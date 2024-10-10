Артемий Панарин набрал два очка, а «пингвины» не сумели ни разу пробить российского вратаря.

Шестёркин вошёл в историю НХЛ! А «Рейнджерс» просто уничтожили «Питтсбург» в гостях

В последнюю неделю внимание российских любителей хоккея было более плотно приковано к «Рейнджерс». Во-первых, было непонятно, восстановился ли полностью от повреждения Артемий Панарин, который на предсезонке дважды заканчивал матч досрочно. Во-вторых, широкую волну обсуждений получил отказ Шестёркина от контракта с кэпхитом $ 11 млн, что сделало бы его самым дорогим вратарём в истории.

В результате Панарин вышел на лёд и успокоил всех переживавших за него, а Шестёркин ожидаемо занял место в воротах со старта игры. В первом периоде «Питтсбург» оказывал наибольшее сопротивление более звёздному нью-йоркскому коллективу, однако это даже ложкой мёда в цистерне дёгтя не назовёшь. Первую шайбу «Рейнджерс» в нынешнем сезоне оформил Сэм Кэррик уже на третьей минуте.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А вот вторую засчитанную (гол Кайлли на 10 минуте был отменён) пришлось ждать без малого 15 минут – Панарин обокрал соперника на своей синей линии, сделал роскошную передачу на Лафреньера, а тот эффектно разобрался и с защитником, больше по собственной инициативе улетевшего в буфет, и вратарём.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но на этом гости не остановились – Крис Крайдер за 12 секунд до конца периода забил ещё и третью. Хозяева тяжело пережили такой удар, поникнув во втором периоде. Но «Рейнджерс» лишь единожды пробили Джерри – третье звено «синерубашечников» всё-таки забили свою шайбу благодаря точному броску Хитила.

В третьем периоде у «Питтсбурга» появилось несколько возможностей лишить «сухаря» Шестёркина, но российский вратарь очень уверенно и умело свёл на нет все угрозы. А его партнёры забили ещё дважды – любопытной вышла шайба Крайдера, который легко разобрался с Летангом в средней зоне. А то было большинство «пингвинов».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

6:0 – обладатель «Президент трофи» уверенно начинает сезон. А Шестёркин провёл безупречный матч, отразив все 29 бросков по воротам и войдя в историю НХЛ, как первый вратарь «Рейнджерс» в XXI веке, оформивший «сухарь» в первом матче сезона. Контрактные споры не стали помехой для уверенной игры Игоря. Артемий Панарин же начинает новый поход за 100-очковым сезоном, после первого матча два балла уже есть.