«Ротенберг сказал: «Возвращайся, ждём к новым победам!» Интервью с новым вратарём СКА

Егор Заврагин вернулся из аренды в «Сочи» и сразу дебютировал в составе армейцев.

Последние несколько дней в жизни Егора Заврагина получились очень насыщенными — 6 октября голкипер отразил 41 бросок в игре «Сочи» с минским «Динамо», 7 октября был признан лучшим новичком недели в КХЛ, 9 октября СКА отозвал Егора из аренды в южном клубе, а уже 10-го числа 19-летний вратарь дебютировал в составе армейцев в матче со всё той же белорусской командой.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Заврагин рассказал, как узнал о возвращении в Санкт-Петербург, назвал разницу между КХЛ и ВХЛ, а также высказал отношение к ротации вратарей в СКА.

— Не лучший матч для дебюта за СКА, не так ли?

— Времени на подготовку было мало, нужно было выходить и сразу давать команде шансы. Увы, проиграли.

— Насколько тяжело входить по такой игре?

— Когда говорят: «Выходи», надо выходить и делать своё дело, вне зависимости от того, в первом, во втором или в третьем периоде. Нужно всегда давать своей команде шансы.

— Ожидали такой ранний дебют?

— Всегда готов играть.

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— Как оцените период в «Сочи»?

— Неплохое время. Сейчас у меня новый вызов, новый город, новая команда. Дальше будет только лучше, всё наладится.

— Вас признали лучшим новичком прошлой недели. Есть ли цель побороться за приз имени Алексея Черепанова?

— Цель одна — давать команде шансы выигрывать. Личных целей никаких нет. Главное, чтобы выигрывала команда. Я должен держать её в игре, а остальное всё придёт.

— Какие отношения выстроились с Сергеем Ивановым? Нетипичная ситуация, когда два вратаря, принадлежащих одному клубу, находятся в аренде в другом.

— Хорошие отношения, раньше мы тоже пересекались. С первого дня общались, подшучивали друг над другом. Прекрасные отношения.

— Какие отличия КХЛ от ВХЛ и МХЛ успели заметить?

— Разница, конечно, колоссальная. В КХЛ больше мастеровитых хоккеистов, которые могут исполнить, сильно и точно бросить. Здесь они тактически более подкованы, могут сделать коварные передачи на пустые ворота. ВХЛ на уровень ниже, у некоторых команд такого нет.

— Думали, что вернётесь в СКА так быстро?

— Не думал, но всегда был готов, рад помочь команде.

Егор Заврагин Фото: ХК СКА

— А как узнали о возвращении?

— Позвонил Роман Борисович Ротенберг и сказал: «Возвращайся, мы тебя ждём к новым победам!»

— Как отреагировали?

— Принял вызов с удовольствием.

— Следили за ситуацией с вратарями СКА в последнее время?

— Не слежу за другими командами. Только за той, в которой играю.

— То есть не было ощущения, что могут вернуть?

— Нет, такого не было.

— Как думаете, почему отозвали именно вас, а не Иванова?

— Этот вопрос лучше задать руководству клуба.

— Какие впечатления от работы с Максимом Соколовым?

— Я приехал недавно, пока не успел провести много времени с ним. Будем нарабатывать определённые вещи, больше общаться, советоваться, как становиться лучше. Думаю, мы найдём общий язык.

— В детстве не следили за его игрой?

— Нет. Мне нравился Карри Рямё.

— Нестабильность на вратарской позиции в СКА, когда можно быть заменённым уже после двух шайб, не пугает?

— Это решение тренера, оно не оспаривается. Когда говорят выходить — выходишь и играешь. Нужно всегда быть готовым.