шайб в игре было мало. Оба гола на счету Александра Кадейкина, который трудно начинал в Челябинске, но теперь находит своё место в привычной роли игрока, который идеально забивает с подставлений и подправлений на чужом пятаке. Для «Трактора» эта победа стала пятой подряд, и клуб всё ещё идет первым на Востоке.
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Игра в Тольятти не выглядела привлекательной вывеской, но стала самой результативной в коротком игровом дне. На виду снова были лидеры «Сибири»: очередной гол забил переживающий новую молодость Сергей Широков, а Тревор Мёрфи набирает очки в 10 матчах подряд, повторив рекордную серию КХЛ. Мёрфи всё ещё идёт на первом месте в гонке бомбардиров КХЛ, но два очка забрала «Лада». Победный гол в овертайме забил Никита Попугаев, когда тольяттинцы играли «4 на 3» на отложенном штрафе.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.
У «Локомотива» в прошлом году возникали грандиозные проблемы со скромными клубами КХЛ, и «Куньлунь» входил в это число. Вот и сейчас самый доминирующий на старте сезона клуб половину матча не мог забить «Куньлуню», который в начале второго периода повёл 2:0 и потом удерживал результат. Однако Даниил Бут реализовал большинство, а в концовке встречи Игорь Никитин довольно рано снял вратаря, и лишний человек на пятаке помог Рушану Рафикову точно пробить от синей. В овертайме Максим Шалунов принёс команду трудную, но победу.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.
Матчи 10 октября
- 9 октября 2024
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