Последний шанс Овечкина. Почему «Вашингтон» выиграет Кубок Стэнли в этом сезоне

Нет, мы не сошли с ума.

Дорогой фанат, прежде чем ты спустишься вниз, поставишь дизлайк (=«кол») и отпишешься, позволь мне объясниться. Позволь доказать, что чемпионство «Вашингтона» — это не мечта, не бред сумасшедшего, не кликбейт, а реальная возможность. Не такая большая, но вполне реальная.

Наши коллеги из Северной Америки любят делать смелые прогнозы. Грег Вышински из ESPN регулярно в преддверии сезона проходится по каждой команде НХЛ — и по каждой предлагает своё необычное, смелое предсказание. Мы подумали и решили: действительно, а зачем же сразу ставить крест на чём-то маловероятном, если шансы не равны нулю? Почему нам нужно «топить» «Вашингтон» — ещё и до их первого матча?

Конечно, The Athletic оценил шансы «Кэпиталз» на Кубок Стэнли в 0%. Для сравнения: у «Миннесоты», «Юты» (экс-«Аризоны»), «Лос-Анджелеса» и «Виннипега» — больше. Журналисты издания также считают, что 18% — именно такова вероятность, что «Вашингтон» попадёт в розыгрыш Кубка Стэнли. Даже у «Баффало», не видевшего плей-офф 14 лет, больше — причём почти в два раза (30%).

Однако это слишком пессимистичные представления. У «столичных» на самом деле есть шансы не просто попасть в плей-офф, но и вдобавок выиграть второй Кубок Стэнли.

Да, у «Кэпс» много проблем, а ставить на их неудачный сезон — как конфетку у ребёнка отобрать. Но ведь есть и хорошее. Так благодаря чему «Вашингтон» сможет поднять над головой заветный трофей уже в сезоне-2024/2025?

Новичкам есть что доказывать

«Вашингтон» серьёзно обновил состав. Если судить по именам, команда очень хорошо укрепилась. Но проблема в том, что большинство этих игроков — сбитые лётчики.

Пьер-Люк Дюбуа долгие годы считается перспективным и талантливым хоккеистом. А ведь ему уже 26. И за семь сезонов в НХЛ третий номер драфта-2016 лишь трижды добирался до отметки в 60 очков. Его рекордом всё ещё остаются 63 (27+36) очка в регулярке-2022/2023. Лучшим снайперским результатом являются 28 голов в сезоне-2021/2022. А в минувшем чемпионате уроженец Квебека и вовсе набрал жалкие 40 (16+24) очков, проведя все 82 матча.

Эндрю Манджапане три года назад провёл шикарный чемпионат мира, оформив 11 (7+4) очков в семи встречах, разделив звание лучшего снайпера с британцем Лиамом Кирком и став третьим бомбардиром турнира. В следующем же сезоне он установил личный рекорд результативности — 55 (35+20) очков в 82 матчах.

Казалось, что в НХЛ появилась ещё одна звезда. Но это ощущение быстро исчезло: 43 (17+26) и 40 (14+26) очков в следующих сезонах откинули Манджапане, которому в апреле исполнилось 28 лет, обратно к статусу середняка.

Ещё пару лет назад за Джейкобом Чикраном гонялось пол-НХЛ, желая заполучить классного защитника-бомбардира. В итоге американец, выбранный в 2016 году под 16-м номером, после семи лет в «Койотс» сменил бедствующую «Аризону» на… проблемную «Оттаву». В минувшем сезоне Чикран повторил личный рекорд результативности, набрав 41 (14+27) очко. Но есть два «но».

1. На это ему понадобилось 82 матча — при первом заходе в сезоне-2020/2021 он управился всего за 56 встреч;

2. Джейкоб завершил регулярку с худшим в карьере показателем полезности — «-30». Это 13-й результат в НХЛ с конца. И худший в «Оттаве»…

Якуб Врана, взявший со «столичными» Кубок Стэнли в 2018-м, пережил драфт отказов и, вероятно, получил свой последний шанс перезагрузить некогда достаточно перспективную карьеру. Ему ещё нет 30 — только 28 лет…

Каждого из этих хоккеистов объединяют высокие неоправданные ожидания и разочаровывающий спад.

Но это может стать их силой. Наверняка в них теплится желание доказать, что критики были неправы. Что они ещё на что-то способны.

Пьер-Люк Дюбуа Фото: Jason Mowry/Getty Images

И на самом деле это очень хорошо сочетается со статусом «Вашингтона». Команда всегда была середняком, да и в последние годы не показывает внятной игры, подвергаясь вполне заслуженной критике. Но раз за разом «столичные» возрождались, подобно фениксу, и то доходили до финала Кубка Стэнли, то выигрывали Президентский трофей, то становились чемпионами НХЛ.

Так что для таких проблемных сбитых лётчиков найти команду лучше, кажется, было просто невозможно.

А кроме того, «Вашингтон» подписал надёжного вратаря Логана Томпсона и классного защитника Мэтта Роя. Им также есть что доказывать, но в то же время их нельзя назвать сбитыми лётчиками.

Фактор Овечкина

Рядом с новичками будет капитан «Вашингтона». Овечкин и сам за карьеру пережил несколько серьёзных спадов, когда на нём успевали поставить крест, но неизменно возвращал прежний космический уровень. Может быть, в этот раз повторить свой излюбленный трюк с обманом возраста и ожиданий у Алекса и не получится, но поделиться богатым опытом 39-летний нападающий более чем может.

Как известно, в любой команде должен быть «дядька», который будет учить более молодых и поможет своим опытом. Для «Вашингтона» именно Овечкин — такой «дядька».

А ещё он может помочь важными голами. В этом сезоне Александру по силам добиться больших личных успехов.

Но куда важнее, что от Ови теперь вряд ли будут ждать грандиозных результатов и уж тем более не заставят на своих плечах тащить «Вашингтон» к плей-офф и кубку. Есть ощущение, что одной из причин провала на старте прошлой регулярки стал именно груз ответственности за результаты проблемной команды.

Пора признать, что Овечкин уже не тот молодой разгорячённый парень, способный в одиночку пробить путь в плей-офф. Ему нужны нормальный отдых, больше времени на восстановление и меньше стресса. Подписания «Кэпиталз» в межсезонье точно помогут Ови выдохнуть и не бояться лишний раз дать своему организму передышку.

Снятие единоличной ответственности — вот что было нужно нападающему.

А вместе с этим проявится и его мотивация. Да, погоня за рекордом Уэйна Гретцки — это важное дело. Но сам Овечкин всегда повторяет одно и то же: результаты команды — вот что по-настоящему самое главное для него. Если учитывать, что до конца его североамериканской карьеры осталось всего два года, а дальнейшие перспективы «Вашингтона» максимально туманны, становится очевидным, что этот сезон — последняя возможность стареющей звезды выиграть второй кубок с родным клубом.

Желание Овечкина будет бить все мыслимые планки. А там, может, и очередную молодость переживёт. Но даже без весомых голевых подвигов его вклад будет очень высок.

Молодёжь и сплав юности и опыта

Другим важным фактором станет молодёжь. В прошлом сезоне уже себя зарекомендовали защитники Расмус Сандин и Мартин Фехервари, а также нападающие Хендрикс Лапьер и Коннор Макмайкл. Застолбил место в основе Алексей Протас. И это только те, кто уже успел проявить себя.

А ещё есть россияне Иван Мирошниченко и Богдан Тринеев, которые обязательно получат свои шансы. Есть целая россыпь молодёжи в фарм-клубе АХЛ «Херши Бэрс», выигравшем Кубок Колдера в минувшем сезоне.

А главное — есть возможность сочетать молодость и опыт.

В последние годы стареющее ядро «Вашингтона» явно тянуло команду вниз и не позволяло проспектам проявлять себя. Однако теперь из опытных лидеров в составе остались только 39-летний Ови, 34-летний Джон Карлсон и 31-летний Том Уилсон. За 30 ещё двум игрокам обоймы — Тревору ван Римсдайку и Нику Дауду, а также основному вратарю Чарли Линдгрену. Кажется, что такого количества (и качества) возрастных хоккеистов вполне достаточно.

Кроме того, технически в составе «Кэпс» всё ещё числятся Никлас Бекстрём и Ти Джей Оши. Они также смогут давать важные советы и обучать своих более юных одноклубников — всё-таки их опыт незаменим, его сложно переоценить.

Никлас Бекстрём и Ти Джей Оши Фото: AP/TASS

При этом уход с сцены более возрастных и уже не тянущих лидеров позволит молодёжи взвалить на себя груз ответственности, научиться быть лидерами самостоятельно. Не даст возможности спрятаться за чужими спинами. Это очень важно для прогресса и взросления.

И это станет одной из потенциально главных сильных сторон «столичных».

Ожидания и практика в НХЛ

Ещё несколько потенциально важных факторов.

Во-первых, никто особо ничего не ожидает от «Вашингтона». Внимание публики будет приковано к команде в основном из-за погони Овечкина за Гретцки. Но это может сыграть на руку «Кэпиталз». Чем ниже ожидания, тем меньше груз ответственности и больше свободы. А свобода позволяет рисковать и не проседать психологически после неудач.

Плюс, если «Вашингтон» будет побеждать, Ови будет быстрее приближаться к Гретцки. Всё просто.

Во-вторых, НХЛ прекрасна своей непредсказуемостью. «Эдмонтон» с Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем на старте прошлого сезона упал на предпоследнее место в лиге, а летом боролся с «Флоридой» в финале за Кубок Стэнли и даже отыгрался с 0-3 в серии. «Сент-Луис» в начале 2019-го шёл последним в НХЛ, а в середине июня «блюзмены» подняли над головами первый в своей истории кубок.

Да даже сам «Вашингтон» в прошлом сезоне драматически вырвал путёвку в плей-офф в последнем матче, хотя команду уже успели похоронить.

Так что у каждого клуба сохраняются шансы на Кубок Стэнли.

Ну и, в-третьих, в пользу «столичных» может сыграть практика НХЛ с обменами, в том числе в дедлайн. «Вашингтон» способен пойти ва-банк, пожертвовав будущим и заполучив усиление в начале марта. Это популярная тактика клубов. В минувшем сезоне рискнул по-крупному «Вегас», годом ранее — «Рейнджерс».

Тот же «Сент-Луис» прекрасно знает, как один обмен может изменить всю историю клуба. Летний переход Райана О’Райлли стал поворотной точкой для «блюзменов».

А чем «Вашингтон» хуже?

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Конечно, эти аргументы могут не пройти проверку реальностью. Но пока что они выглядят достаточно убедительно, чтобы ставить на «Вашингтон».

Это ситуация как раз из разряда «всё или ничего». Последний шанс Овечкина и всех ветеранов «столичных» взять Кубок Стэнли и красиво уйти. Уйти с ощущением, что они сделали всё — и даже больше.

Это будет красивая история, история на века. И даже если вы не болеете за «Вашингтон», это достойный повод поддержать «Кэпс» в сезоне-2024/2025, не так ли?