В КХЛ мода на молодых российских вратарей. Топовых иностранцев почти не осталось

Если брать российские клубы КХЛ, то практически все отказались от иностранных голкиперов. Самый сильный выступает в Челябинске: Зак Фукале является безоговорочным первым номером у Бенуа Гру. Справедливости ради отметим, что и Сергей Мыльников периодически получает время на льду. В «Спартаке» есть словак Патрик Рыбар, за московское «Динамо» играет регулярно получающий свою порцию критики американец Хантер Миска. Вот, пожалуй, и всё. Не будем же мы причислять к иностранцам белорусов Шостака и Кульбакова из «Северстали» и «Торпедо» соответственно? Они даже не подпадают под лимит.

«В современном хоккее важность вратаря очень велика. Мы видим: когда голкипер играет не так, как от него ожидали, проблемы начинаются даже у топ-клубов. Сколько бы ты ни забивал, но когда нет надёжности на последнем рубеже, то решить большие задачи будет проблематично, если не сказать более громко», — верно подметил известный тренер Андрей Назаров.

В какой-то степени мода на молодых россиян-вратарей пошла после недавнего чемпионства «Металлурга». Мало кто ожидал, что Илья Набоков не просто выстрелит, а станет MVP плей-офф и продемонстрирует не по годам зрелую и уверенную игру.

В нынешнем сезоне мы видим, что тренеры стали больше доверять талантливым россиянам, не боясь ставить их в состав. Например, уже дважды сыграл «на ноль» Дмитрий Гамзин из ЦСКА — он выглядит интереснее и сильнее более опытного Просветова. А ведь есть ещё Скотников и Андреянов. В СКА играет Артемий Плешков, вернулся в армейскую систему Егор Заврагин, да и Егора Волохина из «Югры» не просто так выменяли. Кстати, в том же «Сочи», откуда забрали Заврагина, набирается практики молодой Сергей Иванов.

Илья Набоков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«В КХЛ продолжается череда интересных матчей. По-прежнему актуальна вратарская тема. Мы видим, что на главные роли выходят молодые российские вратари, что не может не радовать. Даже в прошлогоднем финале Кубка Гагарина друг против друга играли два талантливых парня. Сейчас в командах Континентальной лиги тренеры всё больше доверяют нашим соотечественникам. Думаю, что это правильный и продуманный ход, результаты говорят сами за себя», — продолжил Назаров.

В московском «Динамо», о котором мы упомянули ранее, ничуть не хуже Миски выглядит Максим Моторыгин, отлично отыгравший в Балашихе с «Витязем». За спиной у того же Набокова в «Магнитке» подрастает и получает свои шансы Смолин. У «Салавата Юлаева» есть Вязовой, а у «Ак Барса» — Мифтахов. Вполне себе адекватная помощь для Самонова и Билялова.

И, конечно, ни в коем случае нельзя забывать про Даниила Исаева из «Локомотива», признанного лучшим вратарём КХЛ в сентябре. Во многом благодаря игре Даниила ярославцы в прошлом сезоне дошли до финала Кубка Гагарина.

Времена Эдди Паскуале, Адама Рейдеборна или Адама Гуски остались в прошлом: платить огромные зарплаты иностранным голкиперам по нынешним временам в подавляющем большинстве случаев нецелесообразно. Тем более когда в стране прекрасно работает вратарская школа. Достаточно взглянуть на НХЛ: на ведущих ролях там именно российские ребята. Значит, что и в КХЛ играть и развиваться должна наша молодёжь. А результат мы уже видим.