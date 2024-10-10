«Ойлерз» не забили ни разу и проиграли 0:6.

Финалист НХЛ начал новый сезон с позора! Что случилось с «Эдмонтоном»?

После финала Кубка Стэнли в прошлом сезоне и хорошо проведённого межсезонья ожидания, связанные с «Эдмонтоном», взлетели куда-то в стратосферу. Очень многие эксперты и аналитики выдвинули предположение, что «нефтяники» проведут сильный чемпионат и будут фаворитами на кубок.

Вот с таким радужным шлейфом Коннор Макдэвид и компания вышли сегодня на лёд «Роджерс Плэйс» под овации почти 19 тысяч человек.

Первая треть игры прошла будто в экономном режиме, обе команды не спешили форсировать события, стараясь аккуратно войти в матч. «Виннипегу» на руку был такой сценарий игры по причине того, что соперник явно выше классом, к тому же матч выездной. Первое доказательство этому факту произошло на 15-й минуте – Лаури со второй попытки отправил шайбу в ворота от конька Скиннера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А в конце периода преимущество было увеличено после хорошей размашистой контратаки гостей.

Казалось бы, «Эдмонтон» должен был проснуться в перерыве, но произошло ровным счётом наоборот – «Виннипег» почувствовал вкус крови и забил ещё трижды. Причём, шайбы получились на любой вкус: и в позиционной атаке, и в контратаке, и в большинстве.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Характер заключительного отрезка до очередной шайбы «Виннипега» можно описать одним ёмким выражением – одним не надо, а вторые не могут. Хозяева попытались «размочить» счёт, создали несколько шансов, но в завершении играли ужасно. А «Джетс» дождались шанса в большинстве и спокойно его реализовали.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

0:6 – финалист НХЛ начал сезон с настоящего позора. Это касается как игры, так и итогового счёта на табло. Но вряд ли сейчас необходимо яростно бить в набат. Стоит напомнить, что прошлый сезон «Ойлерз» начали с поражения 1:8.