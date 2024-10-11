«Нереальный». В НХЛ ошеломляюще дебютировал большой талант, установивший рекорд века

Селебрини стал самым молодым хоккеистом в новом столетии, который в первом матче смог забить гол и отдать передачу.

Если дебюта Коннора Бедарда год назад ждал по меньшей мере весь хоккейный мир, то стартовая игра в лиге Маклина Селебрини так широко не рекламировалась. Причина этому ясна – Маклин совершенно иного плана и масштаба игрок. Да и не настолько он был до НХЛ ярок, давайте признаемся.

Но первая игра в лиге первого номера последнего драфта – событие, как ни крути. Кто бы им ни был. Чтобы понять масштаб этого, достаточно взглянуть на трибуны «SAP-центра», которые заполнились на 99%. Все же помнят, какова ситуация была ещё в прошлом сезоне, когда трибуны со стороны напоминали сыр маасдам?

Обзор матча и реакции

Болельщики уже в первом периоде получили то, ради чего собирались. На старте восьмой минуты встречи молодая звёздочка «Сан-Хосе» с разворота прострелил в сторону пятака, и шайба зашла в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Некоторым могло показаться, что прострел замкнул Вильям Эклунд, однако швед сразу ясно дал понять, что шайбы не коснулся, полетев поздравлять молодого партнёра по команде и показывая двумя руками, мол, «твоя первая!».

Сам Селебрини прокомментировал этот момент так: «Я такой: «Хороший гол», а Эклунд: «Это не я забил, а ты». И также сказал: «Это было потрясающе. Это именно то, что я ожидал увидеть в своей первой игре. Невероятный опыт, и он останется со мной на всю оставшуюся жизнь».

Маклин Селебрини и Вильям Эклунд Фото: AP/TASS

Болельщики «Сан-Хосе» не могли не сказать своего слова, скандируя фамилию своей главной надежды «Селебрини! Селебрини!».

Однако на этом молодой канадец не закончил, соорудив ещё одну шайбу, она получилась, по правде говоря, даже более впечатляющей: хитрая передача на пятак дезориентировала оборону «Сент-Луиса», и Тайлер Тоффоли уверенно завершил комбинацию.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

После матча автор второй шайбы в ворота «блюзменов» сказал: «Он сделал то же самое и в первой предсезонной игре, в которой мы играли вместе. Он невероятно талантливый и работает очень усердно. В конце концов, он тоже хочет выигрывать матчи и собирается сделать всё, что для этого потребуется».

Во втором периоде «Шаркс» играли с позиции силы, владели инициативой. Вылилось это ещё в две шайбы, одна из которых пришла в большинстве. Селебрини находился на льду, но в протокол не попал даже в качестве ассистента.

В третьем же периоде «акулы» продемонстрировали что-то из репертуара прошлого сезона, дав вернуться с «-3» «Сент-Луису», а после ещё и уступив в овертайме.

Сам Селебрини после матча позабыл о своих подвигах в первом периоде и сказал: «Было здорово набрать первые очки в карьере, но мы проиграли, так что это отстой».

Главный тренер команды Райан Варсофски остался доволен дебютом своего подопечного, подчеркнув при этом, над чем ещё необходимо работать: «Я думаю, что он был хорош. Но ему и Уиллу [Смиту] нужно кое-чему научиться при игре без шайбы».

Реакция на дебютную шайбу Маклина Селебрини прилетела даже из мира баскетбола. Известный игрок «Голден Стэйт» написал в соцсетях: «МАКЛИН! Нереальный». Вот так в очередной раз столкнулись миры хоккея и баскетбола.

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Достижения и рекорды

Что ж, теперь перейдём к рекордам и достижениям, которые покорились молодому форварду. На момент выхода на лёд Маклину было 18 лет 119 дней, а это значит, что он стал шестым по возрасту дебютантом НХЛ. Меньше на момент первого матча в лиге было только Александру Баркову, Эдди Ольчику, Бобби Карпентеру, Дайнюсу Зубрусу и Рику Нэшу.

Также два очка (гол+передача) позволили Селебрини стать самым молодым игроком в XXI веке, который дебютировал подобным образом. Всего таких хоккеистов теперь двое – Патрик Лайне и сам Селебрини.

Что означает такой яркий дебют?

Такой яркий дебют, конечно же, круто для игрока, который в скором времени станет лицом франшизы, относительно недавно игравшей в финале Кубка Стэнли. Но далее вопрос будет заключаться в стабильности, которой не всегда хватает молодым игрокам. А также в том, как Селебрини будет помогать команда, год назад в походе за ним проигрывавшая всем подряд. Однако, как показал сегодняшний матч, поддержка однозначно будет, «Сан-Хосе» больше не будет мальчиками для битья.

Тот факт, что команда проиграла, не заслуживает того, чтобы на нём концентрировать внимание. Наверняка многие из вас помнят дебют Остона Мэттьюса в НХЛ – четыре шайбы, невероятная реакция. Так вот — тот матч «Торонто» проиграл, и это уже не имеет никакого значения.

И нельзя не сказать о борьбе за «Колдер». Основные конкуренты Селебрини – Матвей Мичков и Логан Стэнковен. Матвей дебютирует только завтра в матче с «Ванкувером», а Логан сегодня играл в первом звене «Далласа» с Робертсоном и Хинцем и набрал три очка. Вероятно, борьба за этот индивидуальный трофей в кои-то веки получится действительно серьёзной.