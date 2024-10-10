«Вселяешь сильный страх в своего соперника». Малкин на пороге великого достижения

Три рубежа покорятся Джино в этом сезоне. Это может быть очень красивая история.

Всего два с половиной года назад, в феврале 2022 года, Евгений Малкин поднялся на сцену. Он поздравил своего близкого друга и одноклубника Сидни Кросби — всего неделей ранее канадец забил свой 500-й гол в НХЛ.

А ассистировал капитану «Питтсбурга» именно Малкин.

«Он заслуживает всего этого. Я рад отдавать ему голевую передачу на каждый гол, который он забивает. Для меня это определённо прекрасное воспоминание. Надеюсь, когда-нибудь он сможет отдать мне ассист на мой 500-й гол», — сказал в тот день Джино.

Теперь пришла очередь уже Кросби вернуть должок.

Этой ночью Малкин начал свой уже 19-й сезон в НХЛ. И он находится в нескольких шажках аж от трёх грандиозных достижений. Евгению не хватает всего двух голов до отметки в 500 шайб, двух ассистов — до 800 передач и, соответственно, четырёх очков до 1300 баллов.

Джино наверняка хочет покорить каждый из этих рубежей.

«Прежде всего [я хочу] забить два гола. За следующие два матча. Не предсезонки, а регулярного чемпионата. Моя цель всегда — это четыре очка в каждом матче. И победа команды в каждой встрече», — сказал Малкин 19 сентября, на следующий день после открытия тренировочного лагеря «Пингвинз».

Малкин занимает второе место в истории «Питтсбурга» по количеству матчей — на его счету 1146 встреч. И обходит его лишь Кросби (1273). Он также занимает третье место по очкам, голам и передачам, уступая Марио Лемье (1723, 690, 1033) и Кросби (1596, 592, 1004).

За всю историю НХЛ лишь 47 игроков забрасывали не менее 500 шайб за карьеру, только 33 отдавали 800+ ассистов. А до отметки в 1300 очков добирались 36 хоккеистов.

Евгений, конечно, уже не тот сверхпродуктивный игрок, каким показал себя в сезоне-2011/2012, выиграв гонку бомбардиров со 109 (50+59) очками в 75 матчах и попутно взяв «Харт Трофи». 38-летний нападающий тем более не тот хоккеист «в огне», каким был в плей-офф-2008/2009, когда набрал 36 (14+22) баллов в 24 встречах и на 15 лет закрепил за собой рекорд НХЛ. Пока в прошлом розыгрыше Коннор Макдэвид не побил достижение россиянина.

Малкин сам признавал это. Однако он даже в 37 лет продолжал держать приличный уровень. В прошлом сезоне Джино стал вторым бомбардиром «Питтсбурга», отметившись 67 (27+40) очками в 82 матчах. Уступил он, естественно, только Кросби.

«Я всё ещё голоден, я всё ещё хочу побеждать в каждом матче. Повторюсь, моя цель — одно-два очка в каждой встрече», — сказал Малкин.

Защитник Крис Летанг, играющий с Евгением ещё с тех пор, как они только пришли в лигу в сезоне-2006/2007, сказал, что эта цель — не преувеличение.

«Всё дело в уровне уверенности в своих способностях, который он демонстрирует на льду. Когда ты настолько уверен в себе, то буквально вселяешь сильный страх в своего соперника. Очевидно, я никогда не испытывал этого, играя против него, но я не могу себе представить, каково это — прочувствовать на себе его габариты на полной скорости, его мастерство.

Он подбирается всё ближе, а ты даже не знаешь, что он собирается сделать. Неважно, что ты попробуешь сделать, ты знаешь, что у него, вероятно, всё удастся, так что то, чего он добился, невероятно. Очевидно, у него есть шансы [забить 500 голов]. У него есть всё», — сказал Летанг.

Малкин, Кросби и Летанг начали свой 19-й сезон вместе. Это трио является самым долгоиграющим в истории североамериканского профессионального спорта.

Два с половиной года, в феврале 2022 года, Малкин и Летанг поучаствовали в предматчевой церемонии в честь 500-го гола Сида. В феврале 2021 года они поздравили Кросби с 1000-м матчем в НХЛ. В ноябре 2022 года Сидни и Крис отплатили тем же Малкину, проведшему 1000-ю встречу в лиге. А в апреле 2023 года уже Сид и Джино аплодировали Летангу.

Кросби, Летанг и Малкин Фото: AP/ТАСС

Подобные моменты важны для каждого из них. Трио не воспринимает их как должное.

«Я думаю об этом каждый раз, когда мы оказываемся в таких ситуациях. Я имею в виду, что эти моменты — определённые воспоминания, на которые ты смотришь, которые вы накопили за эти годы, это возможности, вехи, это то, что вы всегда будете помнить, что всегда будет с вами. Приятно быть частью этого.

Мы знаем, насколько Малкин близок к 500 голам. Надеюсь, в первом матче мы сможем увидеть, как он дойдёт до этой отметки», — сказал Кросби ещё перед встречей с «Рейнджерс».

В первом матче сезона у Джино не вышло. Но впереди ещё 81 возможность.

В последнее время ядро «пингвинов» было в тяжелейшем моральном состоянии. «Питтсбург» выходил в плей-офф в каждом из первых 16 сезонов Малкина. Но последние два года «Пингвинз» пролетали мимо розыгрыша Кубка Стэнли.

И Малкин не хочет, чтобы это становилось тенденцией.

«Мою личность можно описать фразой: «Побеждай в каждом матче». Это то, что я делаю всю свою жизнь. А то, что происходило последние два сезона, не радует. Когда ты проигрываешь, ты не попадаешь в плей-офф, это не радует ни город, ни болельщиков», — сказал Малкин.

Наследие Джино — «Конн Смайт» в 2009 году, два подряд Кубка Стэнли в 2016 и 2017 годах — повысило ожидания от него. И скидок на возраст никто не сделает. Да и сам Евгений, которому летом стукнуло 38 лет, не будет их делать.

Майк Салливан, взошедший на тренерский мостик в декабре 2015 года и сразу же приведший «Питтсбург» к двум кубкам, быстро осознал связь Малкина с Кросби и Летангом. И сразу же научился её ценить.

«Они напоминают мне братьев тем, как взаимодействуют друг с другом. У них случаются стычки в раздевалке — и они напоминают мне моих детей, как они дерутся друг с другом. Но я думаю, что они также искренне, от всего сердца заботятся друг о друге.

Вы можете увидеть это в том, как они заступаются друг за друга на льду, когда соперники играют грязно. Например, они первыми лезут в драку, чтобы заступиться за товарища», — сказал Салливан.

Вполне логично, что Малкин хотел бы, чтобы Кросби отдал ему передачу на 500-й гол.

«Возможно, мне нужно поставить Джино на фланг с Сидом, чтобы мы могли это осуществить», — сказал Салливан.

Как же это будет красиво, если Малкин забьёт 500-й гол с передачи Сида, а позже ассистирует ему, оформив 800-й пас и 1300-е очко в НХЛ!

И вскоре мы точно увидим, как Джино добирается до этих великих рубежей. А вот благодаря кому — нам только предстоит узнать.