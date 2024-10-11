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Детройт — Питтсбург — 3:6, обзор матча, Малкин стал первым российским игроком с 800 передачами, гол Тарасенко, видео

Первый среди великих! Малкин покорил исторический рубеж для россиян в НХЛ
Максим Макаров
Малкин сделал 800 передач в НХЛ
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А Владимир Тарасенко забросил дебютную шайбу за «Детройт».

Волею календаря одна из самых возрастных команд лиги в этом сезоне стартовала с back to back – двух матчей за два дня. Вчера «Питтсбург» открывал сезон на своей площадке и был буквально уничтожен «Рейнджерс» со счётом 0:6. «Детройт», перспективы которого в нынешнем сезоне оцениваются высоко, проводил только первый матч в нынешнем сезоне.

Начало встречи для «пингвинов» явило некое продолжение вчерашнего матча – «Детройт» имел огромное территориальное преимущество, но преобразить его удалось лишь в одну заброшенную шайбу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Сравнять счёт «Пингвинз» помог рикошет от защитника соперника – шайбу записали на Бовиллье.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 октября 2024, пятница. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 6
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Дебринкэт (Рэймонд, Ларкин) – 03:46     1:1 Бовиллье (Кросби, Пульюярви) – 15:02     1:2 Бовиллье (Петтерссон, Кросби) – 22:55     1:3 О'Коннор (Малкин, Карлссон) – 23:53     1:4 Петтерссон – 25:28     2:4 Тарасенко (Зайдер, Дебринкэт) – 32:32     2:5 Карлссон (Летанг, Малкин) – 41:42 (pp)     3:5 Дебринкэт (Густафссон, Рэймонд) – 48:13 (pp)     3:6 Хейз (Гласс, Аччари) – 52:21    

Курьёзная шайба окрылила гостей – в начале второго периода они забили трижды, уложившись в трёхминутный интервал. Особо очаровательной получилась шайба Дрю О’Коннора, которому всё сделал Евгений Малкин, продравшись через двух соперников и отдав идеальную передачу из-под ворот.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

До перерыва хозяева всё-таки одну отыграли – Владимир Тарасенко продемонстрировал фирменный кистевой бросок и забросил первую шайбу за «Ред Уингз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А в начале третьего периода произошло историческое событие – Малкин сделал вторую результативную передачу, достигнув рубежа в 800 передач в НХЛ. Евгений стал первым российским игроком в истории лиги с подобным достижением.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Далее команды обменялись шайбами, и хозяевам так и не удалось сделать заявку на камбэк. 6:3 – «Питтсбург» быстро реабилитировался за вчерашний разгром и показал, что списывать команду ещё рано. А что Малкин? А Малкин первый среди великих! Ближайшие представители в лице Овечкина, Фёдорова, Зубова и Дацюка не преодолели рубеж и в 700 передач. Насчёт наследия Евгения уже давно перестали спорить, но форвард «Питтсбурга» продолжает напоминать о себе.

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