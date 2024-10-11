Суперсейв американского вратаря, победа «Сибири» на последней минуте. Итоги дня в хоккее

Сергей Широков переживает очередную по счёту молодость и снова забрасывает важные шайбы.

Представляем обзор матчей чемпионата КХЛ за 11 октября 2024 года и дайджест главных новостей за день.

Овечкин: очевидно, «Вашингтону» не хватает таких мастеров, как Кузнецов и Бекстрём

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о недостающих хоккеистах для столичного клуба и оценил игру нападающего Пьер-Люка Дюбуа.

«Очевидно, нам не хватает парней с талантом и мастерством, которыми обладают Бекстрём и Кузнецов. Но что есть, то есть. Мы ничего не можем с этим поделать. Дюбуа обладает довольно хорошим мастерством. Он всё ещё учится. У него хороший потенциал», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Никлас Бекстрём отсутствует в составе «Вашингтона» из-за травмы, Евгений Кузнецов с текущего сезона — игрок СКА.

Агент Алексей Дементьев назвал команду НХЛ, которая может удивить в новом сезоне

Известный агент Алексей Дементьев заявил, что «Нью-Джерси Дэвилз» может удивить в новом сезоне Национальной хоккейной лиги.

«На мой взгляд, серьёзную заявку на лидерство в лиге сделает «Нью-Джерси». Это очень хорошая, сбалансированная команда с прекрасной защитной линией. Надеюсь, что у «Нью-Джерси» как раз получится удивить лигу в этом году», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

Малкин не исключил возможность завершения карьеры после окончания контракта — через два года

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал, планирует ли завершать карьеру после окончания контракта с клубом.

«Если я играю неправильно, если я не очень доволен своей игрой, то да, это, вероятно, мои последние два года. Но я не могу сказать наверняка, что закончу через два года. Если буду хорошо играть в этом году и в следующем году, если буду доволен своей игрой, то, возможно, я поиграю немного больше после этого. Это было бы здорово», — приводит слова Малкина The Athletic.

Напомним, россиянин подписал четырёхлетнее соглашение с «Питтсбургом» в 2022 году. По нему среднегодовая зарплата хоккеиста составляет $ 6,1 млн, а общая сумма контракта равна $ 24,4 млн.

«Адмирал» расторг контракт с Сагадеевым, форварда дважды отправляли в список отказов

Пресс-служба «Адмирала» сообщила, что по соглашению сторон расторгнут контракт с нападающим Антоном Сагадеевым. Ранее игрок был помещён в список отказов дважды и не был выбран ни одним из клубов КХЛ. Форварда командировали в ВХЛ в расположение клуба-партнёра — «Динамо-Алтай».

В сезоне-2024/2025 Сагадеев провёл один матч без набранных очков. Минувший сезон Континентальной хоккейной лиги Сагадеев отыграл за «Сочи», в 40 матчах набрал 12 (3+9) очков. Всего в КХЛ форвард провёл 381 матч, набрал 92 (45+47) очка.

«Не скажу, что есть вратарская школа в России». Плющев — о голкиперах

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что в России нет вратарской школы, потому что раньше на эту позицию не шли целенаправленно.

«Всегда импонировал Василевский – манерой игры, техникой, поведением. Вообще, у нас действительно хорошие вратари. С ними была проблема, потом начали ими заниматься – и появились отличные игроки. Правда, занимались в основном родители. Не скажу, что есть российская вратарская школа. Скорее тенденция. Раньше если ребёнок плохо катался, его ставили в ворота. Сейчас же ребята целенаправленно идут на эту позицию», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

«Куньлунь» всухую обыграл «Северсталь»

У «Куньлуня» в Череповце выстрелили два неожиданных героя. Первым стал форвард Джейден Хальбгевакс: обладатель редкой фамилии не набирал очков в первых восьми матчах сезона, но сегодня отметился голом и передачей. Вторым стал вратарь Кайл Кейсер, который приехал в «Куньлунь» из ECHL и воспринимался глубоким бэкапом. Сегодня он не только оформил первый в кахаэловской карьере «сухарь», отразив 41 бросок, но ещё и успел сделать невероятный сейв спиной не глядя.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

«Сибирь» в гостях переиграла «Нефтехимик»

Трибуны нижнекамского ледового дворца сегодня приняли всего 500 человек и напомнили ковидные времена. Из-за саммита БРИКС в Татарстане ввели жёсткие меры безопасности, поэтому матч вообще могли перенести. Немногие собравшиеся увидели немного шайб. Победу «Сибири» принесли опытные игроки: в середине первого периода отличился Максим Карпов, а когда обе команды уже ждали овертайма, находящийся в потрясающей форме Сергей Широков забил победный гол.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

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