Шипачёв забил юбилейный гол, уныние «Авангарда» продолжается. Итоги дня в КХЛ

Представляем обзор матчей чемпионата КХЛ за 10 октября 2024 года.

Ожидалось, что «Авангард» в Астане прервёт свою чудовищную серию матчей на выезде, но даже там команда Сергея Звягина проиграла всухую. Единственную за 60 минут шайбу забросил Даниил Апальков после подправления броска защитника. Позиции главного тренера «Авангарда» становятся совсем шаткими на фоне того, что его команда в третьем периоде нанесла лишь три броска.

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Отсутствие голов в Астане компенсировал матч в Магнитогорске. «Торпедо» к середине игры повело 4:1, а Андрей Разин уже после двух шайб заменил вратаря. Однако бо́льшую часть матча команда Игоря Ларионова отбивалась: «Торпедо» в третьем периоде нахватало очень много штрафов и постоянно играло в меньшинстве. Статистика поражает: у «Металлурга» почти 25 минут игры в атаке и 51 бросок в створ, «Торпедо» не играло в чужой зоне и шести минут. Два очка, впрочем, уезжают в Нижний Новгород, игроки которого максимально безжалостно реализуют свои моменты в контратаках.

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В Сочи сегодня подняли под своды дворца стяг с номером Юрия Александрова, а команда сыграла в специальной форме, приуроченной к десятилетию клуба. «Леопарды», которые перед игрой остались без Егора Заврагина, не смогли победить. Снова у «Витязя» был неудержим Иван Чехович, который идёт по графику «очко за игру»: сегодня он сделал ассистентский хет-трик, а звено Бучельников — Барак — Чехович оформило все шайбы подмосковного клуба.

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Виктор Козлов пошёл на решительные меры перед матчем, разбив звено Тодд — Хмелевский — Ливо и равномерно распределив лидеров команды по трём тройкам. Это, как оказалось, сработало: «Салават» провёл чуть ли не лучший матч в сезоне, нанеся 46 бросков в створ и забив пять раз. Правда, фамилии на табло были знакомыми: дубль оформили Хмелевский и Ливо. «Спартак» же сегодня играл без Павла Порядина, тасовал звенья по ходу матча, а после матча игроки якобы поговорили без тренеров десять минут.

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Игра ЦСКА и «Автомобилиста», несмотря на шесть шайб в основное время, вышла не очень смотрибельной. Командам помогла отличная реализация большинства, которого в матче было не так много (три гола после трёх удалений), а также парочка рикошетов, которые помогли шайбам зайти в ворота. Буллитная серия получилась чуть ли не интереснее: там мастеровитые игроки реализовали несколько красивых попыток, а решающим стал бросок Брукса Мэйсека.

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Главный итог игры СКА — 1:20 по броскам во втором периоде. Команда Романа Ротенберга, как и в Ярославле, очень много удалялась и провела много времени в меньшинстве, чем пользовалась агрессивная команда Дмитрия Квартальнова. Вадим Шипачёв оформил свою 250-ю шайбу в регулярных чемпионатах КХЛ. Роман Ротенберг привычно заменил вратаря, причём сделал это в перерыве. Егор Заврагин дебютировал за СКА, но покинул ворота уже за восемь минут до конца — однако с шестым полевым питерцам не удалось отыграться с 1:4.

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